MÄRKTE ASIEN/Fester - Hoffen auf Zinspause

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen haben am Freitag im Plus tendiert, die Märkte folgten damit den Vorgaben der festen Wall Street. Unerwartet niedrige Erzeugerpreise hatten die US-Börsen am Donnerstag nach oben geführt, nachdem bereits am Tag zuvor die Verbraucherpreise weniger gestiegen waren als prognostiziert. Die niedrige Teuerung in den USA befeuert die Spekulation auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus und sogar darauf, dass die Fed bereits im laufenden Jahr zu Zinssenkungen übergehen könnte.

Derweil zeigte sich die Zentralbank in Singapur bereits zurückhaltend, indem sie die Geldpolitik nicht weiter verschärfte, sondern unverändert belassen hat. Dies folgte einer Serie von fünf Zinserhöhungen. Die Bank verwies auf die sich abkühlende Kern-Inflation und die sich eintrübenden wirtschaftlichen Wachstumsperspektiven. Und die Bank of Japan hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest, wie der neue Gouverneur der Zentralbank, Kazuo Ueda, beim G20-Treffen in Washington erklärte. Die japanische Verbraucherinflation werde voraussichtlich in der zweiten Hälfte des im April begonnenen Geschäftsjahres unter das 2 Prozent-Ziel der BoJ fallen, sagte Ueda.

In Japan stieg der Nikkei-225 um 1,2 Prozent auf 28.493 Punkte, angeführt von Einzelhandels- und Technologiewerten. Fast Retailing steigerten sich um 8,8 Prozent, nachdem das Unternehmen die Prognosen für Umsatz und Nettogewinn angehoben hatte. Im Gefolge legten Seven & I Holdings 1,6 Prozent zu. Bei den Technologiewerten gewannen Rakuten Group 2,9 Prozent.

Am Schanghaier Markt ging es ebenfalls nach oben, Teilnehmer sprachen von einer freundlichen Stimmung. Hier stützten noch immer positive heimische Konjunkturdaten, die im Lauf der Woche publiziert worden waren. Chiphersteller und Versicherer führten die Gewinner an, während Reisewerte nachgaben. Der Markt in Hongkong zeigte sich volatil und notiert aktuell im Plus. Im Pharmasektor gewannen Wuxi Biologics nach zunächst deutlich höheren Gewinnen noch 0,3 Prozent und Sino Biopharmaceutical drehten sogar 1,1 Prozent ins Minus.

Ein wieder verstärkter Risikoappetit ließ in Korea den Kospi um 0,4 Prozent steigen, vor allem Halbleiter- und Stahlwerte wuden gekauft. Im Chipsektor legten SK Hynix 1,4 Prozent zu. Die Aktie des Stahlherstellers Posco Holdings stieg um 3,7 Prozent.

In Australien (+0,5%) schloss der Markt auf dem höchsten Stand seit über einem Monat. Außer Immobilienkonzernen und Pharmawerten schlossen alle Sektoren im Plus. Schwächster Wert waren Karoon Energy mit einem Minus von 5,4 Prozent, nachdem das Unternehmen über höhere Kosten und eine niedrigere Produktion in einem Werk informiert hatte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.361,60 +0,5% +4,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.493,47 +1,2% +7,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.571,49 +0,4% +15,0% 08:00

Schanghai-Comp. 3.338,15 +0,6% +8,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.431,75 +0,4% +2,7% 10:00

Taiex (Taiwan) 15.804,76 0% +11,8% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.308,03 +0,4% +1,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.432,67 -0,1% -4,1% 11:00

BSE (Mumbai) 60.431,00 0% -0,7% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1064 +0,2% 1,1047 1,0999 +3,4%

EUR/JPY 146,60 +0,1% 146,45 146,35 +4,5%

EUR/GBP 0,8829 +0,1% 0,8819 0,8799 -0,2%

GBP/USD 1,2532 +0,1% 1,2526 1,2500 +3,6%

USD/JPY 132,49 -0,1% 132,58 133,05 +1,0%

USD/KRW 1.300,34 -0,0% 1.300,88 1.310,36 +3,0%

USD/CNY 6,8445 -0,3% 6,8683 6,8723 -0,8%

USD/CNH 6,8447 -0,4% 6,8725 6,8773 -1,2%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8495 7,8497 +0,5%

AUD/USD 0,6774 -0,1% 0,6784 0,6715 -0,6%

NZD/USD 0,6304 +0,1% 0,6298 0,6226 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 30.937,30 +2,0% 30.319,03 30.066,24 +86,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,27 82,16 +0,1% +0,11 +2,3%

Brent/ICE 86,15 86,09 +0,1% +0,06 +1,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 41,84 42,09 -0,6% -0,25 -45,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.040,51 2.040,01 +0,0% +0,50 +11,9%

Silber (Spot) 25,90 25,83 +0,3% +0,08 +8,1%

Platin (Spot) 1.054,65 1.051,65 +0,3% +3,00 -1,3%

Kupfer-Future 4,15 4,12 +0,5% +0,02 +8,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

