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MÄRKTE ASIEN/Feuerpause im Nahen Osten: Erleichterungsrally bei Aktien - Ölpreise fallen stark

08.04.26 06:59 Uhr
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Aktien
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Mit einer Rally reagieren die Aktienmärkte in Ostasien am Mittwoch darauf, dass US-Präsident Trump zugestimmt hat, die Angriffe auf den Iran für zwei Wochen unter der Bedingung der "sofortigen" Wiedereröffnung der Straße von Hormus auszusetzen. Zugleich fallen die Ölpreise kräftig. Brent-Öl verbilligt sich um 13 Prozent auf 94,75 Dollar.

Trump begründet seinen Beschluss mit Fortschritten bei einem 10-Punkte-Vorschlag aus Teheran. "Basierend auf Gesprächen mit Premierminister Shehbaz Sharif und Feldmarschall Asim Munir aus Pakistan, in denen sie mich baten, die zerstörerische Kraft zurückzuhalten, die heute Nacht in den Iran geschickt werden sollte, und unter der Bedingung, dass die Islamische Republik Iran der VOLLSTÄNDIGEN, SOFORTIGEN und SICHEREN ÖFFNUNG der Straße von Hormus zustimmt, erkläre ich mich bereit, die Bombardierung und den Angriff auf den Iran für einen Zeitraum von zwei Wochen auszusetzen", schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform.

In Tokio geht es für den Topix um 3,3 Prozent nach oben, am stärksten erholt sich die Börse in Seoul, der südkoreanische KOSPI gilt als besonders technologielastig. Er macht einen Satz um 6,8 Prozent. In Hongkong gewinnt der HSI 2,9 Prozent, der Composite in Shanghai legt um knapp 2 Prozent zu. In Sydney zieht der S&P/ASX-200 um 2,7 Prozent an.

Der US-Dollar geht auf breiter Front schwach, weil er mit der neuen Entwicklung als sicherer Hafen zunächst weniger gesucht ist und weil die niedrigeren Ölpreise auch eine geringere Nachfrage nach dem US-Dollar zur Folge haben dürften. Der Euro steigt auf 1,1678 Dollar, verglichen mit Ständen um 1,16 am Vorabend in den USA. Der Yen erholt sich auf 158,34 je Dollar, nach rund 159,50. An den Anleihemärkten sinken die Renditen, weil, die niedrigeren Ölpreise Sorgen vor stark steigenden Inflationsraten mildern, mithin als weitere Folge vor steigenden Leitzinsen.

Gesucht sind allen voran die unter anderem wegen ihrer oft hohen Bewertungen als besonders zinsreagibel geltenden Technologieaktien. In Tokio steigt deren Subindex um 5,2 Prozent, in Hongkong um 3,6 Prozent. Dort legt der Index der Basismetallwerte aber noch stärker zu um 6,5 Prozent. Unter den Einzelwerten aus dem Technologiebereich machen in Seoul Samsung und SK Hynix Kurssprünge um 7,1 bzw. 11,4 Prozent. Hier wirken zusätzlich starke Quartalszahlen von Samsung vom Vortag nach. In Tokio geht es für die Halbleiteraktie Advantest um 11,5 Prozent nach oben, für die Aktie des Technologieinvestors Softbank um 7,8 Prozent.

Erholt zeigen sich auch die Kurse von Apple-Zulieferern, nachdem ein Bloomberg-Bericht für Beruhigung sorgt, dass das erste faltbare Handy der iPhone-Ikone weiterhin planmäßig während des regulären Zeitraums im September dieses Jahres erscheinen soll. Hon Hai Precision Industry (Foxconn) gewinnen in Taipeh 2,4 Prozent, TSMC 4,3 Prozent. In China gewinnen Lens Technology 4,6, Co Ltd (SZ:300433), Goertek 4,6 und Luxshare Precision Industry 7,1 Prozent, in Hongkong AAC Technologies 6,9 Prozent. In Tokio verteuern sich Murata Manufacturing um 5,9 Prozent, in Seoul LG Innotek um 6,1 Prozent. Ein Bericht von Nikkei Asia hatte am Dienstag noch besagt, dass Apple bei der Testphase des Faltgeräts auf einige Herausforderungen stoße, die die Produktion verzögern könnten.

Zu den Verlierern gehören in der gesamten Region wegen der sinkenden Ölpreise Aktien aus dem Energiesektor. In Tokio geben Inpex um 6,0 Prozent nach, in Hongkong CNOOC um 6,9 Prozent und in Sydney Woodside Energy um 11,4 Prozent. Der entsprechende Subindex in Hongkong liegt 1,7 Prozent im Minus, in Tokio knapp 3,0 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.962,00 +2,7 +2,8 08:00

Topix 500 (Tokio) 2.941,28 +3,3 +10,5 08:00

Kospi (Seoul) 5.869,53 +6,8 +39,3 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.846,24 +2,9 +0,8 10:00

Shanghai-Composite 3.964,72 +1,9 -0,1 09:00

Straits-Times (Singapur) 4.992,43 +0,7 +7,5 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 7.171,07 +2,9 -17,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.692,38 +0,9 +0,7 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:08 % YTD

EUR/USD 1,1675 +0,7 1,1594 1,1537 -0,6

EUR/JPY 184,95 -0,0 185,02 184,44 +0,5

EUR/GBP 0,8709 -0,1 0,8718 0,8717 -0,1

USD/JPY 158,39 -0,8 159,61 159,86 +1,1

USD/KRW 1.474,51 -1,5 1.496,43 1.504,89 +2,4

USD/CNY 6,8307 -0,4 6,8567 6,8731 -2,3

USD/CNH 6,8307 -0,4 6,8546 6,8751 -2,1

USD/HKD 7,8326 -0,0 7,8357 7,8366 +0,7

AUD/USD 0,7057 +1,2 0,6975 0,6909 +5,8

NZD/USD 0,5828 +1,7 0,5730 0,5699 +1,3

BTC/USD 71.478,63 +3,1 69.301,25 68.504,70 -18,5

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,18 -14,9 -16,77 112,95

Brent/ICE 94,63 -13,4 -14,64 109,27

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.793,38 +1,9 90,88 4.702,50

Silber 76,34 +4,7 3,41 72,93

Platin 2.021,22 +3,3 63,67 1.957,55

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/uxd

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2026 00:59 ET (04:59 GMT)

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