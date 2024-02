MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Renesas-Gebot sorgt für Altium-Hausse

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien haben sich am Donnerstag mehrheitlich der freundlichen Vorgabe der Wall Street angeschlossen. Dort war es nach dem deutlichen Rücksetzer am Dienstag in Reaktion auf enttäuschend hoch ausgefallene US-Inflationszahlen zu einer teilweisen Gegenbewegung gekommen, unterstützt von sinkenden Renditen am Anleihemarkt.

Der Nikkei-225 In Tokio legte um 1,2 Prozent auf 38.158 Punkte zu. Dass das BIP in Japan im letzten Quartal 2023 zum Vorquartal wider Erwarten leicht geschrumpft ist, bremste ebenso kaum wie der festere Yen. Auf Jahresbasis wuchs die japanische Wirtschaft aber immerhin um 1,9 Prozent, verglichen mit lediglich 1 Prozent im Jahr zuvor.

Der Yen zog nach den kleinen Vortagsgewinnen noch etwas weiter an, obgleich die Konjunkturentwicklung der Notenbank den Weg zu einer weniger lockeren Geldpolitik erschwert, wie Marktteilnehmer betonten. Für Auftrieb sorgte aber eine weiter drohende Intervention Japans zugunsten der eigenen Währung. Hintergrund waren entsprechende Andeutungen aus dem Finanzministerium.

In Hongkong (Späthandel) legte der HSI um 0,6 Prozent zu, der Kospi in Seoul kam ganz leicht zurück. Weiter nicht gehandelt wurde in Schanghai, weil in Festlandchina noch bis zum Ende der Woche der Beginn des Jahres des Drachen gefeiert wird.

In Hongkong verteuerten sich Aktien wie Anta Sports (+1,8%), Baidu (+1,7%) oder Lenovo (+2,5%). Hier hätten Daten für Zuversicht gesorgt, die auf eine starke Nachfrage der Chinesen an den ersten Tagen der derzeit stattfindenden Neujahrsfestivitäten hindeuteten, hieß es.

Um 6,5 Prozent abwärts ging es in Tokio für die Sony-Aktie, nachdem das Unternehmen am Vortag nach Handelsende den Quartalsbericht präsentiert hatte. Rakuten schossen nach einem starken Ausblick des Internetunternehmens um fast 16 Prozent nach oben. Renesas Electronics büßten 2,5 Prozent ein. Das Unternehmen plant die Übernahme des australischen Softwareunternehmens Altium für 5,9 Milliarden US-Dollar. Altium schossen in Sydney darauf um über 28 Prozent nach oben.

In Seoul sprang der Kurs der Internetplattform Kakao um 7,8 Prozent nach oben, angetrieben von soliden Umsätzen 2023. Im Sog ging es für die Aktie des Wettbewerbers Naver um 0,5 Prozent voran.

An der taiwanischen Börse machten Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) einen Satz um knapp 8 Prozent, nachdem dort der Handel nach den Feierlichkeiten zum Mondneujahrsfest wieder aufgenommen wurde. Kurstreiber seien starke Umsätze im Januar und eine positive Stimmung für Chipaktien weltweit gewesen, sagten Marktteilnehmer, unter anderem mit Verweis auf die jüngsten Zahlen von Arm.

Schwache Rohstoffaktien in Sydney

In Sydney ging es um 0,8 Prozent nach oben. Hier stützte neben der Altium-Übernahme die Aussicht, dass die australische Notenbank keine weitere Zinserhöhung mehr erwägen dürfte, nachdem die Arbeitslosenrate in Australien mit 4,1 Prozent unerwartet das höchste Niveau seit Anfang 2022 erreichte.

South32 knickten um über 4 Prozent ein, nachdem das Rohstoffunternehmen einen 92-prozentigen Rückgang des Halbjahresgewinns und eine Dividendenkürzung mitgeteilt hatte.

Der weltgrößte Bergbaukonzern BHP kündigte derweil eine Abschreibung von knapp 2,5 Milliarden Dollar auf sein Nickel-Geschäft in Australien an und stellt seine dortigen Aktivitäten möglicherweise vorübergehend ein, sollte das Umfeld schwach bleiben. Dazu kündigte BHP an, weitere 3,2 Milliarden Dollar für den Bruch des Samarco-Staudamms in Brasilien 2015 zurückzustellen. Der Kurs gab um 1,7 Prozent nach. Rio Tinto sanken um 0,6 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.605,70 +0,8% +0,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.157,94 +1,2% +12,7% 07:00

Kospi (Seoul) 2.613,80 -0,3% -1,4% 07:00

Schanghai-Comp. Feiertag -3,7%

Hang-Seng (Hongk.) 15.949,64 +0,4% -7,6% 09:00

Taiex (Taiwan) 18.644,57 +3,0% +4,0% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.172,91 +1,1% -3,0% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.528,62 -0,0% +5,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:06 % YTD

EUR/USD 1,0738 +0,1% 1,0727 1,0707 -2,8%

EUR/JPY 161,21 -0,1% 161,45 161,16 +3,6%

EUR/GBP 0,8553 +0,2% 0,8538 0,8523 -1,4%

GBP/USD 1,2555 -0,1% 1,2565 1,2557 -1,4%

USD/JPY 150,13 -0,2% 150,50 150,50 +6,5%

USD/KRW 1.333,46 +0,1% 1.332,53 1.337,09 +2,7%

USD/CNY 7,1155 -0,1% 7,1203 7,1936 +0,2%

USD/CNH 7,2241 -0,0% 7,2260 7,2285 +1,4%

USD/HKD 7,8195 +0,0% 7,8186 7,8175 +0,1%

AUD/USD 0,6495 +0,1% 0,6492 0,6468 -4,6%

NZD/USD 0,6089 +0,1% 0,6084 0,6074 -3,7%

Bitcoin

BTC/USD 52.028,07 +0,3% 51.862,98 49.692,98 +19,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,44 76,64 -0,3% -0,20 +5,9%

Brent/ICE 81,43 81,6 -0,2% -0,17 +5,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.993,68 1.992,36 +0,1% +1,32 -3,3%

Silber (Spot) 22,52 22,38 +0,7% +0,15 -5,3%

Platin (Spot) 894,50 893,00 +0,2% +1,50 -9,8%

Kupfer-Future 3,72 3,71 +0,2% +0,01 -4,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

