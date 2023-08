MÄRKTE ASIEN/Fester - Starke Nvidia-Zahlen beflügeln Technikwerte

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit teils kräftigen Gewinnen zeigen sich die ostasiatischen Börsen am Donnerstag. Für einen positiven Impuls sorgen die über den Erwartungen ausgefallenen Ergebnisse des US-Chipunternehmens Nvidia. Sie sorgen insbesondere bei Technikaktien für Aufschläge. Zudem schürten schwache US-Einkaufsmanagerindizes am Vortag die Spekulation, die US-Notenbank könnte von weiteren Zinserhöhungen absehen. Erkenntnisse über den weiteren US-Zinskurs erhoffen sich die Anleger von der Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag.

Das deutlichste Plus weist der Hang-Seng-Index in Hongkong mit 1,9 Prozent auf, der Subindex Technologie legt um 3,2 Prozent zu. Der Schanghai-Composite verbessert sich um 0,5 Prozent. In Tokio gewinnt der Nikkei-Index 0,4 Prozent auf 32.150 Punkte, hier bremst der festere Yen etwas, nachdem der Dollar nach den US-Konjunkturdaten unter Druck geraten war. Für den Kospi in Seoul geht es um 1,0 Prozent nach oben.

Die südkoreanische Zentralbank hat derweil wie allgemein erwartet, zum fünften Mal in Folge den Leitzins bei 3,50 Prozent bestätigt und auch die Prognosen für das Wirtschaftswachstum und die Inflation im Jahr 2023 beibehalten. Für 2024 senkte sie allerdings ihre BIP-Wachstumsprognose leicht von 2,3 auf 2,2 Prozent, die Inflationsprognose von 2,4 Prozent wurde bestätigt.

Nvidia hat im zweiten Quartal weiter von der starken Nachfrage nach Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) profitiert. Dank des hohen Bedarfs an Chips für KI-Anwendungen in Datenzentren kletterte der Umsatz von 6,7 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal auf einen Rekordwert von 13,51 Milliarden. Analysten hatten lediglich 11,19 Milliarden erwartet. Zudem stellte der Konzern ein weiteres Umsatzplus in Aussicht.

In Tokio gewinnen Renesas Electronics 0,9, Lasertec 2,7 und Advantest 1,3 Prozent. In Hongkong geht es für Lenovo um 5,8 Prozent nach oben, in Seoul erhöht sich der Kurs des Speicherchipherstellers SK Hynix, der Nvidia mit Chips für Anwendungen im Bereich KI beliefert, um 6,0 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.180,50 +0,4% +2,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.149,97 +0,4% +22,1% 08:00

Kospi (Seoul) 2.531,28 +1,0% +13,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.092,88 +0,5% +0,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.186,98 +1,9% -10,0% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.179,91 +0,2% -2,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.444,04 +0,3% -2,9% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0868 +0,1% 1,0862 1,0818 +1,5%

EUR/JPY 157,60 +0,2% 157,29 157,47 +12,3%

EUR/GBP 0,8544 +0,1% 0,8539 0,8503 -3,5%

GBP/USD 1,2719 +0,0% 1,2719 1,2724 +5,2%

USD/JPY 145,02 +0,1% 144,80 145,53 +10,6%

USD/KRW 1.320,73 -0,9% 1.332,09 1.339,51 +4,7%

USD/CNY 7,1780 -0,1% 7,1870 7,2907 +4,1%

USD/CNH 7,2759 -0,2% 7,2884 7,2986 +5,0%

USD/HKD 7,8391 -0,0% 7,8413 7,8393 +0,4%

AUD/USD 0,6482 +0,0% 0,6479 0,6420 -4,9%

NZD/USD 0,5972 -0,0% 0,5975 0,5939 -6,0%

Bitcoin

BTC/USD 26.419,25 +0,5% 26.296,70 26.044,43 +59,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,59 78,89 -0,4% -0,30 +0,3%

Brent/ICE 82,97 83,21 -0,3% -0,24 +0,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.921,34 1.915,34 +0,3% +6,00 +5,4%

Silber (Spot) 24,30 24,33 -0,1% -0,03 +1,4%

Platin (Spot) 935,48 934,50 +0,1% +0,98 -12,4%

Kupfer-Future 3,80 3,81 -0,1% -0,01 -0,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

