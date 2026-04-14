MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Jüngste Entwicklung in Nahost belastet kaum

DOW JONES--Deutliche Kursgewinne im Technologiesektor haben zu Wochenbeginn die Aktienmärkte in Ostasien gestützt. In Europa und den USA hatten die Börsen am Freitag mit kräftigen Kursgewinnen auf die Nachricht reagiert, dass der Iran die Straße von Hormus für Handelsschiffe wieder geöffnet habe. Am Wochenende wurde dieser wichtige Seehandelsweg jedoch wieder für geschlossen erklärt, was die Kursgewinne in Asien begrenzte. Der Iran begründete die neuerliche Schließung mit der Weigerung der USA, ihre Seeblockade aufzuheben. Und die USA hätten am Sonntag ein unter iranischer Flagge fahrendes Schiff beschossen, geentert und beschlagnahmt, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf das U.S. Central Command.

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Das Schiff sei auf dem Weg zum iranischen Hafen Bandar Abbas gewesen, als es abgefangen worden sei. Die am Freitag drastisch gefallenen Ölpreise zogen daraufhin am Montag wieder deutlicher an, notierten aber immer noch klar unter der Marke von 100 Dollar je Barrel. Die Akteure setzten weiter auf Friedensverhandlungen zwischen den Kriegsparteien, hieß es. Der Preis für ein Barrel Öl der Sorte Brent legte im asiatisch dominierten Handel um 4,9 Prozent zu auf 94,83 Dollar.

China hat derweil - wie weithin erwartet - seine wichtigsten Kreditzinssätze unverändert gelassen. Das unerwartet gute Wirtschaftswachstum im ersten Quartal hat dem Land ausreichend Spielraum verschafft, auf eine aggressive Lockerung zu verzichten. Am Aktienmarkt in Shanghai gewann der Composite-Index 0,8 Prozent. In Hongkong rückte der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,8 Prozent vor.

Im südkoreanischen Seoul stieg der Kospi um 0,4 Prozent. Unter den Einzelwerten verbesserten sich SK Hynix um 3,4 Prozent. Der Chiphersteller beginnt mit der Massenherstellung der KI-Superchips für die Vera-Rubin-Plattform von Nvidia.

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An der Tokioter Börse kletterte der Topix um 0,4 Prozent. Der Nikkei-225-Index schloss 0,6 Prozent höher. Die japanischen Anleger hofften auf Friedensverhandlungen zwischen dem Iran und den USA, sagten Marktteilnehmer. Der Iran habe zwar noch nicht offiziell bestätigt, dass Verhandlungen geplant seien, doch werde davon ausgegangen, dass in dieser Woche weitere Gespräche unter Führung von US-Vizepräsident JD Vance in Pakistan stattfänden. Japan Petroleum Exploration brachen um 7,7 Prozent ein, nachdem das Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss eine Gewinnwarnung ausgegeben hatte.

Die australische Börse zeigte sich derweil gut behauptet. Die Aktien der National Australia Bank fielen um 3,6 Prozent. Die drittgrößte australische Bank hat mitgeteilt, dass sie wegen des Iran-Kriegs höhere Rückstellungen für Kreditausfälle bilden werde.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.953,30 +0,1 +2,7 08:00

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Topix 500 (Tokio) 2.946,68 +0,5 +10,8 08:00

Kospi (Seoul) 6.219,09 +0,4 +47,6 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 26.372,41 +0,8 +2,9 10:00

Shanghai-Composite 4.082,13 +0,8 +2,9 09:00

Straits-Times (Singapur) 4.997,57 -0,0 +7,6 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 7.612,06 -0,3 -11,9 10:00

KLCI (Malaysia) 1.696,53 +0,1 +1,0 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:05 % YTD

EUR/USD 1,1765 +0,0 1,1762 1,1801 +0,2

EUR/JPY 186,83 +0,2 186,55 187,43 +1,5

EUR/GBP 0,8707 +0,1 0,8701 0,8691 -0,1

USD/JPY 158,80 +0,1 158,61 158,80 +1,4

USD/KRW 1.472,97 +0,4 1.466,77 1.472,50 +2,3

USD/CNY 6,8188 +0,0 6,8169 6,8170 -2,5

USD/CNH 6,8181 +0,1 6,8135 6,8150 -2,3

USD/HKD 7,8313 0,0 7,8311 7,8286 +0,6

AUD/USD 0,7159 -0,1 0,7166 0,7186 +7,3

NZD/USD 0,5874 -0,2 0,5883 0,5909 +2,1

BTC/USD 74.782,24 +0,2 74.661,25 75.076,66 -14,7

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,54 +5,6 4,69 83,85

Brent/ICE 94,83 +4,9 4,45 90,38

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.795,09 -0,7 -33,21 4.828,30

Silber 79,82 -1,2 -0,97 80,79

Platin 2.083,60 -0,9 -19,68 2.103,28

Angaben ohne Gewähr

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April 20, 2026 03:29 ET (07:29 GMT)