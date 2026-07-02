MÄRKTE ASIEN/Fester - Kospi mit Erleichterungsrally +5,8 Prozent

DOW JONES--Am letzten Handelstag der Woche haben an den Börsen in Ostasien und Australien die positiven Vorzeichen dominiert. Anleger hätten die jüngsten Kursverluste der Technologiewerte zum Wiedereinstieg genutzt, berichteten Händler. Unterstützung sei auch von nachlassenden Zinserhöhungserwartungen gekommen, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten am Vortag von einem abkühlenden Beschäftigungsaufbau gezeugt hatten. Und nicht zuletzt hätten die Investoren weiter auf ein Ende des Iran-Kriegs gesetzt.

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Angeführt wurden die Börsen der Region vom südkoreanischen Aktienmarkt, wo der Kospi in einer Erholungsrally um 5,8 Prozent zulegte, nachdem er allerdings am Donnerstag um fast 8 Prozent abgestürzt war. Die an den Vortagen heftig verkauften Aktien der Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix stiegen um 8,2 und 11 Prozent.

In Tokio ging es mit dem Nikkei-225-Index um 1,5 Prozent aufwärts. Der breiter gefasste Topix rückte um 1,2 Prozent vor. Auch am japanischen Aktienmarkt drehten Chipwerte nach anfänglichen Verlusten ins Plus oder verringerten zumindest ihre Verluste. Unter anderem verteuerten sich Kioxia um 9,2, Sumco Corp um 11 und Yaskawa Electric um 7,7 Prozent.

Der zuletzt schwache Yen machte zum Dollar Boden gut, nachdem die japanische Finanzministerin Bereitschaft zu Interventionen am Devisenmarkt signalisiert hatte. "Unsere Haltung ist unverändert", sagte Satsuki Katayama während einer Pressekonferenz. "Wir sind bereit, nötigenfalls jederzeit angemessene Maßnahmen zu ergreifen." Da am Freitag die US-Börsen wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen seien, werde die Liquidität am Devisenmarkt recht dünn sein, kommentierte Joseph Capurso, Leiter des Bereichs Foreign Exchange, International and Geoeconomics bei CBA. Damit wäre dies ein idealer Zeitpunkt, um (mit einer Intervention) große Wirkung am Markt zu entfalten, so Capurso. In der Vergangenheit habe Japan schon häufiger mit Interventionen an Feiertagen überrascht, fügte er hinzu.

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An der Börse in Shanghai stieg der Composite-Index um 0,4 Prozent. Der von Ratingdog ermittelte Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor erreichte im Juni einen Stand von 54,1 Punkten nach 54,4 im Mai. Dies deutete auf ein etwas schwächeres Wachstum hin, doch lag der Index noch immer klar im expansiven Bereich. Gesucht waren Aktien von Bergbauunternehmen. Zijin Mining gewannen in Shanghai rund 6 und Aluminum Corp of China rund 2 Prozent. Zijin Gold machten in Hongkong einen Satz von fast 13x Prozent. Der Hang-Seng-Index notierte im Späthandel 1,3 Prozent höher.

Auch in Australien zogen Aktien des Bergbausektors gemeinsam mit den Banken den Markt nach oben. Der S&P/ASX-200 legte um 1,4 Prozent zu. Evolution Mining verbesserten sich um 8,8 Prozent, Northern Star Resources um 12 und BHP um 1,6 Prozent. Die vier Bankenschwergewichte im Leitindex, ANZ, NAB, Commonwealth Bank und Westpac, gewannen bis zu 2,4 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.844,40 +1,4 +1,5 08:00

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Topix 500 (Tokio) 3.179,80 +1,2 +19,5 08:00

Kospi (Seoul) 8.088,34 +5,8 +91,9 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.343,48 +1,3 -8,9 10:00

Shanghai-Composite 4.044,10 +0,4 +1,9 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.235,16 +0,4 +12,7 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.886,01 +2,5 -31,9 10:00

KLCI (Malaysia) 1.676,44 +0,9 -0,2 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1453 +0,2 1,1430 1,1395 -2,5

EUR/JPY 184,19 +0,0 184,17 184,23 +0,1

EUR/GBP 0,8567 +0,0 0,8564 0,8563 -1,7

USD/JPY 160,81 -0,2 161,09 161,67 +2,7

USD/KRW 1.530,28 -0,6 1.539,93 1.550,81 +6,2

USD/CNY 6,7800 -0,1 6,7886 6,7878 -3,1

USD/CNH 6,7838 -0,1 6,7878 6,7896 -2,8

USD/HKD 7,8426 +0,0 7,8422 7,8438 +0,8

AUD/USD 0,6944 +0,3 0,6921 0,6894 +4,1

NZD/USD 0,5721 +0,4 0,5696 0,5677 -0,6

BTC/USD 61.672,70 +0,2 61.533,39 60.172,96 -29,7

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 68,86 +0,3 0,17 68,69

Brent/ICE 72,17 +0,5 0,37 71,80

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.179,92 +1,4 57,12 4.122,80

Silber 62,51 +2,5 1,51 61,01

Platin 1.660,80 +2,8 44,55 1.616,25

(Angaben ohne Gewähr)

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(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2026 03:17 ET (07:17 GMT)