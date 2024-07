MÄRKTE ASIEN/Fester - Enttäuschende Daten belasten Schanghai

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Der positive Trend der Wall Street hat am Mittwoch auch die asiatischen und australischen Börsen erreicht. In den USA hatten S&P-500 und Nasdaq-Composite auf Schlusskursbasis neue Rekordhochs erklommen. in Asien ging es, bis auf Schanghai, wo schwache Daten belasteten, durch die Bank aufwärts. Getragen wurde die positive Stimmung von Zinssenkungshoffnungen in den USA, nachdem US-Notenbankgouverneur Jerome Powell gute Fortschritte in Kampf gegen die Inflation attestiert hatte.

In Japan stabilisierte sich der Yen etwas in der Nähe seines 38-Jahrestiefs, gleichwohl gab er wieder etwas nach. Die Yen-Schwäche stützte weiterhin den Aktienmarkt, wo der Nikkei-225 um weitere 1,3 Prozent auf 40.581 Punkte vorrückte und das Allzeihoch damit in Schlagweite rückte. Schwache Daten aus dem japanischen Dienstleistungssektor machten die seit Monaten diskutierte Zinserhöhung in Japan wieder unwahrscheinlicher. Diese Spekulation belastete den Yen. Die Aktivität im japanischen Dienstleistungssektor ging zum ersten Mal seit August 2022 zurück. Angetrieben wurde der japanische Aktienmarkt am Mittwoch von den Sektoren Elektronik und Schwerindustrie. Murata Manufacturing kletterten um 6,4 Prozent und Mitsubishi Heavy Industries um 6,5 Prozent.

Schwache Daten in China

Auch aus China kamen schwache Daten: Bei den chinesischen Dienstleistern hatte sich die Geschäftsaktivität im Juni verlangsamt. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor verringerte sich deutlich auf den tiefsten Stand seit acht Monaten. Der Index blieb aber den 18. Monat in Folge im Wachstumsbereich. Gleichwohl hatten Analysten mehr erhofft. Belastet von Software- und Immobilientiteln verlor der Schanghai-Composite 0,5 Prozent. Anleger hofften weiterhin auf das Plenum der KP Mitte Juli, auf dem endlich Konjunkturstimuli größeren Ausmaßes beschlossen werden könnten. Die Citi-Analysten dämpften die Hoffnungen des Marktes jedoch. Die chinesischen Behörden würden wahrscheinlich für den Rest des Jahres 2024 nur schrittweise Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft ergreifen, urteilten die Experten.

In Hongkong war die Stimmung besser, der HSI stieg um 1,1 Prozent im späten Handel. Die Börse der Sonderwirtschafts- und Verwaltungszone ist internationaler aufgestellt und orientiert sich daher stärker an den US-Leitbörsen. Technologie-, Energie- und Rohstoffwerte lagen hier vorn.

Der Kospi in Südkorea zog derweil um 0,5 Prozent an - befeuert von Batterie- und Finanzpapieren. Ähnlich wie in Hongkong blickten die Akteure gen USA. Allerdings trug auch die südkoreanische Regierung ihren Teil zur guten Stimmung bei, denn sie erhöhte ihre Wachstumsprognose. Nach der Tesla-Rally in den USA stiegen die Kurse der Batteriehersteller LG Energy Solution und Samsung SDI um 4,2 bzw. 4,3 Prozent.

In Australien stützten positive Einzelhandelsumsätze nur wenig. Denn trotz des Lichtblicks verharrte der Sektor weiterhin in einer Rezession historischen Ausmaßes, urteilten Analysten. Der S&P/ASX-200 legte nur um magere 0,3 Prozent zu. APA erwartet Abschreibungen, nachdem der einzige Nutzer der Ethan-Pipeline in Sydney den Betrieb eingestellt hatte. Der Kurs ermäßigte sich um 0,6 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.739,90 +0,3% +2,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 40.580,76 +1,3% +19,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.794,01 +0,5% +5,2% 08:00

Schanghai-Comp. 2.982,38 -0,5% +0,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.957,64 +1,1% +4,3% 10:00

Taiex (Taiwan) 23.172,43 +1,3% +29,2% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.408,83 +1,2% +3,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.610,98 +0,8% +9,9% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:38 % YTD

EUR/USD 1,0757 +0,1% 1,0746 1,0716 -2,6%

EUR/JPY 174,08 +0,4% 173,46 173,24 +11,9%

EUR/GBP 0,8472 -0,0% 0,8472 0,8494 -2,3%

GBP/USD 1,2697 +0,1% 1,2684 1,2616 -0,3%

USD/JPY 161,82 +0,2% 161,44 161,65 +14,8%

USD/KRW 1.388,54 +0,1% 1.386,58 1.388,82 +7,0%

USD/CNY 7,1371 +0,1% 7,1323 7,1365 +0,5%

USD/CNH 7,3066 -0,0% 7,3071 7,3068 +2,0%

USD/HKD 7,8119 -0,0% 7,8137 7,8127 +0,0%

AUD/USD 0,6684 +0,3% 0,6666 0,6641 -1,8%

NZD/USD 0,6083 +0,1% 0,6076 0,6049 -3,7%

Bitcoin

BTC/USD 60.872,03 -1,6% 61.885,91 62.547,46 +39,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,15 82,81 +0,4% +0,34 +16,0%

Brent/ICE 86,62 86,24 +0,4% +0,38 +14,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.341,43 2.329,64 +0,5% +11,79 +13,5%

Silber (Spot) 29,97 29,53 +1,5% +0,45 +26,1%

Platin (Spot) 1.000,10 995,50 +0,5% +4,60 +0,8%

Kupfer-Future 4,50 4,43 +1,6% +0,07 +14,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2024 03:38 ET (07:38 GMT)