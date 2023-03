MÄRKTE ASIEN/Fester - Tokio und Schanghai hängen zurück

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den ostasiatischen Börsen ist es am Dienstag zumeist nach oben gegangen mit den Kursen, unter anderem auch in Australien. Die Aktienmärkte folgten damit der Entwicklung an der Wall Street, wo die Marktbarometer abgesehen von den bank- und technologielastigen Nasdaq-Indizes zugelegt hatten. Dort wie auch anderswo schwelen die Sorgen um den Bankensektor zwar weiter, allerdings gibt es auch Hoffnungsschimmer. Dazu gehört, dass First Citizens Bancshares große Teile der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank übernimmt, die die Unruhe im Bankensektor ausgelöst hatte. Geholfen habe auch, dass in den USA eine Ausweitung der Unterstützungsmaßnahmen für den Bankensektor erwogen werde, hieß es.

In Tokio legte der Nikkei-Index nur sehr moderat um 0,2 Prozent auf 27.518 Punkte zu. In Schanghai gab der Composite-Index sogar leicht nach. Seoul und Hongkong (Späthandel) gewannen dagegen bis 1,2 Prozent. In Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 1 Prozent. In Australien sind neue Einzelhandelsdaten unter Erwarten ausgefallen, was Spekulationen nährte, dass die Zentralbank des Landes in ihrem Zinserhöhungszyklus eine Pause einlegen könnte.

In Tokio zeigten mit der Beruhigung im Bankensektor Finanzwerte wie Resona (+4,1%), Sumitomo Mitsui Financial (+2,7%) oder Dai-ichi Life (+2,5%) überdurchschnittliche Gewinne. Auch in Seoul waren Bankaktien gesucht, in Sydney zogen die Bankschwergewichte ANZ, NAB, Commonwealth und Westpac zwischen 0,9 und 1,4 Prozent an.

Unter den Einzelwerten legten in Seoul LG Display um 8,9 Prozent zu. Der Hersteller von Flachbildschirmen hat sich einen Kredit über 770 Millionen Dollar von seiner Muttergesellschaft gesichert zur Stärkung des eigenen Geschäfts. Die Werftaktie Hyundai Mipo Dockyard (+5,4%) profitierte vom Erhalt eines Auftrags im Wert von rund 70 Millionen Dollar.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.034,10 +1,0% -0,1% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.518,25 +0,2% +5,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.434,94 +1,1% +8,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.245,38 -0,2% +5,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.791,15 +1,1% -1,1% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.261,14 +0,7% -0,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.408,67 +0,9% -6,6% 11:00

BSE (Mumbai) 57.622,21 -0,1% -5,3% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:21 % YTD

EUR/USD 1,0827 +0,3% 1,0798 1,0764 +1,2%

EUR/JPY 141,81 -0,2% 142,05 141,31 +1,0%

EUR/GBP 0,8781 -0,1% 0,8790 0,8791 -0,8%

GBP/USD 1,2330 +0,4% 1,2285 1,2244 +1,9%

USD/JPY 130,97 -0,4% 131,55 131,27 -0,1%

USD/KRW 1.297,72 +0,1% 1.295,86 1.300,32 +2,8%

USD/CNY 6,8851 +0,0% 6,8851 6,8801 -0,2%

USD/CNH 6,8848 +0,0% 6,8837 6,8791 -0,6%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8497 7,8498 +0,5%

AUD/USD 0,6689 +0,6% 0,6650 0,6655 -1,8%

NZD/USD 0,6237 +0,6% 0,6197 0,6201 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 27.051,91 -0,5% 27.179,42 27.855,48 +63,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,95 72,81 +0,2% +0,14 -9,3%

Brent/ICE 78,09 78,12 -0,0% -0,03 -8,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 41,21 42,53 -3,1% -1,32 -45,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.955,78 1.955,80 -0,0% -0,03 +7,2%

Silber (Spot) 22,94 23,13 -0,8% -0,19 -4,3%

Platin (Spot) 971,10 976,50 -0,6% -5,40 -9,1%

Kupfer-Future 4,08 4,08 -0,1% -0,00 +6,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2023 03:40 ET (07:40 GMT)