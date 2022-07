MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Chinesische Immobilienfinanzierer schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien tun es am Donnerstag der Wall Street gleich und stecken den nochmals höher als befürchtet ausgefallenen Inflationsschub in den USA im Juni gut weg. In den USA hatten sich die Indizes von Anfangsverlusten zumindest stark erholt, gestützt von der Hoffnung, dass der Gipfel der Inflation nun wirklich erreicht sein könnte. Gleichwohl wird nun für Juli von der US-Notenbank ein noch größerer Zinsschritt nach oben um einen vollen Prozentpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet.

An den asiatischen Börsen heißt es dazu auch, hier sei einiges schon im Vorfeld eingepreist worden an Zinserhöhungspotenzial. Nach moderaten Einbußen zum Start zeigen sich die Indizes im Verlauf überwiegend im Plus. In Tokio geht es um 0,7 Prozent nach oben auf 26.667 Punkte, an den chinesischen Börsen, in Südkorea und in Australien fallen die Aufschläge kleiner aus.

In Tokio kommt Rückenwind für die Exportindustrie vom nochmals deutlich schwächeren Yen, der zuvor bereits auf dem niedrigsten Niveau seit 1998 umging. Der Dollar kostet 138,03 Yen, fast 1 Yen mehr als zur gleichen Vortageszeit. In China helfen die besser als erwartet ausgefallen Exportdaten vom Vortag, wie de Analysten von OCBC bemerken.

Unter den Einzelwerten fallen in Hongkong Bankaktien nach unten aus dem Rahmen. Hintergrund seien jüngst verweigerte Hypothekenzahlungen von Kreditnehmern für ins Stocken geratene Bauprojekte, erläutern die Analysten von Soochow Securities. Aktien wie China Merchants Bank, Postal Savings Bank und Ping An Bank (Shenzhen) verlieren jeweils gut 4 Prozent. Country Garden Holdings verlieren 0,8 Prozent, nachdem das Immobilienunternehmen angekündigt hat, Anleihen der Tochter Country Garden Real Estate Group zu kaufen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.651,20 +0,4% -10,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.667,20 +0,7% -8,5% 08:00

Kospi (Seoul) 2.330,21 +0,1% -21,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.294,50 +0,3% -9,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.848,28 +0,2% -10,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.102,93 -0,8% +0,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.415,13 +0,3% -9,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0033 -0,2% 1,0056 1,0012 -11,8%

EUR/JPY 138,47 +0,2% 138,21 137,31 +5,8%

EUR/GBP 0,8453 -0,0% 0,8457 0,8407 +0,6%

GBP/USD 1,1869 -0,2% 1,1893 1,1913 -12,3%

USD/JPY 138,02 +0,4% 137,41 137,12 +19,9%

USD/KRW 1.308,48 +0,3% 1.304,98 1.305,78 +10,1%

USD/CNY 6,7253 +0,1% 6,7187 6,7204 +5,8%

USD/CNH 6,7303 +0,1% 6,7267 6,7280 +5,9%

USD/HKD 7,8497 +0,0% 7,8495 7,8498 +0,7%

AUD/USD 0,6779 +0,3% 0,6758 0,6770 -6,6%

NZD/USD 0,6131 +0,0% 0,6129 0,6130 -10,2%

Bitcoin

BTC/USD 20.126,67 +1,1% 19.900,63 19.492,28 -56,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 96,78 96,30 +0,5% 0,48 +34,1%

Brent/ICE 100,16 99,57 +0,6% 0,59 +33,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.729,86 1.735,53 -0,3% -5,67 -5,5%

Silber (Spot) 19,15 19,22 -0,4% -0,07 -17,9%

Platin (Spot) 856,70 858,50 -0,2% -1,80 -11,7%

Kupfer-Future 3,32 3,33 -0,1% -0,00 -25,2%

YTD zu Vortagsschluss

===

