MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Fast Retailing nach Quartalszahlen fest

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien schließen sich am Freitag mangels sonstiger Impulse den US-Vorgaben an, insbesondere dem Rekordhoch des Dow-Jones-Index von erstmals über 27.000 Punkten, und tendieren freundlich. Während einerseits weiter die Aussicht auf sinkende US-Zinsen die Stimmung stützt, schwelen im Hintergrund weiter diverse Handelsstreitigkeiten, vor allem der zwischen den USA und China.

Der Nikkei-225-Index legt ganz leicht zu auf 21.673 Punkte, in Seoul und an den chinesischen Börsen fallen die Indexgewinne mit bis zu einem halben Prozent etwas größer aus. In Sydney ist der Markt knapp behauptet. Hier bremsen moderate Kursverluste bei den zuletzt gestiegenen Indexschwergewichten Rio Tinto und BHP.

Unternehmenszahlen bewegen Kurse

Im Blick stehe nun immer mehr die allmählich anlaufende Quartalsberichtssaison, heißt es. In Hongkong legen die Kurse von Chaowei Power und des Düngemittelproduzenten Sinofert um jeweils gut 3 Prozent zu, nachdem beide einen Anstieg des Nettogewinns im ersten Halbjahr in Aussicht gestellt haben.

Lenovo profitieren von einer Kurszielerhöhung durch Bocom International von 5,94 auf 9,00 Hongkong-Dollar. Die Analysten rechnen mit einem gut gelaufenen Quartal bei dem PC-Hersteller und einer kurzfristigen Erholung des Server-Markts. Auch das wachsende Smartphone-Geschäft von Lenovo dürfte für positive Impulse sorgen. Lenovo gewinnen 3,5 Prozent auf 6,15 Hongkong-Dollar.

Fosun Tourism geben um 1,1 Prozent nach. Wie aus einer Mitteilung an die Börse hervorgeht, erwägt das Unternehmen gemeinsam mit den großen Gläubigern von Thomas Cook dem britischen Reiseunternehmen eine Finanzspritze von 750 Millionen Pfund und zusätzliche Kredite zu geben.

In Japan hat Fast Retailing, die Mutter des größten Bekleidungseinzelhändlers des Landes, Uniqlo, in ihrem dritten Quartal die Gewinnerwartung der Analysten verfehlt. Der Ausblick hänge nun stark vom Geschäft bei Uniqlo ab, heißt es, und dort sei der Umsatz im Juni kräftig gestiegen. Das Management rechnet damit, dass sich dies bis Ende des vierten Quartals im August fortsetzen wird. Fast Retailing legen um 2,3 Prozent zu.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.708,60 -0,11% +18,81% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.673,50 +0,14% +8,29% 08:00

Kospi (Seoul) 2.085,96 +0,26% +2,20% 08:00

Schanghai-Comp. 2.931,12 +0,46% +17,53% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.574,46 +0,50% +9,13% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.361,60 +0,33% +8,85% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.673,25 -0,36% -0,67% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:28 % YTD

EUR/USD 1,1271 +0,2% 1,1254 1,1269 -1,7%

EUR/JPY 122,18 +0,1% 122,09 121,81 -2,8%

EUR/GBP 0,8989 +0,1% 0,8984 0,8995 -0,1%

GBP/USD 1,2539 +0,1% 1,2526 1,2528 -1,6%

USD/JPY 108,40 -0,1% 108,48 108,08 -1,2%

USD/KRW 1177,19 +0,3% 1174,23 1174,39 +5,6%

USD/CNY 6,8718 +0,0% 6,8702 6,8676 -0,1%

USD/CNH 6,8741 -0,0% 6,8764 6,8716 +0,1%

USD/HKD 7,8218 -0,0% 7,8233 7,8170 -0,1%

AUD/USD 0,6996 +0,3% 0,6973 0,6972 -0,7%

NZD/USD 0,6683 +0,3% 0,6660 0,6667 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 11.298,00 +0,0% 11.295,75 11.474,75 +203,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,62 60,20 +0,6% 0,35 +27,2%

Brent/ICE 66,93 66,52 +0,6% 0,41 +21,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.408,19 1.404,30 +0,3% +3,89 +9,8%

Silber (Spot) 15,15 15,13 +0,1% +0,02 -2,2%

Platin (Spot) 824,58 825,50 -0,1% -0,92 +3,5%

Kupfer-Future 0,00 2,69 0% 0 +1,6%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2019 00:45 ET (04:45 GMT)