MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Leichte Entwarnung nach Trump-Antrittsrede

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den Aktienmärkten in Ostasien und Australien geht es am Dienstag überwiegend leicht nach oben mit den Kursen. Am stärksten fällt das Plus wie am Vortag in Hongkong aus, der HSI gewinnt 0,9 Prozent, während der Composite-Index in Schanghai im chinesischen Kernland um 0,1 Prozent nachgibt. Gut behauptet lautet die Tendenz im südkoreanischen Seoul (+0,2%). Minimal aufwärts auf 38.948 Punkte geht es in Tokio. Bereits beendet ist der Handel in Sydney (+0,7%).

In Tokio bremst der festere Yen, der Dollar kostet 155,12 Yen, verglichen mit knapp 156 Yen zur gleichen Vortageszeit. Hintergrund sind Spekulationen über eine Zinserhöhung durch die japanische Notenbank, am Freitag könnte es bereits soweit sein.

Die Antrittsrede des neuen US-Präsidenten Donald Trump vom Vortag brachte aus Marktsicht eher einen leicht positiven Impuls, nachdem sich Trump im Hinblick auf Strafzölle zunächst eher zurückhaltend ausgelassen hatte. Die jüngste Erleichterung an den asiatischen Aktienmärkten - mit Ausnahme Japans - könnte angesichts weiter drohender US-Zölle aber nur von kurzer Dauer sein, warnen die Analysten von Nomura. Die Märkte neigten nämlich zu negativen Kurzschlussreaktionen, wenn Zölle angedroht würden. Die derzeitige politische Unsicherheit sei zu groß, so die Analysten, die weiterhin zu einer vorsichtigen Haltung gegenüber Aktien aus Asien (ohne Japan) tendieren.

Die Marktexperten von MUFG meinen, Trump könnte weniger aggressiv mit Zollerhöhungen sein, als er zuvor angedeutet habe. Dessen Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi am Wochenende könnte dazu beigetragen haben, einige Handelsspannungen vorerst abzubauen. Möglicherweise werde er Zölle als Verhandlungsinstrument nutzen, anstatt vorschnell tatsächlich Zölle gegen China zu erheben. Mit Blick auf Mexiko und Kanada hatte Trump derweil bei seiner Rede potenzielle Zölle von 25 Prozent im Februar erwähnt.

Unter den Einzelwerten machen Country Garden in Hongkong einen Satz um über 25 Prozent nach oben. Die Aktie des krisenbehafteten Immobilienunternehmens wird erstmals seit dem 2. April 2024 wieder gehandelt. Country Garden Services verteuern sich um fast 8 Prozent.

In Sydney legten BHP nach dem Produktionsbericht über das zweite Quartal um 0,9 Prozent zu, Rio Tinto gewannen 0,4 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.402,40 +0,7% +3,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.948,47 +0,1% -2,5% 07:00

Kospi (Seoul) 2.525,07 +0,2% +0,2% 07:00

Schanghai-Comp. 3.240,46 -0,1% -3,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.096,94 +0,9% -2,4% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.799,34 -0,2% +0,61% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.575,19 +0,2% -4,26% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:20 % YTD

EUR/USD 1,0382 -0,3% 1,0414 1,0307 +0,2%

EUR/JPY 161,17 -0,6% 162,10 161,02 -1,1%

EUR/GBP 0,8450 +0,0% 0,8450 0,8443 +2,1%

GBP/USD 1,2286 -0,3% 1,2325 1,2208 -1,8%

USD/JPY 155,22 -0,3% 155,63 156,22 -1,3%

USD/KRW 1.439,43 -0,5% 1.446,75 1.450,73 -2,4%

USD/CNY 7,1523 +0,2% 7,1382 7,1808 -0,8%

USD/CNH 7,2764 +0,2% 7,2631 7,3277 +2,0%

USD/HKD 7,7822 +0,0% 7,7804 7,7849 +0,2%

AUD/USD 0,6241 -0,4% 0,6267 0,6212 +0,9%

NZD/USD 0,5648 -0,4% 0,5672 0,5606 +0,9%

Bitcoin

BTC/USD 101.523,25 -2,0% 103.630,30 108.334,20 +7,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,24 77,88 -0,8% -0,64 +7,7%

Brent/ICE 80,09 80,15 -0,1% -0,06 +7,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.726,27 2.708,53 +0,7% +17,75 +3,9%

Silber (Spot) 30,65 30,58 +0,3% +0,08 +6,2%

Platin (Spot) 947,68 946,15 +0,2% +1,53 +4,5%

Kupfer-Future 4,29 4,32 -1,7% -0,08 +6,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

