Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen schließen stärker -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT, Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
S&P 500-Wert Seagate Technology-Aktie: Über diese Dividende können sich Seagate Technology-Aktionäre freuen
Ausblick: Novartis stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
MÄRKTE ASIEN/Fester - Nikkei erstmals über 50.000 Punkten

27.10.25 06:48 Uhr
DOW JONES--An den Börsen in Ostasien geht es zum Start in die Woche kräftig nach oben. Auslöser sind Aussagen von Unterhändlern der USA und Chinas, die sich positiv über die Handelsgespräche am Wochenende geäußert hatten. Sie sprachen von konstruktiven Diskussionen im Vorfeld eines für diese Woche geplanten Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. "Ich denke, wir haben einen sehr erfolgreichen Rahmen, den die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag diskutieren können", sagte US-Finanzminister Scott Bessent nach zweitägigen Handelsverhandlungen in Malaysia. Nachrichten gab es derweil schon aus Vietnam, das Land und die USA haben sich am Sonntag auf einen Rahmen für ein Handelsabkommen geeinigt.

In Tokio steigt der Nikkei-225-Index um 2,2 Prozent auf 50.367 Punkte und überwindet damit erstmals die Marke von 50.000 Punkten. In Seoul (+2,2%) klettert der Kospi erstmals über das Niveau von 4.000 Punkten.

Etwas verhaltener fallen die Gewinne in China aus. Der Shanghai-Composite und der Hang-Seng-Index in Hongkong steigen um jeweils 1,0 Prozent. Positiv wirkt hier auch, dass die Gewinne der chinesischen Industrie im September erneut stark gestiegen sind. Sie legten um 21,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu, nachdem sie im August bereits um 20,4 Prozent gestiegen waren und damit eine dreimonatige Phase mit Rückgängen beendet hatten. Der jüngste Anstieg ist auf eine niedrige Vergleichsbasis im Vorjahreszeitraum und auf staatliche Maßnahmen zum Abbau von Überkapazitäten zurückzuführen.

Bei den Einzelwerten geht es in Tokio für Toyota Motor 1,9 Prozent nach oben, nachdem der Automobilhersteller seine Produktion erneut deutlich steigern konnte und damit das positive Momentum mitnahm. Unter den Einzelwerten in Seoul geht es für die Chipaktie von SK Hynix um 4,1 Prozent nach oben. Samsung Electronics gewinnen 3 Prozent.

Diese Woche stehen zudem die Entscheidungen wichtiger Zentralbanken an, darunter die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank. Während die US-Notenbank die Leitzinsen um 25 Basispunkte senken dürfte, wird von der Europäischen Zentralbank erwartet, dass sie die Leitzinsen unverändert belässt. Aus den USA gibt es diese Woche zudem unter anderem die Quartalszahlen der US-Tech-Giganten Apple und Microsoft.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.056,90 +0,4% +10,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 50.367,10 +2,2% +23,6% 07:00

Kospi (Seoul) 4.031,00 +2,2% +68,0% 07:30

Shanghai-Comp. 3.991,35 +1,0% +17,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.427,34 +1,0% +30,4% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:22 % YTD

EUR/USD 1,1622 -0,1 1,1629 1,1604 +12,1%

EUR/JPY 178,09 0,0 178,01 177,38 +9,1%

EUR/GBP 0,8729 0,0 0,8728 0,8710 +5,5%

GBP/USD 1,3314 -0,1 1,3324 1,3322 +6,4%

USD/JPY 153,24 0,1 153,07 152,87 -3,2%

USD/KRW 1.438,97 0,2 1.438,97 1.436,81 -2,5%

USD/CNY 7,0979 0,0 7,0979 7,0963 -1,5%

USD/CNH 7,1152 -0,0 7,1169 7,1260 -3,0%

USD/HKD 7,7684 -0,0 7,7697 7,7712 +0,0%

AUD/USD 0,6532 -0,0 0,6535 0,6502 +5,1%

NZD/USD 0,5757 -0,1 0,5763 0,5752 +2,9%

BTC/USD 115.487,95 0,7 114.630,05 111.202,35 +17,7%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,74 61,50 +0,4% +0,24 -14,1%

Brent/ICE 66,21 65,94 +0,4% +0,27 -12,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.073,72 4.083,02 -0,2% -9,30 +56,7%

Silber 48,11 48,4515 -0,7% -0,34 +68,3%

Platin 1.385,40 1.387,62 -0,2% -2,22 +58,3%

Kupfer 5,20 5,12 +1,6% +0,08 +26,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 01:49 ET (05:49 GMT)

