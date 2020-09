MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Softbank haussieren mit ARM-Verkauf

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien dominieren zu Beginn der neuen Woche die positiven Vorzeichen. Die Hoffnung auf eine Erholung der Weltwirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie und auf die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffs gegen das Virus tragen die Kurse nach oben, wie Händler berichten.

In Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index 0,7 Prozent auf 23.563 Punkte. Angeführt wird der Markt von Softbank, die um über 10 Prozent nach oben springen. Der Internetkonzern verkauft den britischen Chiphersteller Arm für 40 Milliarden US-Dollar an Nvidia, wie Softbank nun bestätigte. Im Fokus steht in Tokio überdies die Wahl eines neuen Parteichefs der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP). Der Wahlgewinner wird so gut wie sicher bei einer außerordentlichen Sitzung des Parlaments am 16. September zum nächsten Premierminister erkoren.

Der derzeitige Parteichef, Japans langjähriger Regierungschef Shinzo Abe, hatte aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt angekündigt. Befürchtungen, dass unter einem neuen Regierungschefs die Regularien verschärft werden, belasten derweil die Telekommunikationsaktien. KDDI fallen um 3,1 Prozent und NTT Docomo um 3 Prozent.

Konsumnahe Aktien stützen in China und Südkorea

Die chinesischen Börsen zeigen sich ebenfalls mit freundlicher Tendenz. In Schanghai geht es mit den Kursen im Schnitt um 0,6 Prozent aufwärts. Anleger kaufen vor allem Aktien des verarbeitenden Gewerbes und von Kundendienstleistern. An der Börse in Hongkong rückt der Hang-Seng-Index um 0,7 Prozent vor. Die Aktie von Alibaba steigt um 0,8 Prozent, gestützt von einer Kampagne des chinesischen Handelsministeriums zur Ankurbelung des heimischen Konsums.

Mit einem Plus von 1,2 Prozent zeigt sich der Aktienmarkt im südkoreanischen Seoul. Gesucht sind hier Aktien der Sektoren Automobilbau, Einzelhandel und Banken. In Südkorea steigen die Corona-Infektionszahlen seit einigen Tagen wieder langsamer. Das weckt Hoffnungen, dass die heimische Wirtschaft bald wieder anziehen wird. Lotte Shopping gewinnen rund 4 Prozent und Hyundai Home Shopping Network 5,5 Prozent. Kia Motors verbessert sich um 4,5 Prozent und Hyundai Motor um 3,8 Prozent. KB Financial Group tendieren 3 Prozent höher. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics liegt 2,2 Prozent im Plus.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.888,20 +0,49% -11,91% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.562,75 +0,67% -1,06% 08:00

Kospi (Seoul) 2.426,30 +1,22% +10,40% 08:00

Schanghai-Comp. 3.278,68 +0,56% +7,49% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.666,66 +0,67% +16,32% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.488,99 -0,04% -22,74% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.507,67 +0,19% -5,28% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:26 % YTD

EUR/USD 1,1846 +0,1% 1,1838 1,1848 +5,6%

EUR/JPY 125,60 -0,0% 125,61 125,81 +3,0%

EUR/GBP 0,9243 -0,1% 0,9252 0,9214 +9,2%

GBP/USD 1,2816 +0,1% 1,2798 1,2857 -3,3%

USD/JPY 106,03 -0,1% 106,12 106,19 -2,5%

USD/KRW 1187,99 -0,0% 1187,99 1186,29 +2,9%

USD/CNY 6,8344 +0,0% 6,8344 6,8342 -1,9%

USD/CNH 6,8291 -0,1% 6,8344 6,8342 -2,0%

USD/HKD 7,7502 -0,0% 7,7503 7,7504 -0,5%

AUD/USD 0,7283 +0,0% 0,7280 0,7296 +3,9%

NZD/USD 0,6697 +0,5% 0,6664 0,6680 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 10.353,01 +0,5% 10.298,51 10.280,76 +43,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 37,56 37,33 +0,6% 0,23 -34,4%

Brent/ICE 39,95 39,83 +0,3% 0,12 -35,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.946,80 1.940,38 +0,3% +6,42 +28,3%

Silber (Spot) 26,82 26,73 +0,3% +0,09 +50,3%

Platin (Spot) 939,45 929,18 +1,1% +10,28 -2,7%

Kupfer-Future 3,05 3,03 +0,5% +0,02 +8,1%

===

