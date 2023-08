MÄRKTE ASIEN/Freundlich - China-Börsen hinken hinterher

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen und australischen Aktienmärkte sind am Mittwoch den positiven Vorgaben der Wall Street gefolgt, allerdings mit deutlich verminderter Dynamik. In den USA hatten maue Wirtschaftsdaten die Renten-Renditen unter Druck gesetzt, weil Zinserhöhungsfantasien ausgepreist worden waren. In China verpufften die anfänglichen Aufschläge vollends, denn die chinesischen Märkte holte trotz der Hoffnung auf sinkende Marktzinsen die trübe Realität schnell wieder ein. Der HSI in Hongkong drehte im späten Handel 0,3 Prozent ins Minus, der Schanghai-Composite schloss unverändert.

Die größten staatlichen Banken in China, darunter die Industrial & Commercial Bank of China und die China Construction Bank, erwägen laut einem Bericht zum dritten Mal in diesem Jahr eine Kürzung ihrer Einlagenzinssätze. Auch die Zinsen auf bereits bestehende Hypotheken sollen sinken. Ziel sei es, die Wirtschaft anzukurbeln und die eigenen Margen zu sichern, hieß es. Die Pläne müssten noch von den Regulierungsbehörden abgesegnet und könnten frühestens am Freitag verkündet werden, so die Berichte. Guangzhou war die erste Großstadt, die eine Lockerung der Hypothekenbeschränkungen ankündigte, um den Konsum anzukurbeln. Händler sprachen von erneutem Stückwerk, der große Wurf seien auch diese Maßnahmen nicht. Die Immobilienpreise sänken und die Nachfrage gehe trotz des Bedarfs an Wohnimmobilien zurück.

Andere Marktteilnehmer verwiesen auf US-Wirtschaftsministerin Gina Raimondo, die sich aktuell in der Volksrepublik aufhält. Sie sagte, dass China für US-Unternehmen nach deren Lesart "nicht-investierbar" sei. Auf dem Festland waren Halbleiter- und Technologietitel gesucht, die von sinkenden Finanzierungskosten besonders deutlich profitierten. Diese Aussicht belastete dagegen Finanz- und Bankenwerte. East Money Information verloren 2,7 und Bank of China 1,1 Prozent.

Xiaomi stiegen in Hongkong um 1,0 Prozent. Der Hersteller von Unterhaltungselektronik hatte im zweiten Quartal den Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Der in Schieflage geratene Immobilienentwickler Country Garden will neue Aktien ausgeben, der Kurs gab um 3,3 Prozent nach.

Japanische Notenbank stützt

Der Nikkei-225 in Japan kletterte um 0,3 Prozent. Hier waren Elektronik- und Maschinenbautitel gesucht - begünstigt durch die Hoffnung auf niedrige Finanzierungskosten. Diese Hoffnung wurde neben der Entwicklung in den USA auch von Naoki Tamura, Vorstandsmitglied der Bank of Japan, gestützt. Denn er sah das Inflationsziel der Zentralbank mit einer nachhaltigen Teuerung von 2 Prozent in Sicht. Dies wurde am Markt als klares Signal gewertet, dass es kurzfristig keine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik geben werde.

In Südkorea legte der Kospi um 0,4 Prozent zu - dank Aufschlägen in den Sektoren Batterien und Konsum. Auch hier sorgte die Spekulation auf ein Ende der geldpolitischen Straffungen in den USA für Zuversicht. Die Hoffnung auf eine Rückkehr chinesischer Touristen nach weiteren Aufhebungen der Restriktionen in China ließen LG H&H und Amorepacific um 4,7 bzw. 1,5 Prozent steigen.

Der australische S&P/ASX-200 kletterte um 1,2 Prozent und verbuchte den höchsten Tagesaufschlag seit rund sieben Wochen. Neun der elf Sektoren schlossen im Plus.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.297,70 +1,2% +3,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.333,46 +0,3% +23,5% 08:00

Kospi (Seoul) 2.561,22 +0,4% +14,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.137,14 +0,0% +1,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.479,39 -0,0% -6,6% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.719,82 +0,6% +18,3% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.219,15 -0,1% -0,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.456,37 +0,1% -2,7% 11:00

BSE (Mumbai) 65.443,66 +0,6% +7,6% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:51 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0864 -0,1% 1,0879 1,0818 +1,5%

EUR/JPY 159,12 +0,2% 158,74 158,43 +13,4%

EUR/GBP 0,8595 -0,1% 0,8603 0,8579 -2,9%

GBP/USD 1,2639 -0,1% 1,2646 1,2611 +4,5%

USD/JPY 146,44 +0,4% 145,93 146,45 +11,7%

USD/KRW 1.324,64 +0,3% 1.320,25 1.323,02 +5,0%

USD/CNY 7,2926 +1,8% 7,1655 7,2901 +5,7%

USD/CNH 7,3025 +0,3% 7,2828 7,2971 +5,4%

USD/HKD 7,8465 -0,0% 7,8467 7,8458 +0,5%

AUD/USD 0,6465 -0,2% 0,6480 0,6438 -5,1%

NZD/USD 0,5949 -0,4% 0,5970 0,5923 -6,3%

Bitcoin

BTC/USD 27.433,22 -0,8% 27.651,64 25.989,56 +65,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,66 81,16 +0,6% +0,50 +4,3%

Brent/ICE 85,92 85,49 +0,5% +0,43 +3,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,15 35,20 -3,0% -1,05 -57,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.936,10 1.937,61 -0,1% -1,51 +6,2%

Silber (Spot) 24,61 24,78 -0,7% -0,16 +2,7%

Platin (Spot) 979,28 981,00 -0,2% -1,73 -8,3%

Kupfer-Future 3,78 3,79 -0,3% -0,01 -0,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

