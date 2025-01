MÄRKTE ASIEN/Fester - Tokio gibt Gewinne nach BoJ-Zinserhöhung teilweise ab

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am letzten Handelstag der Woche. Teilnehmer verweisen zur Begründung auf die positiven Vorgaben der Wall Street, wo der S&P-500 erneut auf ein Rekordhoch geklettert war. Dagegen gibt die Börse in Tokio einen Teil der Gewinne wieder ab, nachdem die Bank of Japan (BoJ) die Zinsen auf das höchste Niveau seit Oktober 2008 angehoben hat. Zudem wurde die Inflationsprognose für das Fiskaljahr per Ende März erhöht. Die BoJ erwartet, dass die Inflation ohne frische Lebensmittel im Fiskaljahr 2,7 Prozent erreicht. Im Oktober war sie noch von 2,5 Prozent ausgegangen. Im Folgejahr werden 2,4 Prozent und danach 2,0 Prozent erwartet. Der Nikkei-225 liegt noch 0,2 Prozent im Plus - der Yen zieht mit der Leitzinsanhebung auf Tagessicht an und bremst den japanischen Aktienmarkt zusätzlich.

Dagegen geht es an den chinesischen Börsen kräftiger nach oben. Der Schanghai-Composite gewinnt 0,6 Prozent und der Hang-Seng-Index legt um 2,2 Prozent zu. Hier stützen weiter die angekündigten Stimulierungsmaßnahmen. So will Peking die Unterstützung für den heimischen Aktienmarkt verstärken. Versicherer sollen ermutigt werden, 30 Prozent ihrer jährlichen Prämienüberschüsse in Chinas Aktienmärkte zu stecken. Dazu kündigte die Notenbank an, die Anforderungen an Unternehmen, die Kredite für Aktienrückkäufe aufnehmen wollen, weiter zu senken. Stützend wirken auch Aussagen von US-Präsident Donald Trump, denen zufolge er es vorzöge, keine Zölle auf chinesische Importe erheben zu müssen.

Die chinesische Notenbank hat am Freitag dem Finanzmarkt zudem weitere Liquidität zugeführt. Wie die People's Bank of China (PBoC) mitteilte, hat sie 200 Milliarden Yuan, umgerechnet gut 26 Milliarden Euro, über ihre mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) zu einem stabilen Zinssatz von 2,0 Prozent bereitgestellt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.408,90 +0,4% +3,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 40.024,29 +0,2% +0,2% 07:00

Kospi (Seoul) 2.535,51 +0,8% +0,8% 07:00

Schanghai-Comp. 3.250,64 +0,6% -3,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.131,93 +2,2% -1,8% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.802,24 -0,1% +0,50% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.573,11 -0,3% -3,97% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:17 % YTD

EUR/USD 1,0452 +0,4% 1,0415 1,0407 +0,9%

EUR/JPY 162,32 -0,1% 162,51 162,91 -0,4%

EUR/GBP 0,8427 -0,1% 0,8432 0,8450 +1,8%

GBP/USD 1,2403 +0,4% 1,2351 1,2315 -0,9%

USD/JPY 155,30 -0,5% 156,04 156,55 -1,3%

USD/KRW 1.431,51 +0,5% 1.424,71 1.438,09 -3,0%

USD/CNY 7,1453 -0,4% 7,1750 7,1704 -0,9%

USD/CNH 7,2442 -0,6% 7,2850 7,2839 +2,0%

USD/HKD 7,7852 -0,1% 7,7897 7,7909 +0,2%

AUD/USD 0,6324 +0,6% 0,6285 0,6269 +2,2%

NZD/USD 0,5710 +0,6% 0,5676 0,5665 +2,0%

Bitcoin

BTC/USD 105.020,20 +0,9% 104.047,90 102.405,20 +11,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,57 74,62 -0,1% -0,05 +4,7%

Brent/ICE 78,24 78,29 -0,1% -0,05 +4,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.775,69 2.754,90 +0,8% +20,79 +5,8%

Silber (Spot) 30,82 30,48 +1,1% +0,35 +6,7%

Platin (Spot) 958,05 950,25 +0,8% +7,80 +5,6%

Kupfer-Future 4,38 4,33 +1,1% +0,05 +8,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

January 24, 2025 01:12 ET (06:12 GMT)