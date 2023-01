MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Günstige Daten aus China stützen

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Durchweg nach oben ist es am Donnerstag an den Aktienmärkten in Ostasien und in Australien gegangen. Gestützt wurde die Stimmung von den sich mehrenden günstigen Inflationstendenzen in einigen Teilen der Welt, zuletzt besonders Europa. Das könnte den Notenbanken ermöglichen, bei der Erhöhung der Zinsen bedächtiger vorzugehen. Hinzu kamen ermutigende Konjunkturdaten aus China, ein Einkaufsmanagerindex verbesserte sich im Dezember gegenüber dem Vormonat, liegt aber weiter im Kontraktion anzeigenden Bereich.

In Tokio ging es um 0,4 Prozent nach oben auf 25.821 Punkte. Am japanischen Anleihemarkt sank zwar die Zehnjahresrendite leicht auf 0,44 Prozent, allerdings fiel die Durchschnittsrendite bei der Auktion neuer zehnjähriger Titel mit 0,5 Prozent am obersten Rande der jüngst von der Notenbank erst von 0,25 auf 0,5 Prozent ausgeweiteten Spanne für die als Ziel verfolgte Zehnjahresrendite aus. Den Yen stützte das zunächst nicht mehr, er zeigte sich zur gleichen Vortageszeit nach dem Erreichen eines Halbjahreshochs deutlich leichter mit 132,30 je Dollar.

Am kräftigsten nach oben ging es erneut und bereits den dritten Tag in Folge in Hongkong (+1,2% im Späthandel), wobei das Plus zwischenzeitlich noch deutlich größer war. Wieder trieben feste Technikaktien (+1,7%) den Index auf den inzwischen höchsten Stand seit Juli 2022. Meituan gewannen 4,9 und Alibaba 3,3 Prozent, wohingegen das Indexschwergewicht Tencent aber 3,6 Prozent einbüßte.

Zu den andauernden Kursgewinnen der Technikbranche hieß es unter anderem, Internetaktien bewegten sich generell stärker nach oben, wenn sich die Stimmung am Aktienmarkt verbessere. Dazu profitierten sie von der Entspannung bei den Marktzinsen, weil sich das günstig auf die Bewertungen auswirkt.

Für Auftrieb sorgten daneben die Stützungsmaßnahmen Pekings für die Wirtschaft in China. Erst am Mittwoch verlautbarte die chinesische Zentralbank, dass sie die Liquidität 2023 auf einem angemessenen Niveau halten werde, um die Wirtschaft zu stützen, und versprach, die Finanzierungshilfen zu verstärken, um den Binnenkonsum anzukurbeln und den Immobilienmarkt zu stabilisieren. Für Konsumwerte wie Kweichow Moutai (+4,4%) und Inner Mongolia Yili Industrial Group (+3,1%) ging es in Schanghai deutlich aufwärts.

Chipaktien in Seoul weiter aufwärts

In Seoul profitierten Aktien aus dem Chipsektor weiter von Steuererleichterungsplänen der Regierung für die Branche. Samsung Electronics legten um 0,7 und SK Hynix um 0,5 Prozent zu. Daneben waren auch andere Aktien aus dem Techniksektor gesucht wie Naver, Kakao Corp oder Kakaopay.

Bankaktien legten deutlich zu. Stützend wirkten Pläne der Regierung, die Regeln für Hypothekenkredite zu lockern. Shinhan Financial kletterten um 8,4 und Hana Financial um 7,2 Prozent.

In Sydney bremsten schwache Aktien aus dem Energiesektor (-1,1%), belastet von den zuletzt deutlich gesunkenen Ölpreisen. Hintergrund sind Rezessionssorgen, auch mit Blick auf die Corona-Infektionswelle in China.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.063,60 +0,1% +0,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 25.820,80 +0,4% -1,4% 07:00

Kospi (Seoul) 2.264,65 +0,4% +0,4% 07:00

Schanghai-Comp. 3.155,22 +1,0% +2,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.057,58 +1,3% +4,9% 09:00

Taiex (Taiwan) 14.301,05 +0,7% +1,2% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.290,38 +1,5% -0,2% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.479,76 +0,7% -1,7% 10:00

BSE (Mumbai) 60.363,06 -0,5% -0,8% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:43 % YTD

EUR/USD 1,0607 -0,0% 1,0607 1,0595 -0,9%

EUR/JPY 140,41 -0,0% 140,46 137,84 +0,0%

EUR/GBP 0,8819 +0,3% 0,8797 0,8808 -0,4%

GBP/USD 1,2026 -0,3% 1,2060 1,2031 -0,6%

USD/JPY 132,41 +0,0% 132,41 130,15 +1,0%

USD/KRW 1.270,32 -0,1% 1.271,37 1.272,02 +0,7%

USD/CNY 6,8717 -0,2% 6,8888 6,8875 -0,4%

USD/CNH 6,8748 -0,3% 6,8986 6,8898 -0,8%

USD/HKD 7,8161 -0,0% 7,8162 7,8186 +0,1%

AUD/USD 0,6821 -0,2% 0,6834 0,6841 +0,1%

NZD/USD 0,6296 +0,1% 0,6290 0,6310 -0,9%

Bitcoin

BTC/USD 16.799,34 -0,1% 16.821,54 16.867,62 +1,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,65 72,84 +1,1% +0,81 -8,2%

Brent/ICE 78,61 77,84 +1,0% +0,77 -8,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.853,56 1.855,65 -0,1% -2,10 +1,6%

Silber (Spot) 23,74 23,83 -0,3% -0,08 -0,9%

Platin (Spot) 1.080,35 1.081,50 -0,1% -1,15 +1,2%

Kupfer-Future 3,75 3,74 +0,3% +0,01 -1,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

