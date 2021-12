MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Seoul dreht spät ins Minus

Von Steffen Gosenheimer

HONGKONG/TOKIO (Dow Jones)--Die im Verlauf noch auf breiter Front freundliche Tendenz hat sich am Montag in Ostasien im späten Handel etwas abgeschwächt. In Seoul drehte der Index sogar noch knapp ins Minus.

Die November-Verbraucherpreisdaten aus den USA am Freitag seien im Rahmen der Erwartung ausgefallen und hätten somit die Erwartung eines beschleunigten Anziehens der geldpolitischen Zügel in den USA nicht noch weiter befeuert, hieß es zum freundlicheren Grundton. In Japan fiel der Wirtschaftsbericht "Tankan" der dortigen Notenbank wie erwartet aus. In Hongkong spekulierte der Markt laut den Analysten von IG darauf, dass im Wochenverlauf aus China erwartete Konjunkturdaten wie Industrieproduktion oder Einzelhandelsumsätze Peking dazu veranlassen könnten, weitere geldpolitische Lockerungen zu verfolgen.

In Tokio legte der Nikkei-Index um 0,7 Prozent auf 28.640 Punkte zu, in Schanghai und Hongkong (Späthandel) betrugen die Aufschläge etwa 0,4 Prozent, nachdem sie auch schon 1 Prozent betragen hatten. Auch in Sydney blieb am Ende ein Anstieg von 0,4 Prozent.

In Seoul seien die Blicke auf das transpazifische Freihandelsbakommen gerichtet gewesen, dem elf Staaten angehören und dem Südkorea nun auch beitreten will, worüber nun Verhandlungen begonnen haben.

Schwache Immobilienaktien in Hongkong

Treiber in Hongkong waren Technologieaktien. Für Tencent, Alibaba und Meituan ging es zwischen 1,2 und 2,9 Prozent aufwärts. Dagegen standen Immobilienaktien mit den bekannten Problemen vieler Branchenunternehmen auf den Verkaufszetteln. China Evergrande verloren 4,0 Prozent, China Vanke 2,2 Prozent und Country Garden 3,2 Prozent.

In Sydney berichteten Teilnehmer von einem Rücksetzer in den letzten Minuten des Handels. Nachdem zuvor noch sämtliche Branchenindizes im Plus gelegen hätten, seien einige noch in negatives Terrain abgerutscht. Zu den Favoriten in "Down Under" gehörten mit den steigenden Ölpreisen Ölwerte. Auch Rohstoffaktien wurden gekauft, wozu auch steigende Rohstoffpreise in China beitrugen. Diese wiederum profitierten laut Marktbeobachtern von den eingeleiten Unterstützungsmaßnahmen Pekings für den Immobiliensektor in China.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.379,30 +0,4% +12,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.640,49 +0,7% +3,6% 07:00

Kospi (Seoul) 3.001,66 -0,3% +4,5% 07:00

Schanghai-Comp. 3.681,08 +0,4% +6,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.011,01 +0,1% -12,0% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.134,50 -0,0% +10,3% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.498,94 +0,7% -8,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:43 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1286 -0,2% 1,1311 1,1288 -7,6%

EUR/JPY 128,12 -0,1% 128,28 128,22 +1,6%

EUR/GBP 0,8529 -0,0% 0,8532 0,8541 -4,5%

GBP/USD 1,3231 -0,2% 1,3258 1,3217 -3,3%

USD/JPY 113,54 +0,1% 113,43 113,58 +10,0%

USD/KRW 1.181,00 +0,0% 1.180,97 1.180,76 +8,8%

USD/CNY 6,3637 -0,1% 6,3700 6,3668 -2,5%

USD/CNH 6,3665 -0,1% 6,3736 6,3719 -2,1%

USD/HKD 7,7980 -0,0% 7,7990 7,8004 +0,6%

AUD/USD 0,7158 -0,1% 0,7163 0,7147 -7,1%

NZD/USD 0,6784 -0,2% 0,6796 0,6783 -5,6%

Bitcoin

BTC/USD 48.805,61 -2,9% 50.287,37 47.930,77 +68,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,76 71,67 +1,5% 1,09 +53,2%

Brent/ICE 76,21 75,15 +1,4% 1,06 +49,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.784,80 1.782,82 +0,1% +1,98 -6,0%

Silber (Spot) 22,21 22,20 +0,1% +0,01 -15,8%

Platin (Spot) 949,68 942,81 +0,7% +6,87 -11,3%

Kupfer-Future 4,33 4,29 +1,0% +0,04 +23,0%

===

