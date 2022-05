MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Gelegenheitskäufe nach jüngstem Rücksetzer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zur Wochenmitte tendieren die Börsen in Ostasien und Australien überwiegend im Plus. Anleger nutzen die Verluste vom Vortag zu Gelegenheitskäufen, wie Händler sagen.

Eine Gewinnwarnung des Social-Media-Unternehmens Snap hatte am Dienstag in den USA vor allem Technologiewerte belastet. Schwache Konjunkturdaten hatten aber auf der anderen Seite etwas Hoffnung geschürt, dass die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel vielleicht doch nicht so aggressiv anziehen wird wie bislang erwartet. Informationen dazu erhoffen sich Marktteilnehmer vom Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung, das im späteren Tagesverlauf veröffentlicht wird, wenn die asiatischen Börsen geschlossen sind.

Am Aktienmarkt in Hongkong rückt der Hang-Seng-Index um 0,6 Prozent vor. Erste Hinweise auf eine Konsolidierung ließen die Investoren hoffen, dass die Kurse allmählich einen Boden fänden, berichtet Tina Teng, Marktanalystin bei HSBC. Sie weist darauf hin, dass in den USA der S&P-500 sich in den vergangenen Sitzungen jeweils von seinen Tagestiefs gelöst hat. In Schanghai tendiert der Composite-Index ebenfalls 0,6 Prozent höher.

In Tokio zeigt sich der Nikkei-225-Index nach einem negativen Start kaum verändert. Der Kospi in Seoul gewinnt 0,9 Prozent. An der Börse in Sydney geht es mit dem S&P/ASX-200 um 0,7 Prozent nach oben.

Steigende Ölpreise verhelfen in der ganzen Region den Aktien der Branche zu Kursgewinnen. Inpex steigen in Tokio um 0,6 Prozent, CNOOC in Hongkong um 2,7 Prozent und Santos in Sydney um 0,7 Prozent. Das Barrel Rohöl der Sorte Brent verteuert sich um 1,2 Prozent.

In Seoul legen Samsung Biologics um 3,5 Prozent zu. Die Konzernmutter Samsung hat neue Investitionen in das Biotech-Unternehmen angekündigt. Mit Celltrion (+7,6%) ist auch ein anderes südkoreanisches Biotech-Unternehmen gesucht.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.179,50 +0,7% -3,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.756,84 +0,0% -6,2% 08:00

Kospi (Seoul) 2.628,54 +0,9% -11,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.088,66 +0,6% -15,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.240,98 +0,6% -12,5% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.188,54 -0,2% +2,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.534,36 +0,2% -1,6% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0708 -0,2% 1,0733 1,0718 -5,8%

EUR/JPY 135,99 -0,1% 136,14 136,55 +3,9%

EUR/GBP 0,8540 -0,3% 0,8562 0,8512 +1,6%

GBP/USD 1,2540 +0,0% 1,2533 1,2591 -7,3%

USD/JPY 126,99 +0,1% 126,84 127,40 +10,3%

USD/KRW 1.263,07 +0,2% 1.261,16 1.263,96 +6,2%

USD/CNY 6,6679 +0,2% 6,6538 6,6755 +4,9%

USD/CNH 6,6741 +0,2% 6,6594 6,6859 +5,0%

USD/HKD 7,8491 -0,0% 7,8493 7,8491 +0,7%

AUD/USD 0,7112 +0,1% 0,7107 0,7086 -2,1%

NZD/USD 0,6505 +0,7% 0,6459 0,6440 -4,7%

Bitcoin

BTC/USD 30.063,79 +1,7% 29.547,37 29.321,64 -35,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 111,06 109,77 +1,2% 1,29 +52,6%

Brent/ICE 114,87 113,56 +1,2% 1,31 +49,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.863,04 1.866,55 -0,2% -3,51 +1,8%

Silber (Spot) 22,08 22,12 -0,2% -0,04 -5,3%

Platin (Spot) 957,34 957,98 -0,1% -0,64 -1,4%

Kupfer-Future 4,31 4,30 +0,0% +0,00 -3,3%

===

