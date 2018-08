MÄRKTE ASIEN/Fester - Sydney von BHP Billiton gebremst

Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Weiter aufwärts geht es am Dienstag mit den Aktienmärkten in Ostasien. Positiven US-Vorgaben schieben die Kurse auf breiter Front an. Der Dow-Jones-Index schloss am Montag mit der Hoffnung auf die anstehenden Gespräche zwischen den USA und China zur Lösung des Handelskonflikts auf dem höchsten Stand seit Februar.

Vor allem in Schanghai geht es mit den Aktienkursen deutlich nach oben, womit der Markt die Erholung vom Wochenbeginn fortsetzt. Am Freitag hatte der Index noch das niedrigste Niveau seit Oktober 2014 markiert. Erneut führten die Finanzwerte die Aufwärtsbewegung an, heißt es von einem Beobachter. Der Schanghai-Composite gewinnt 1,4 Prozent auf 2.737 Punkte.

Nicht ganz so deutlich fällt das Plus in Hongkong aus, wo der Hang-Seng-Index um 0,5 Prozent zulegt. Hier zeigen sich vor allem die Versicherungswerte mit Aufschlägen. Für die Papiere der AIA Group geht es um 1,7 Prozent aufwärts. Das Unternehmen wird am Mittwoch die Ergebnisse für das erste Halbjahr vorlegen. Ping An steigen um 2,3 Prozent und China Life klettern um 0,5 Prozent.

Dollar nach Trump-Kritik auf breiter Front auf Talfahrt

In Tokio erholt sich der Nikkei-225 von anfänglichen Verlusten und verbessert sich um 0,2 Prozent auf 22.235 Punkte. Zunächst hatte der feste Yen das Sentiment belastet, nachdem US-Präsident Donald Trump in einem Interview für niedrige Zinsen ausgesprochen und mithin die Unabhängigkeit der US-Notenbank thematisiert hatte. Dies schickte den Dollar auf breiter Front auf Talfahrt und drückt ihn gegenüber der japanischen Währung auf den tiefsten Stand seit acht Wochen. Trump sieht die positive Entwicklung der US-Wirtschaft durch die laufenden Zinserhöhungen der Fed gefährdet.

Der Greenback fiel im Tief bis auf 109,84 Yen, kann sich aktuell jedoch wieder auf 110,03 Yen leicht erholen. Am Vortag hatte er im Hoch noch 110,64 Yen gekostet. Auch gegenüber dem Euro büßt der Greenback ein. Die Gemeinschaftswährung steigt auf 1,1531 Dollar, nach Ständen um 1,1430 zur gleichen Vortageszeit. Der chinesische Yuan wertet ebenfalls auf und setzt damit die Tendenz vom Vortag fort.

Der schwache Dollar belastet die Exportwerte in Tokio nur leicht. So geben die Aktien von Toyota Motor und Sony um jeweils 0,1 Prozent nach.

Abgaben bei BHP Billiton belasten Sydney

Die rote Laterne in der Region hält Sydney, wo es für den S&P/ASX 200 um 1,0 Prozent nach unten geht. Allerdings war der Index am Vortag noch auf ein Zehneinhalbjahreshoch gestiegen. Vor allem die Abgaben bei den Rohstoffwerten, nach Geschäftszahlen von BHP Billiton, drücken auf den Markt. Die Aktie reduziert sich um 1,9 Prozent. Der Bergbaukonzern verbuchte im Geschäftsjahr 2017/18 zwar wegen Einmaleffekten unter dem Strich einen Gewinnrückgang von 37 Prozent. Bereinigt legte das Ergebnis jedoch dank höherer Preise und Produktionsmengen bei den meisten Rohstoffen deutlich zu. Zudem hat BHP Billiton die Dividende deutlich angehoben.

Nach einem starken Jahr rechnen die Analysten von Jefferies jedoch nicht mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung. BHP dürfte unter stagnierenden Volumen und Preisen leiden. Vor diesem Hintergrund könnte der Free-Cashflow seinen Höhepunkt gesehen haben, so die Analysten weiter. Auch wenn die Aktie ein deutliches Minus aufweise, stehe seit Jahresbeginn ein Plus von rund 10 Prozent zu Buche.

Im Fahrwasser von BHP Billiton geht es für Rio Tinto um 0,9 Prozent nach unten,. Fortescue Metals verlieren 1,9 Prozent und die Goldaktie Newcrest Mining büßt ungeachtet eines etwas anziehenden Goldpreises 1,0 Prozent ein.

Schwacher Dollar schiebt Goldpreis Richtung 1.200 Dollar

Der Goldpreis setzt vor dem Hintergrund des schwächelnden Dollar und der Trumpschen Kritik an den steigenden US-Zinsen seine positive Entwicklung in Asien fort. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,4 Prozent auf 1.195 Dollar und nähert sich damit wieder der wichtigen Marke von 1.200 Dollar an. Im US-Handel hatte das Edelmetall den größten Tagesgewinn seit Ende Juli verzeichnet.

Die Ölpreise behaupten ihre Aufschläge aus dem US-Handel. Neben dem schwachen Dollar stützen hier auch die Hoffnungen auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 0,3 Prozent auf 66,66 Dollar, Brent liegt kaum verändert bei 72,24 Dollar.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.281,10 -1,01% +3,56% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.234,51 +0,16% -2,33% 08:00

Kospi (Seoul) 2.266,78 +0,84% -8,13% 08:00

Schanghai-Comp. 2.737,13 +1,43% -17,26% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.729,63 +0,48% -9,06% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.206,82 +0,07% -5,69% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.791,36 +0,21% -0,74% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo., 10:32 % YTD

EUR/USD 1,1531 +0,4% 1,1491 1,1413 -4,0%

EUR/JPY 126,88 +0,3% 126,46 126,29 -6,2%

EUR/GBP 0,8986 +0,1% 0,8979 0,8961 +1,1%

GBP/USD 1,2833 +0,3% 1,2797 1,2737 -5,1%

USD/JPY 110,03 -0,0% 110,05 110,66 -2,3%

USD/KRW 1117,80 -0,0% 1118,13 1121,36 +4,7%

USD/CNY 6,8410 -0,2% 6,8578 6,8519 +5,1%

USD/CNH 6,8302 -0,1% 6,8351 6,8427 +4,9%

USD/HKD 7,8496 -0,0% 7,8497 7,8498 +0,5%

AUD/USD 0,7359 +0,2% 0,7343 0,7311 -5,9%

NZD/USD 0,6665 +0,2% 0,6649 0,6618 -6,1%

Bitcoin

BTC/USD 6.317,24 -2,3% 6.463,53 6.469,85 -53,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,66 66,43 +0,3% 0,23 +12,9%

Brent/ICE 72,24 72,21 +0,0% 0,03 +12,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.195,15 1.190,52 +0,4% +4,64 -8,3%

Silber (Spot) 14,81 14,76 +0,4% +0,05 -12,5%

Platin (Spot) 799,95 795,50 +0,6% +4,45 -13,9%

Kupfer-Future 2,68 2,67 +0,4% +0,01 -19,8%

