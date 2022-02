MÄRKTE ASIEN/Freundlich mit Ausnahme der chinesischen Börsen

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Zweigeteilt zeigt sich die Börsenlandschaft in Ostasien und Australien am Dienstag. Während die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong um bis zu 1,5 Prozent nachgeben, geht es an den anderen Plätzen der Region aufwärts. In Tokio gewinnt der Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 27.327 Punkte, in Sydney wurde der Handel mit einem Plus von 1,1 Prozent bereits beendet.

Im Blickpunkt steht der Stahlsektor. Zum einen haben die USA in einer weiteren Abkehr vom handelspolitischen Konfrontationskurs unter Präsident Trump eine Lockerung der Einfuhrzölle auf Stahl aus Japan angekündigt, zum anderen hat Peking laut den Analysten von KGI Securities das Ziel wiederholt, den Stahlsektor im Land konsolidieren und restrukturieren zu wollen. In Tokio legen Nippon Steel um 2,5 und Nippon Steel Trading um 1,8 Prozent zu und chinesische Stahlaktien schneiden besser ab als der breite Markt, der von Sorgen wegen immer wieder ausbrechender Corona-Infektionswellen belastet wird.

In Hongkong folgt der Markt bei den Technikwerten der schwächeren US-Vorgabe, was den HSI nach unten zieht. Meituan, Alibaba und Tencent verlieren bis zu 4 Prozent.

Reise- und Freizeitwerte gesucht

Anders als in China wird in Seoul die Corona-Pandemie aktuell entspannter gesehen, weil die dominierende Omikron-Variante als weniger gefährlich gilt als frühere Virusvarianten. Gesucht sind daher Aktien aus dem Reise- und Freizeitsektor wie Jeju Air (+7,4%) und Hanatour Service (+4,1%). LG Energy legen um fast 5 Prozent zu, nachdem der Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge 2021 schwarze Zahlen geschrieben hat.

Auch in Japan gehören Aktien aus dem Reisesektor zu den Gewinnern. Japan Airlines ziehen um 2,7 und Oriental Land um 3,3 Prozent an - das Unternehmen betreibt das Disney Resort in Japan. Daneben geht es für Shionogi um 3,2 Prozent aufwärts. Das Unternehmen will noch im laufenden Monat die Zulassung seiner Pille zur Behandlung von Covid-19 beantragen.

In Sydney gehörten Rohstoffaktien zu den größeren Gewinnern. Silver Lake, BHP und Fortescue gewannen bis zu 3,7 Prozent. Auch Finanzwerte waren gesucht. Macquarie verteuerten sich um 3,9 Prozent nach der Ankündigung eines Rekordquartals. Aufwärts ging es auch mit den Aktien der Versicherer wie QBE, IAG und Suncorp, nachdem Suncorp mit ihren neuesten Geschäftszahlen die Erwartungen übertroffen hatte. Reiseaktien profitierten von der angekündigten Öffnung der Grenzen für Touristen mit Impfnachweis. Qantas machten 1,1 Prozent gut, Flight Centre 6,7 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.186,70 +1,1% -3,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.327,19 +0,3% -4,7% 07:00

Kospi (Seoul) 2.753,63 +0,3% -7,5% 07:00

Schanghai-Comp. 3.409,15 -0,6% -6,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.200,07 -1,5% +5,0% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.388,53 +0,7% +6,5% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.532,86 +0,1% -2,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo,8:32 % YTD

EUR/USD 1,1419 -0,2% 1,1442 1,1427 +0,4%

EUR/JPY 131,82 +0,1% 131,68 131,69 +0,7%

EUR/GBP 0,8451 -0,0% 0,8453 0,8444 +0,6%

GBP/USD 1,3513 -0,2% 1,3533 1,3533 -0,1%

USD/JPY 115,45 +0,3% 115,09 115,23 +0,3%

USD/KRW 1.198,05 +0,1% 1.196,92 1.200,49 +0,8%

USD/CNY 6,3608 -0,0% 6,3623 6,3585 +0,1%

USD/CNH 6,3661 +0,1% 6,3627 6,3623 +0,2%

USD/HKD 7,7964 +0,1% 7,7925 7,7927 0%

AUD/USD 0,7108 -0,2% 0,7123 0,7093 -2,1%

NZD/USD 0,6631 -0,0% 0,6633 0,6629 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 44.398,78 +0,7% 44.103,41 42.747,53 -4,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,17 91,32 -0,2% -0,15 +21,8%

Brent/ICE 92,47 92,69 -0,2% -0,22 +19,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.819,80 1.820,49 -0,0% -0,70 -0,5%

Silber (Spot) 22,84 23,01 -0,7% -0,17 -2,0%

Platin (Spot) 1.016,75 1.024,55 -0,8% -7,80 +4,8%

Kupfer-Future 4,46 4,46 -0,0% -0,00 -0,1%

