MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Börse in Tokio tendiert schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Weiter nach oben geht es am Mittwoch an den meisten Börsen in der Region Ostasien und in Australien. Wie bereits am Vortag in Europa und den USA zu sehen, sorgt die scheinbare Bewegung bei den russisch-ukrainischen Gesprächen für Zuversicht und Kaufbereitschaft. Russland hat angekündigt, seine militärischen Angriffe im Norden der Ukraine zurückzufahren, angeblich weil man dort beträchtliche Erfolge erzielt habe.

Auch wenn dieser Ankündigung vielfach nicht getraut wird, legen die Aktienkurse zu. Dabei hilft, dass bei den Ölpreisen nach deren jüngstem deutlichen Rücksetzer relative Ruhe herrscht.

Während es an den chinesischen Börsen um bis zu 1,3 Prozent nach oben geht und in Sydney (+0,6%) bereits der siebte Tag in Folge mit Aufschlägen verzeichnet wird, ist die Tendenz an der Tokioter Börse schwach. Der Nikkei-Index verliert 1,3 Prozent auf 27.893 Punkte. Hier kommt Gegenwind vom sich weiter erholenden Yen. Nach Tiefs am Montag von über 125 je Dollar und rund 124 am Vortag, liegt der Kurs aktuell bei 121,70.

Zur andauernden Erholung des Yen führen Marktbeobachter an, dass mit Blick auf das Quartalsende, das in Japan auch das Ende des Fiskaljahres ist, viele japanische Unternehmen Fremdwährungsgewinne repatriierten, also in Yen umtauschten. Zugleich zeigt sich der Dollar auch auf breiter Front leichter, abzulesen am Dollarindex, der 0,3 Prozent nachgibt. Wegen der Entspannungssignale im Ukraine-Krieg verliere der Dollar in seiner Funktion als sicherer Hafen an Zulauf, heißt es.

Viele Aktien "ex"

Teilnehmer weisen außerdem darauf hin, dass in Tokio viele Aktie ex Dividende gehandelt würden, was sich negativ auf das Marktbarometer auswirke. Der Nikkei-225 ist anders als beispielsweise der DAX ein Kursindex.

Zu den dividendenbereinigten Aktien gehören Nippon Yusen (-9,5%) oder Japan Post Holdings (-6,4%). Für Nintendo geht es um 6,7 Prozent abwärts, weil der Videospieleanbieter seine neueste Version von "Legend of Zelda" erst später als geplant auf den Markt bringen wird.

Im südkoreanischen Seoul berichten Händler von Kursgewinnen bei Aktien der Wettbewerber von Micron Technology, nachdem der US-Chiphersteller solide Quartalszahlen vorgelegt habe. SK Hynix gewinnen beispielsweise 1,3 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.507,80 +0,6% +0,9% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.893,45 -1,3% -2,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.747,41 +0,2% -7,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.245,22 +1,3% -10,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 22.180,69 +1,2% -7,4% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.435,92 +0,1% +9,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.586,83 +0,2% +1,9% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:18 % YTD

EUR/USD 1,1119 +0,3% 1,1088 1,0999 -2,2%

EUR/JPY 135,28 -0,7% 136,25 135,99 +3,4%

EUR/GBP 0,8484 +0,2% 0,8466 0,8403 +1,0%

GBP/USD 1,3106 +0,1% 1,3098 1,3088 -3,1%

USD/JPY 121,66 -1,0% 122,89 123,66 +5,7%

USD/KRW 1.207,82 -0,2% 1.209,75 1.218,97 +1,6%

USD/CNY 6,3597 -0,1% 6,3642 6,3701 +0,1%

USD/CNH 6,3680 -0,1% 6,3748 6,3832 +0,2%

USD/HKD 7,8272 +0,0% 7,8268 7,8279 +0,4%

AUD/USD 0,7524 +0,2% 0,7511 0,7510 +3,6%

NZD/USD 0,6963 +0,4% 0,6937 0,6905 +2,0%

Bitcoin

BTC/USD 47.267,14 -0,1% 47.308,69 47.489,07 +2,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 104,93 104,24 +0,7% 0,69 +41,9%

Brent/ICE 111,09 110,23 +0,8% 0,86 +30,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.924,67 1.919,45 +0,3% +5,22 +5,2%

Silber (Spot) 24,83 24,77 +0,2% +0,06 +6,5%

Platin (Spot) 998,99 987,37 +1,2% +11,62 +2,9%

Kupfer-Future 4,77 4,73 +0,8% +0,04 +7,1%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2022 00:46 ET (04:46 GMT)