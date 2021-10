MÄRKTE ASIEN/Fester - Tokio von Anfangsverlusten erholt

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die jüngste Erholungsbewegung an den Börsen in Ostasien und Australien setzt sich auch zu Beginn der neuen Handelswoche fort. In Seoul findet aufgrund eines Feiertages kein Handel statt. Das deutlichste Plus verzeichnet mit 2,2 Prozent der Hang-Seng-Index in Hongkong. Händler verweisen zur Begründung auf die Gespräche zwischen den USA und China, um die angespannten Wirtschaftsbeziehungen wieder zu normalisieren. Für den Schanghai-Composite geht es um 0,4 Prozent nach oben.

Der überraschend schwache US-Arbeitsmarktbericht für September, der am Freitag veröffentlicht wurde, hat dagegen nur begrenzten Einfluss. So wurden außerhalb der Landwirtschaft in den USA nur 194.000 Stellen geschaffen, während Ökonomen mit 500.000 gerechnet hatten. Die Arbeitslosenquote sank jedoch stärker als erwartet auf 4,8 Prozent, sie war bei 5,1 Prozent gesehen worden. Überdies wurden die August-Daten nach oben revidiert. Zudem stiegen die Stundenlöhne deutlicher als von den Ökonomen prognostiziert.

Der US-Arbeitsmarktbericht vom September war zwar der schwächste in diesem Jahr, aber immer noch stark genug, um es der Fed zu ermöglichen, ihre Pläne zur Reduzierung der Anleihekäufe ab November weiterzuverfolgen, merken die Analysten von Bannockburn Global Forex an.

Die Ölpreise setzen ihre Aufwärtstendenz fort. Das begrenzte Angebot und die unverändert robuste Nachfrage dürften die Preise weiter antreiben, heißt es von NAB. Auch die Entscheidung der Opec+, an ihrem bisherigen Erhöhungstempo festzuhalten, dürfte die Preise weiter steigen lassen. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent klettert um 1,4 Prozent auf 83,58 Dollar.

China Evergrande weiter vom Handel ausgesetzt

Auch zu Beginn der neuen Woche bleiben die Aktien des angeschlagenen Immobilien-Konzerns China Evergrande in Hongkong vom Handel ausgesetzt. Mit Spannung werde darauf gewartet, ob der Konzern am Montag fällige Kuponzahlungen in Höhe von mehr als 148 Millionen Dollar leisten kann. Evergrande hat bereits Zahlungen für Dollar-Anleihen im Gesamtwert von 131 Millionen Dollar versäumt, die am 23. und 29. September fällig waren.

Der Nikkei-225 in Tokio erholt sich von anfänglichen Verlusten und legt um 1,6 Prozent zu. Hier hatte der schwache US-Arbeitsmarktbericht zunächst für Abgaben gesorgt, heißt es von Teilnehmern. Die Blicke sind auf einen Auftritt des neuen japanischen Premierministers Fumio Kishida vor dem Parlament gerichtet. Kishida hatte angekündigt, die Regierung werde ein Konjunkturpaket in Höhe von mehreren Billionen Yen schnüren, um die von der Pandemie schwer getroffenen Menschen zu unterstützen.

Meituan steigen trotz Kartellstrafe

Bei den Einzelwerten geht es in Hongkong für die Aktie von Meituan um 9,2 Prozent nach oben. Der chinesische Essenslieferant Meituan wurde am Freitag wegen wettbewerbswidriger Praktiken zu einer Geldstrafe von mehr als 533 Millionen Dollar verurteilt. Dies sei der jüngste Schritt Pekings im Zuge der Regulierungskampagne, die darauf abziele, die mächtigen Technologie-Unternehmen des Landes zu zügeln, heißt es. Die Kartellstrafe dürfte für den Konzern eine überschaubare einmalige Ausgabe sein, meint Nomura. Meituan dürfte seine Position als Marktführer in China beibehalten. Die Bank ist zudem der Ansicht, dass sich das regulatorische Umfeld für den chinesischen Internetsektor bis Ende 2021 stabilisieren könnte.

