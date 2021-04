MÄRKTE ASIEN/Freundlich - SK Hynix schwach - Sony vor Zahlen fest

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend mit kleinen Gewinnen haben sich die Aktienmärkte in Ostasien am Mittwoch gezeigt, nachdem auch die US-Vorgaben keine eindeutige Richtung vorgaben. Viele Blicke seien auf die Beschlüsse der US-Notenbank später am Tag gerichtet gewesen, hieß es. Mehrheitlich werde zwar erwartet, dass US-Notenbankchef Powell die Botschaft der jüngeren Vergangenheit wiederholen werde, wonach die extrem lockere US- Geldpolitik noch für eine Weile beibehalten wird; gleichwohl waren die Renditen am US-Anleihemarkt am Dienstag wieder merklich gestiegen, nachdem dort zuletzt relative Ruhe geherrscht hatte.

In Tokio ging es für den Nikkei-Index um 0,2 Prozent nach oben auf 29.054 Punkte, in Australien legte das Börsenbarometer etwas mehr zu. Dort stützten neue Verbraucherpreisdaten. Dass der Preisanstieg im ersten Quartal deutlich weniger stark als erwartet ausfiel, dämpfte Spekulationen über eine straffere Geldpolitik. Abzulesen war das auch am schwächeren Austral-Dollar.

Während die chinesischen Börsen etwas fester tendierten, war Seoul mit einem Minus von 1,1 Prozent der Tagesausreißer nach unten. Dort war es zuletzt mehre Tage in Folge nach oben gegangen. Zudem belasteten deutlichere Kursverluste bei Schwergewichten wie Samsung Electronics und SK Hynix.

SK Hynix schwach - Samsung im Sog ebenfalls mit Verlusten

Unter den Einzelwerten sorgte weiter die Quartalsberichtssaison für Bewegung. In Hongkong gab es Teilnehmern zufolge allein am Berichtstag Geschäftszahlen von über 50 börsennotierten Unternehmen zu verdauen.

In Schanghai ging es für Kweichow Moutai um 2,5 Prozent nach unten. Der Branntweinhersteller hatte in seinem ersten Quartal das niedrigste Nettogewinnwachstum seit sieben Jahren erzielt.

In Seoul schnitt der Chiphersteller SK Hynix (-3,7%) unter den Erwartungen ab. Samsung Electronics büßten 1,0 Prozent ein. Vor den Geschäftsausweisen nach Handelsende gaben die Kurse des Batterieherstellers LG Chem um 0,1 und des Flachbildschirmproduzenten LG Display um fast 4 Prozent nach. Amorepacific (+4,5%) profitierten von stark ausgefallenen Quartalszahlen.

In Tokio konnte der Automobilzulieferer Denso mit seinen Quartalsergebnissen überzeugen. Die Aktie legte um 6,5 Prozent kräftig zu, auch gestützt von einem erhöhten Ausblick für Umsatz und Gewinn. Fuji Electric machten unmittelbar vor der Vorlage der Quartalszahlen nach Handelsschluss einen Satz um 12,6 Prozent nach oben. Ähnlich bei Sony, hier betrug das Plus vor den Quartalszahlen 3,1 Prozent. Japan Exchange Group stiegen nach dem Geschäftsausweis um 0,8 Prozent.

Um 3,1 Prozent aufwärts ging es in Sydney für Mirvac. Das Immobilienunternehmen hob laut den Analysten von Macquarie überraschend den Ausblick an. Suncorp (+0,8%) wurden gestützt von der Nachricht, einen Geschäftsbereich zu verkaufen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.064,70 +0,44% +7,25% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.053,97 +0,21% +5,64% 08:00

Kospi (Seoul) 3.181,47 -1,06% +10,72% 08:00

Schanghai-Comp. 3.457,07 +0,40% -0,48% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 29.031,08 +0,31% +6,25% 10:00

Taiex (Taiwan) 17.567,53 -0,16% +19,24% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.213,24 -0,04% +13,03% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.601,74 -0,31% -1,26% 11:00

BSE (Mumbai) 49.411,45 +0,95% +3,22% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:23 % YTD

EUR/USD 1,2064 -0,2% 1,2090 1,2073 -1,2%

EUR/JPY 131,54 +0,1% 131,42 130,73 +4,3%

EUR/GBP 0,8694 -0,0% 0,8694 0,8695 -2,7%

GBP/USD 1,3875 -0,2% 1,3907 1,3884 +1,5%

USD/JPY 109,04 +0,3% 108,71 108,29 +5,6%

USD/KRW 1113,50 +0,0% 1113,40 1110,87 +2,6%

USD/CNY 6,4867 +0,1% 6,4831 6,4840 -0,6%

USD/CNH 6,4831 +0,0% 6,4801 6,4772 -0,3%

USD/HKD 7,7625 +0,0% 7,7615 7,7617 +0,1%

AUD/USD 0,7737 -0,4% 0,7771 0,7788 +0,5%

NZD/USD 0,7200 -0,1% 0,7207 0,7223 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 54.417,00 -1,7% 55.345,75 54.875,26 +87,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,19 62,94 +0,4% 0,25 +29,9%

Brent/ICE 66,71 66,42 +0,4% 0,29 +29,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.767,21 1.776,94 -0,5% -9,72 -6,9%

Silber (Spot) 25,95 26,26 -1,2% -0,31 -1,7%

Platin (Spot) 1.223,75 1.232,08 -0,7% -8,33 +14,3%

Kupfer-Future 4,44 4,49 -1,1% -0,05 +26,0%

===

