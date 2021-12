MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Fed-Beschlüsse nehmen Unsicherheit

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien haben sich am Donnerstag mehrheitlich der positiven Reaktion der Wall Street auf die jüngsten Beschlüsse der US-Notenbank angeschlossen. In Tokio schoss der Nikkei-Index sogar um 2,1 Prozent nach oben auf 29.066 Punkte und war damit klarer Ausreißer nach oben. Hier half auch der weiter feste Dollar, der die Exportaussichten japanischer Unternehmen verbessert. Seoul und Schanghai legten im späten Handel noch merklich zu und gingen bis zu 0,8 Prozent höher aus dem Tag. Etwas zurück blieben nur Sydney und Hongkong, wobei sich in Hongkong die Verluste im späten Handel verringerten auf nur noch 0,2 Prozent.

Dass die Wall Street auf die beschleunigte geldpolitische Straffung in den USA und die in Aussicht gestellten drei Zinserhöhungen im kommenden Jahr mit teils kräftigen Gewinnen reagierte, erklärten Marktbeobachter insbesondere damit, dass dies weitgehend so auch erwartet worden sei, die Fed damit entscheiden gegen die Inflation vorgehe und Unsicherheit aus dem Markt genommen werde. An anderer Stelle hieß es zudem, die US-Konjunktur scheine robust genug zu sein, diese Maßnahmen gut zu verkraften. Wieder andere Stimmen verwiesen darauf, dass die Fed die hohe Inflation zwar nicht mehr als vorübergehend bezeichne, dass sie aber gleichwohl habe durchblicken lassen, dass der hohe Preisanstieg nicht von Dauer sein dürfte.

In Hongkong bremsten Sorgen, dass die USA weitere chinesische Unternehmen auf ihre schwarze Liste nehmen könnten, in die US-Unternehmen nicht investieren dürfen oder deren Geschäftsbeziehungen mit den USA eingeschränkt werden. Die Halbleiteraktie SMIC, die am Vortag bereits Verluste eingefahren hatte, fiel um weitere 2,9 Prozent. Daneben zeigten sich generell Aktien aus dem Techniksegment schwach, wie JD.com (-3,3%), Alibaba (-0,5%) oder Meituan (-2,6%) und Tencent (-1,3%).

Unter den Einzelwerten in Tokio stachen Canon mit einem Plus von 6,5 Prozent heraus. Treiber war eine erhöhte Dividendenprognose.

In Sydney bremsten Aussagen des australischen Notenbankchefs, dass im ersten Halbjahr 2022 der Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik kommen werde. Gleichwohl hielt er sich mit der Ankündigung von Zinserhöhungen bereits 2022 noch zurück.

CLS nach Aussetzung 5,1% schwächer

Zum Minus des Leitindex S&P/ASX-200 trug insbesondere der Abschlag von 5,1 Prozent bei CLS bei. Die Aktie des Biopharmaunternehmens war an den Tagen zuvor vom Handel ausgesetzt gewesen, nachdem CSL angekündigt hatte, für 11,7 Milliarden US-Dollar die schweizerische Vifor zu übernehmen und dies teils durch eine Kapitalerhöhung zu finanzieren.

In Schanghai waren Aktien aus der Energie-und Kohleindustrie die Tagesgewinner nach Signalen der Regierung, gegen Energieengpässe im Winter vorgehen zu wollen. Yankuang Energy Group (ehemals Yanzhou Coal Mining) machten einen Satz um 10 Prozent. Das Unternehmen hatte Expansionpläne vorgelegt. China Coal Energy legten ebenso um 10 Prozent zu, Inner Mongolia Yitai Coal um 2,9 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.295,70 -0,4% +10,8% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.066,32 +2,1% +3,7% 07:00

Kospi (Seoul) 3.006,41 +0,6% +4,6% 07:00

Schanghai-Comp. 3.675,02 +0,8% +5,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.470,68 +0,2% -13,3% 09:00

Taiex (Taiwan) 17.785,74 +0,7% +20,7% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.129,57 +0,5% +9,8% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.488,38 +0,4% -8,9% 10:00

BSE (Mumbai) 57.858,52 +0,1% +20,9% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi,8:25 % YTD

EUR/USD 1,1302 +0,1% 1,1294 1,1271 -7,5%

EUR/JPY 128,96 +0,1% 128,80 128,12 +2,3%

EUR/GBP 0,8520 +0,1% 0,8514 0,8510 -4,6%

GBP/USD 1,3265 +0,0% 1,3263 1,3244 -3,0%

USD/JPY 114,12 +0,1% 114,03 113,68 +10,5%

USD/KRW 1.183,86 -0,1% 1.185,40 1.185,77 +9,0%

USD/CNY 6,3673 -0,0% 6,3676 6,3642 -2,4%

USD/CNH 6,3738 -0,0% 6,3758 6,3703 -2,0%

USD/HKD 7,8027 +0,0% 7,8022 7,8030 +0,7%

AUD/USD 0,7175 +0,1% 0,7169 0,7122 -6,8%

NZD/USD 0,6791 +0,2% 0,6780 0,6741 -5,5%

Bitcoin

BTC/USD 48.982,91 +0,5% 48.751,13 48.241,47 +68,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,82 70,87 +1,3% 0,95 +51,2%

Brent/ICE 74,76 73,88 +1,2% 0,88 +47,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.785,45 1.777,62 +0,4% +7,83 -5,9%

Silber (Spot) 22,17 22,08 +0,4% +0,10 -16,0%

Platin (Spot) 927,38 921,00 +0,7% +6,38 -13,4%

Kupfer-Future 4,26 4,18 +1,8% +0,08 +21,0%

