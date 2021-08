MÄRKTE ASIEN/Freundlich - BHP und Woodside nach Ölgeschäft-Deal schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Eine umgekehrte Entwicklung zum Vortag haben die Börsen in Ostasien am Mittwoch gezeigt. Nach einem leichteren Start tendierten die Indizes im Verlauf deutlich nach oben, wenngleich die Gewinne nicht so stark ausfielen wie die Einbußen am Vortag.

Das galt insbesondere für die chinesischen Börsen, die sich um bis zu 1,0 Prozent erholen konnten. Der Nikkei-Index in Tokio gewann 0,6 Prozent auf 27.586 Punkte. Dass in Japan die Exporte im Juli zwar deutlich gestiegen sind, aber nicht so stark wie prognostiziert, belastete nicht. In Sydney (-0,1%) bremsten eine Rekordzahl an Corona-Fallzahlen in New South Wales und ein starkes Kursminus beim Schwergewicht BHP.

Insgesamt wurden die leichteren Vorgaben der Wall Street vom Dienstag somit weggesteckt, genauso wie am Vortag noch günstige Vorgaben verpufft waren.

Neueste Kommentare von US-Notenbankchef Jerome Powell, wonach die Corona-Pandemie nach wie vor die Wirtschaftsaktivität überschattet und dass sich vor allem der Dienstleistungssektor von der Pandemie noch nicht erholt habe, könnten bei einigen Akteuren zu kursstützenden Spekulationen geführt haben, dass es mit der befürchteten bevorstehenden Straffung der US- Geldpolitik vielleicht doch noch nicht soweit ist. Zumal zuletzt die Einzelhandelsdaten in den USA enttäuscht hatten, ebenso wie das US-Verbrauchervertrauen.

In Hongkong zeigten sich die zuletzt schwer gebeutelten Technologietitel Tencent, Meituan und Alibaba zumindest stabilisiert. Meituan lagen im Späthandel sogar gut 3 Prozent höher. Alibaba (-0,1%) wird im späteren Tagesverlauf noch seine Quartalszahlen vorlegen. Insbesondere Technologiekonzerne stehen in Hongkong seit Wochen unter Beschuss, weil Peking deren Marktmacht und schwer zu kontrollierender Umgang mit persönlichen Daten ein Dorn im Auge ist, worauf die Regulierer mit weiteren Gegenmaßnahmen reagieren wollen, wie aus einem Entwurf am Vortag hervorging.

Geely verbesserten sich um 3,1 Prozent, nachdem der Autobauer während des Handels einen Gewinnanstieg im ersten Halbjahr berichtet hatte.

Asiana Airlines legten in Seoul um 1,1 Prozent zu. Die Fluglinie hatte insbesondere dank des Frachtgeschäfts solide Geschäftszahlen vorgelegt. Samsung Heavy Industries (+1,9%) wurden gestützt von Plänen, das Kapital aufzustocken. Uneinheitlich reagierten die Werftentitel Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (-1,7%) und Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (+0,9%) auf Pläne des größten Stahlherstellers des Landes, Posco (-0,2%), die Preise für Dickstahl anheben zu wollen.

BHP und Woodside nach Deal im Ölgeschäft unter Druck

In Sydney standen BHP und Woodside im Fokus. Beide Aktien ließen deutlich Federn: BHP verloren fast 7 Prozent und Woodside Petroleum 2,0 Prozent. Die beiden Unternehmen hatten am Vortag das Zusammenlegen ihrer Öl- und Gassparten beschlossen mit einem Volumen von 29 Milliarden Dollar, worüber es zuvor bereits Spekulationen gegeben hatte.

Während Analysten das Minus bei BHP im Wesentlichen dadurch begründet sahen, dass der Minenriese seine Zweitnotierung in London beendet, wo die Aktie traditionell mit einem deutlichen Abschlag zur Notiz in Sydney gehandelt werde, hätten bei Woodside Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Deals belastet. Die Woodside-Aktionäre dürften die Werthaltigkeit der Fusion hinterfragen und möglicherweise für Probleme sorgen, hieß es.

Die Aktie des Bildgebungsspezialisten Pro Medicus machte derweil nach einem kräftigen Gewinnanstieg einen Satz um 16 Prozent nach oben.

Am Ölmarkt stiegen die Preise um knapp 1 Prozent, nachdem ein US-Branchenverband am späten Vorabend einen Rückgang der US-Öl- und Benzinvorräte gemeldet hatte. Im späteren Tagesverlauf werden die offiziellen staatlichen Daten erwartet.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.502,10 -0,1% +13,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.585,91 +0,6% -0,1% 08:00

Kospi (Seoul) 3.158,93 +0,5% +9,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.485,29 +1,0% +0,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.887,74 +0,6% -5,6% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.826,27 +1,0% +14,2% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.137,47 +0,6% +9,7% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.523,34 -0,0% -6,4% 11:00

BSE (Mumbai) 56.013,68 +0,4% +17,0% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:22 % YTD

EUR/USD 1,1719 +0,1% 1,1712 1,1767 -4,1%

EUR/JPY 128,45 +0,1% 128,37 128,45 +1,9%

EUR/GBP 0,8529 +0,1% 0,8524 0,8532 -4,5%

GBP/USD 1,3741 +0,0% 1,3741 1,3793 +0,5%

USD/JPY 109,61 +0,0% 109,59 109,16 +6,2%

USD/KRW 1168,47 -0,8% 1177,95 1176,44 +7,6%

USD/CNY 6,4817 -0,1% 6,4861 6,4845 -0,7%

USD/CNH 6,4837 -0,1% 6,4929 6,4886 -0,3%

USD/HKD 7,7890 -0,0% 7,7920 7,7900 +0,5%

AUD/USD 0,7262 +0,1% 0,7255 0,7283 -5,7%

NZD/USD 0,6924 +0,0% 0,6922 0,6913 -3,6%

Bitcoin

BTC/USD 45.305,76 +1,2% 44.752,76 45.847,01 +56,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,11 66,59 +0,8% 0,52 +39,3%

Brent/ICE 69,61 69,03 +0,8% 0,58 +36,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.791,92 1.786,23 +0,3% +5,69 -5,6%

Silber (Spot) 23,79 23,68 +0,5% +0,12 -9,9%

Platin (Spot) 1.015,78 1.000,78 +1,5% +15,00 -5,1%

Kupfer-Future 4,23 4,21 +0,5% +0,02 +19,9%

