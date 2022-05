MÄRKTE ASIEN/Fester - Kursrally der Wall Street stützt Börsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Donnerstag überwiegend Aufschläge verbucht. Sie folgten damit der Wall Street, wo Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell zum Zinskurs der Fed für kräftige Kursgewinne gesorgt hatten. In Japan pausierte indessen der Handel feiertagsbedingt weiter und auch in Südkorea hatte die Börse geschlossen.

Die Fed erwäge aktuell keine Anhebung der Leitzinsen um 75 Basispunkte, sagte Powell nach der Zinsentscheidung am Mittwoch. Bei den Anlegern kam diese Aussage überaus gut an, wurde doch ein solcher "großer" Zinsschritt für Juni an den Märkten bereits eingepreist. Die US-Notenbank hatte ihre Geldpolitik zuvor wie erwartet gestrafft und den Leitzins um 50 Basispunkte angehoben.

Fed-Aussagen stützen Sentiment

Die Aussagen des US-Notenbankchefs sorgten auch bei den Anlegern in Asien für Erleichterung. Vor allem Aktien von Unternehmen, die sensibel auf Zinsentwicklungen reagieren, konnten davon profitieren.

In Hongkong legte der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,3 Prozent zu. Die Kurse kamen im Verlauf immer mehr von deutlich höheren Ständen zurück. Gefragt waren vor allem Technologiewerte. So rückten Alibaba um 0,4 Prozent vor und JD.com um 1,3 Prozent. Die Aktie des Index-Schwergewichts Tencent gewann 0,4 Prozent.

Im chinesischen Kernland gewann der Schanghai-Composite nach einer dreitätigen Handelspause 0,7 Prozent. Auch hier stützten die Vorgaben von der Wall Street. Die kleineren Börsen zeigten sich indessen uneinheitlich. Während die Börse in Shenzhen um 0,7 Prozent zulegte, gab das Startup-Segment ChiNext 1,3 Prozent nach.

Neueste Konjunkturdaten in China belegten erneut, dass die anhaltenden Corona-Ausbrüche und Lockdowns die Wirtschaftsentwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft erheblich belasten. So fiel der Caixin-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen im April auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Pandemie im Februar 2020.

Unter den Einzelwerten knickten Hangzhou HIK Vision um 10 Prozent ein. Berichten zufolge streben die USA Sanktionen gegen das im Bereich Überwachungstechnologie tätige Unternehmen an.

CATL verloren 8,2 Prozent, nachdem der Nettogewinn im ersten Quartal um 24 Prozent gesunken war. Der Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge hatte bereits vor der feiertagsbedingten Handelspause, aber nach Börsenschluss Geschäftszahlen vorgelegt. Postal Savings Bank (+3,5%) und China Railway (+0,5%) hatten ebenfalls bereits am Freitag Zahlen vorgelegt, die von Marktteilnehmern als solide bezeichnet wurden.

Auch an der Börse in Sydney stützte die Kursrally an der Wall Street. Der S&P/ASX 200 legte 0,8 Prozent zu. Technologiewerte führten die Gewinne an, nachdem jüngst Sorgen vor weiter steigenden Marktzinsen die Kurse belastet hatten. Die Titel von Computershare, Wisetech und Xero legten zwischen 2,4 und 3,4 Prozent zu. Die Aktienkurse von Rohstoffwerten zogen kräftig nach oben, wobei vor allem Lithium-Bergbauunternehmen gefragt waren. So machten Liontown einen Sprung um 7,7 Prozent, und Pilbara Minerals gewannen 7,6 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.364,70 +0,8% -1,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG

Kospi (Seoul) FEIERTAG

Schanghai-Comp. 3.067,76 +0,7% -15,7% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.931,22 +0,3% -10,8% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.696,12 +0,8% -8,4% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.344,54 -0,1% +7,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.585,40 -0,9% +2,1% 11:00

BSE (Mumbai) 56.426,48 +1,4% -3,1% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi,9:06 % YTD

EUR/USD 1,0589 -0,3% 1,0625 1,0525 -6,9%

EUR/JPY 137,24 -0,0% 137,24 136,95 +4,9%

EUR/GBP 0,8456 +0,6% 0,8409 0,8423 +0,6%

GBP/USD 1,2521 -0,9% 1,2634 1,2499 -7,5%

USD/JPY 129,61 +0,3% 129,19 130,11 +12,6%

USD/KRW 1.258,44 +0,5% 1.251,75 1.264,77 +5,9%

USD/CNY 6,6197 +0,2% 6,6085 6,6085 +4,2%

USD/CNH 6,6491 +0,5% 6,6169 6,6479 +4,6%

USD/HKD 7,8490 +0,0% 7,8486 7,8485 +0,7%

AUD/USD 0,7214 -0,6% 0,7256 0,7112 -0,7%

NZD/USD 0,6509 -0,5% 0,6544 0,6431 -4,7%

Bitcoin

BTC/USD 39.536,22 -0,5% 39.739,21 38.361,18 -14,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 107,81 107,81 0% 0,00 +46,9%

Brent/ICE 110,36 110,14 +0,2% 0,22 +44,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.892,48 1.881,21 +0,6% +11,27 +3,4%

Silber (Spot) 22,97 22,98 -0,1% -0,01 -1,5%

Platin (Spot) 991,68 994,60 -0,3% -2,93 +2,2%

Kupfer-Future 4,41 4,33 +2,0% +0,09 -0,9%

===

