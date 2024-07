MÄRKTE ASIEN/Fester - TSMC befeuert KI-Phantasie

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend deutlich im Plus haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag gezeigt. Rückenwind erhielten die Aktienmärkte der Region aus den USA. An der Wall Street hatten die Indizes teils wieder neue Rekorde markiert, nachdem Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell dahingehend interpretiert worden waren, dass die US-Wirtschaft eine "weiche Landung" erleben werde und die Zinsen noch in diesem Jahr sinken dürften.

In der ganzen Region gesucht waren Technologiewerte, allen voran die Aktien der Chiphersteller. Sie erhielten einen Schub von TSMC. Der taiwanische Chipgigant und Zulieferer von Apple und Nvidia hat im Juni dank der hohen Nachfrage nach KI-Chips einen überraschend starken Umsatz verbucht, was neue Phantasie mit Blick auf die Chancen der Künstlichen Intelligenz (KI) befeuerte. Die TMSC-Aktie stieg in Taipeh um 3,4 Prozent auf ein Rekordhoch. Der Leitindex Taiex kletterte um 1,6 Prozent und markierte ebenfalls ein Rekordhoch. Seit Jahresbeginn summieren sich die Gewinne des Taiex auf 36 Prozent.

In Tokio ging es für den Nikkei-225-Index um 0,9 Prozent aufwärts auf 42.224 Punkte, womit der japanische Leitindex auf seinem bisher höchsten Stand schloss. Im Technologiesektor gewannen Sony 3,6 und Softbank Group 0,8 Prozent. Dass die japanischen Maschinenbauaufträge im Mai wider Erwarten deutlich zurückgegangen sind, belastete nicht. Die Daten gelten als notorisch volatil. Gleichwohl könnten sie auf eine Schwäche der japanischen Wirtschaft hindeuten und die Bank of Japan vorerst von Zinserhöhungen absehen lassen, heißt es. Im Maschinenbausektor verbesserten sich Kubota um 1,8 Prozent und Komatsu um 1,1 Prozent.

In Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 2 Prozent im Plus, Technologiewerte gewannen im Schnitt 2,8 Prozent. Der Composite-Index in Schanghai stieg um 1,1 Prozent.

In Seoul rückte der Kospi um 0,8 Prozent vor. Die südkoreanische Notenbank hatte wie erwartet ihren Leitzins bei 3,5 Prozent bestätigt. Die Inflation in Südkorea war zwar zuletzt zurückgegangen, und auch die Binnennachfrage hatte nachgelassen, doch dürfte die Notenbank angesichts des ungewissen Zinspfads der US-Notenbank zögern, die Zinsen zu senken, meinten Beobachter. Im Chipsektor legten SK Hynix um 0,8 Prozent zu. Die Aktie des Videospieleentwicklers Shift Up, hinter dem Tencent (+1,8% in Hongkong) steht, sprang bei ihrem Börsendebüt um 18 Prozent nach oben.

Der Aktienmarkt im australischen Sydney beendete den Handel 0,9 Prozent höher; der S&P/ASX-200 näherte sich seinem Rekordhoch. Gesucht waren Aktien des schwergewichteten Bergbausektors. Rio Tinto, Fortescue und BHP gewannen zwischen 0,2 und 1,9 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.889,60 +0,9% +3,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 42.224,02 +0,9% +25,0% 08:00

Kospi (Seoul) 2.891,35 +0,8% +8,9% 08:00

Schanghai-Comp. 2.969,98 +1,0% -0,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.829,03 +2,0% +2,5% 10:00

Taiex (Taiwan) 24.390,03 +1,6% +36,0% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.477,49 +0,5% +6,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.623,50 +0,3% +11,3% 11:00

BSE (Mumbai) 79.633,88 -0,4% +10,2% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0834 +0,0% 1,0830 1,0824 -1,9%

EUR/JPY 175,22 +0,1% 174,98 174,67 +12,6%

EUR/GBP 0,8425 -0,0% 0,8428 0,8455 -2,9%

GBP/USD 1,2859 +0,1% 1,2850 1,2801 +1,0%

USD/JPY 161,73 +0,1% 161,58 161,38 +14,8%

USD/KRW 1.378,69 -0,5% 1.385,73 1.384,33 +6,2%

USD/CNY 7,1284 -0,1% 7,1326 7,1330 +0,4%

USD/CNH 7,2865 -0,1% 7,2917 7,2920 +2,0%

USD/HKD 7,8092 -0,0% 7,8110 7,8116 0%

AUD/USD 0,6754 +0,1% 0,6747 0,6749 -0,8%

NZD/USD 0,6090 +0,1% 0,6082 0,6086 -3,6%

Bitcoin

BTC/USD 57.964,95 +0,8% 57.486,18 59.085,09 +33,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,67 82,1 +0,7% +0,57 +15,3%

Brent/ICE 85,61 85,08 +0,6% +0,53 +12,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.381,26 2.371,28 +0,4% +9,99 +15,5%

Silber (Spot) 30,97 30,80 +0,6% +0,17 +30,3%

Platin (Spot) 989,04 994,00 -0,5% -4,96 -0,3%

Kupfer-Future 4,59 4,60 -0,2% -0,01 +16,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

