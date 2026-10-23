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MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Börsenstimmung im Verlauf deutlich aufgehellt

Werte in diesem Artikel
Aktien
BHP Group
34.51 EUR -0.24 EUR -0.69 %
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Fortescue Metals Group LtdShs
9.00 EUR -0.12 EUR -1.37 %
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Rio Tinto Ltd.
91.60 EUR 0.90 EUR 0.99 %
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Rio Tinto plc
74.90 EUR -0.41 EUR -0.54 %
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Zip Co
0.91 EUR -0.33 EUR -26.88 %
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach einer Stimmungsaufhellung im Handelsverlauf haben die meisten Börsen in Ostasien am Freitag mit Kursgewinnen den Handelstag beendet. Einen klaren Auslöser für den Richtungswechsel gab es nicht. Zunächst war es mit den anhaltenden Bedenken über die Rentabilität von KI-Investitionen und zu hohe Bewertungen von KI-Aktien noch nach unten gegangen mit den Indizes, zumal an der Wall Street KI-Technologieaktien am Vortag unter die Räder gekommen waren. Daneben sorgten die hohen und sogar noch weiter steigenden Ölpreise zunächst für Verkaufslaune, ehe die Stimmung drehte. Marktbeobachter vermuteten dahinter Schnäppchenkäufe nach den jüngsten kräftigen Einbußen.

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Der Topix in Tokio schaffte den Dreh ins Plus allerdings nicht, er schloss 0,8 Prozent tiefer. Hier kam als Belastungsfaktor hinzu, dass die Verbraucherpreisinflation in Japan im September anzog, was der Notenbank Argumente liefert, die Zinsen bis zum Jahresende abermals anzuheben. Die Verbraucherpreise stiegen um 2,1 Prozent. Ökonomen hatten das zwar auch erwartet, es bedeutet aber gleichwohl einen Anstieg gegenüber der Steigerung um 1,7 Prozent im August.

Der Kospi in Seoul ging 0,3 Prozent höher aus dem Tag. Er hatte phasenweise über 2 Prozent eingebüßt auf das niedrigste Niveau seit rund drei Monaten. Der Shanghai-Composite stieg um 0,9 Prozent, in Hongkong zeigte der HSI eine kräftigere Gegenbewegung auf den scharfen Rücksetzer am Donnerstag, für den vor allem schwer gewichtete Technologieaktien gesorgt hatten. Der HSI lag im Späthandel 1,2 Prozent im Plus. Im australischen Sydney beendete der S&P/ASX-200 den Handel mit einem ganz kleinen Anstieg, praktisch auf dem Niveau des Vortages.

Unter den Einzelwerten schlossen SK Hynix in Seoul nach deutlichen Anfangsverlusten 4,4 Prozent fester. Der Halbleiterriese hat in Anbetracht des eingetrübten Umfelds Pläne für einen möglichen US-Börsengang seiner Flash-Speicher-Sparte Solidigm ad acta gelegt. Samsung Electronics verbesserten sich um 0,5 Prozent.

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In Hongkong erholten sich CATL nach den kräftigen Einbußen der Vortage um gut 7 Prozent. Die Aktie des E-Auto-Batterieherstellers hatte unter anderem unter schwachen Geschäftszahlen gelitten. Sehr fest zeigten sich in Hongkong daneben auf breiter Front Autoaktien.

In Sydney standen Rohstoffaktien unter Druck. Rio Tinto gaben um 2,7 Prozent nach. Der Rohstoffriese hatte mitgeteilt, 1,9 Milliarden US-Dollar in die Erschließung einer Bauxitlagerstätte zu investieren. BHP rutschten sogar um 3,6 Prozent ab, Fortescue büßten 2,1 Prozent ein. Marktteilnehmer verwiesen zur Erklärung auf den Rückgang der Metallpreise, unter anderem erreichte Kupfer ein Fünfwochentief. Zusätzlich habe der Konflikt von Fortescue mit Chinas staatlichem Eisenerzkäufer über Eisenerzpreise und Lieferverträge belastet.

Ein Kursdebakel erlebte die Aktie des Ratenzahlungsanbieters Zip mit einem Minus von fast 30 Prozent. Zip hatte eingestanden, dass im Berichtsquartal im Zuge eines Betrugs einmalige Kosten von 10 Millionen australischen Dollar angefallen sind. Das schürt laut den Citi-Analysten Sorgen hinsichtlich der Risikokontrollen und der Offenlegung.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.795,20 +0,0 +0,9 07:00

Topix 500 (Tokio) 3.100,13 -0,8 +16,5 08:00

Kospi (Seoul) 5.550,30 +0,3 +31,7 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.201,21 +1,2 -9,5 10:00

Shanghai-Composite 3.690,48 +0,9 -7,1 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.415,05 0,0 +16,5 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.439,06 +1,0 -37,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.606,07 -0,1 -4,4 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:10 % YTD

EUR/USD 1,1206 -0,1 1,1214 1,1247 -4,6

EUR/JPY 176,03 +0,1 175,81 176,48 -4,3

EUR/GBP 0,8373 +0,0 0,8370 0,8388 -3,9

USD/JPY 157,06 +0,2 156,76 156,91 +0,3

USD/KRW 1.325,75 +0,0 1.325,21 1.322,70 -8,0

USD/CNY 6,6719 -0,0 6,6745 6,6734 -4,6

USD/CNH 6,6722 -0,0 6,6726 6,6724 -4,4

USD/HKD 7,8410 +0,1 7,8358 7,8409 +0,8

AUD/USD 0,7021 +0,0 0,7019 0,7015 +5,2

NZD/USD 0,5690 +0,1 0,5682 0,5697 -1,2

BTC/USD 81.715,62 +0,6 81.192,42 82.363,88 -6,8

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 100,72 +1,3 1,25 99,47

Brent/ICE 114,42 +1,1 1,25 113,17

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.014,32 -0,2 -9,66 4.023,98

Silber 53,95 -1,1 -0,58 54,53

Platin 1.563,94 -0,4 -6,31 1.570,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2026 03:15 ET (07:15 GMT)

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Datum Rating Analyst
15.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
15.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets

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