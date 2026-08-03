MÄRKTE ASIEN/Fester - Chipwerte treiben die Börsen an

05.08.26 06:22 Uhr

DOW JONES--Mit teils kräftigen Aufschlägen zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte zur Wochenmitte. Marktteilnehmer verweisen auf positive Vorgaben der Wall Street, wo Dow-Jones-Index und S&P-500 jeweils auf Rekordhochs schlossen. Erneut sind es vor allem die Chip-Werte, die den Markt nach starken Ergebnissen von Advanced Micro Devices (AMD) antreiben. Dazu kommt die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, die USA könnten "heute oder morgen" eine Einigung mit dem Iran zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus erzielen.

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Die Hoffnung auf eine Wiedereröffnung der wichtigen Handelsstraße zeigt sich vor allem am Ölmarkt. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent reduziert sich um 1,3 Prozent auf 78,35 Dollar. Nach den Äußerungen Bessents sei Optimismus aufgekommen, so die Analysten von ANZ Research. "Der Iran erwägt zudem, europäischen Nationen zu gestatten, Minen aus der Straße von Hormus zu entfernen," fügen die Analysten unter Berufung auf einen Medienbericht hinzu.

Besonders deutlich fällt das Plus an der Börse in Seoul aus, wo es für den Kospi um 4,4 Prozent nach oben geht. Es sind wieder einmal die Kursgewinne der beiden Index-Schwergewichte Samsung Electronics (+4,0%) und SK Hynix (+6,9%), die den Index antreiben. Bei AMD lagen sowohl Gewinn als auch Umsatz im zweiten Quartal über den Konsensschätzungen. Der Konzern hat angesichts der steigenden Nachfrage nach agentenbasierter KI bereits das fünfte Quartal in Folge einen Rekordumsatz mit Server-CPUs erzielt.

AMD erwartet aufgrund einer steigenden Nachfrage, dass der Markt für Server-CPUs bis 2030 jährlich um mehr als 50 Prozent auf etwa 220 Milliarden US-Dollar wachsen wird, wie CEO Lisa Su während einer Telefonkonferenz mit Analysten sagte. Allerdings teilte SpaceX mit, dass das Unternehmen keine AMD-Chips mehr kaufen und stattdessen ausschließlich auf die Speicherchips von Nvidia setzen werde. Dies drückte die AMD-Aktie nachbörslich um 8 Prozent ins Minus.

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Der Shanghai-Composite legt um 1,3 Prozent zu und für den Hang-Seng-Index geht es um 0,2 Prozent nach oben. Keine Belastung sind hier neue Konjunkturdaten. Die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor hat sich laut einem privaten Indikator im Juli abgeschwächt. Der von S&P Global erstellte RatingDog-Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel auf 50,4 von 54,1 im Juni. Der Wert markierte die langsamste Wachstumsrate seit September 2024. Er entsprach allerdings den offiziellen Indikatoren, die auf eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Dynamik im Dienstleistungssektor sowie im verarbeitenden Gewerbe hindeuten.

Kräftig aufwärts geht es auch in Tokio, wo der Nikkei-225 um 3,3 Prozent zulegt. Auch hier sind es die Chip-Werte, die den Markt antreiben. So legen Kioxia Holdings um weitere 6,1 Prozent zu, Lasertec steigen um 5,3 Prozent und die Aktien von Advantest verbessern sich um 7,0 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.213,50 +0,7 +5,7 8:00

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Topix 500 (Tokio) 3.148,69 +1,7 +18,4 8:00

Kospi (Seoul) 6.641,36 +4,4 +57,6 8:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.894,78 +0,2 +1,0 10:00

Shanghai-Composite 3.873,56 +1,3 -2,4 9:00

Straits-Times (Singapur) 5.593,70 -0,3 +20,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.348,47 +0,5 -26,6 10:00

KLCI (Malaysia) 1.747,67 +0,9 +4,0 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 9:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1538 +0,1 1,1529 1,1513 -1,8

EUR/JPY 181,60 -0,1 181,86 181,52 -1,3

EUR/GBP 0,8573 +0,0 0,8572 0,8569 -1,6

USD/JPY 157,37 -0,2 157,72 157,63 +0,5

USD/KRW 1.422,20 -0,5 1.428,84 1.431,30 -1,3

USD/CNY 6,7465 -0,1 6,7532 6,7518 -3,5

USD/CNH 6,7455 -0,0 6,7476 6,7521 -3,3

USD/HKD 7,8429 +0,0 7,8423 7,8422 +0,8

AUD/USD 0,7051 +0,1 0,7044 0,7020 +5,7

NZD/USD 0,5874 -0,3 0,5893 0,5870 +2,1

BTC/USD 64.100,86 -0,3 64.310,87 63.488,02 -26,9

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 74,59 -1,6 -1,18 75,77

Brent/ICE 78,35 -1,3 -1,01 79,36

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.138,99 +1,5 62,98 4.076,01

Silber 60,79 +2,1 1,28 59,51

Platin 1.758,00 +1,4 23,47 1.734,53

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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August 05, 2026 00:23 ET (04:23 GMT)