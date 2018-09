MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Bewegung im Handelsstreit stützt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Entspannungssignale im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie gute Vorgaben der Wall Street sorgen für gute Stimmung an den Börsen in Ostasien und Australien. Chinas Handelsministerium hat bestätigt, eine Einladung zu neuen Handelsgesprächen erhalten zu haben. Hinzu kommt, dass die türkische Notenbank mit einer massiven Zinserhöhung Druck nicht nur von der eigenen Währung, sondern auch von Währungen anderer Schwellenländer genommen hat. Sorgen vor einer sich ausweitenden Schwellenlandkrise treten dadurch etwas in den Hintergrund.

In Tokio legt der Nikkei-225 um 0,8 Prozent zu auf 23.011 Punkte und liegt nahe einem Siebenmonatshoch. Insbesondere Elektronikwerte gehören hier zu den Gewinnern. Die Aktie von Fujifilm klettert um 3,8 Prozent, das Papier von Murata Manufacturing gewinnt 4,3 Prozent. Rückenwind kommt auch vom Yen, der zum Dollar weiter nachgibt auf 111,84.

Nachdem in Hongkong der HSI am Donnerstag den besten Handelstag seit zwei Jahren erlebte, legt er am Freitag um weitere 0,8 Prozent zu. Tencent gewinnen weitere 2 Prozent, nachdem die Aktie bereits am Donnerstag 5 Prozent zugelegt hatte.

Der Markt in Schanghai hinkt dagegen hinterher, der Schanghai-Composite liegt knapp im Minus. Gebremst wird er von Zahlen zur Wirtschaftsentwicklung in China, die durchwachsen ausgefallen sind. Während die Industrieproduktion im August die Markterwartung leicht übertraf, fielen die Investitionen auf den niedrigsten Stand seit 1992. Die Einzelhandelsumsätze erhöhten sich im August um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach 8,8 Prozent im Juli.

Zusammenarbeit von Geely und Toyota

Berichte über eine mögliche Zusammenarbeit von Toyota und Geely bei Hybridfahrzeugen werden von Nomura positiv kommentiert. Sie dürfte Peking helfen, die anvisierten Umweltziele zu erreichen. Die Aktie von Geely liegt rund ein Prozent im Plus nach einem Gewinn von 8,4 Prozent am Vortag, die Aktie von Toyota liegt rund 0,5 Prozent im Plus.

In Seoul springt der Kospi um 1,3 Prozent nach oben. In Taiwan legen die Aktien der Apple-Zulieferer Taiwan Semiconductor und Largan Precision wieder zu, nachdem die Apple-Aktie selbst am Vortag mit einem Plus von über 2 Prozent aus dem Tag gegangen war und somit eine positive Reaktion auf die jüngste Produktvorstellung gezeigt hatte. Nach Kurseinbußen vom Vortag ziehen sie um 2 bzw über 6 Prozent an. Hon Hai gewinnen 2,6 Prozent.

In Australien gewinnt der Index 0,6 Prozent, nachdem der Index an zehn der vergangenen elf Handelstage Verluste eingefahren hat.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.167,10 +0,63% +1,68% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.011,44 +0,83% +1,08% 08:00

Kospi (Seoul) 2.314,95 +1,26% -6,18% 08:00

Schanghai-Comp. 2.683,03 -0,13% -18,89% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.232,54 +0,81% -11,06% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.154,59 +0,73% -8,29% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.803,69 +0,62% +0,13% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:04 % YTD

EUR/USD 1,1694 +0,0% 1,1690 1,1617 -2,7%

EUR/JPY 130,79 -0,1% 130,94 129,48 -3,3%

EUR/GBP 0,8915 -0,1% 0,8928 0,8910 +0,3%

GBP/USD 1,3119 +0,1% 1,3105 1,3038 -3,0%

USD/JPY 111,84 -0,1% 111,92 111,47 -0,7%

USD/KRW 1118,60 -0,3% 1122,05 1123,65 +4,8%

USD/CNY 6,8545 +0,1% 6,8448 6,8488 +5,4%

USD/CNH 6,8512 +0,1% 6,8463 6,8498 +5,2%

USD/HKD 7,8486 +0,0% 7,8484 7,8483 +0,5%

AUD/USD 0,7197 +0,1% 0,7189 0,7186 -8,0%

NZD/USD 0,6585 +0,2% 0,6573 0,6555 -7,3%

Bitcoin

BTC/USD 6.558,32 +1,2% 6.480,15 6.417,47 -52,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,85 68,59 +0,4% 0,26 +17,3%

Brent/ICE 78,39 78,18 +0,3% 0,21 +22,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.205,46 1.201,52 +0,3% +3,95 -7,5%

Silber (Spot) 14,26 14,16 +0,7% +0,10 -15,8%

Platin (Spot) 808,95 802,50 +0,8% +6,45 -13,0%

Kupfer-Future 2,66 2,67 -0,3% -0,01 -20,5%

