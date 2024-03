MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Sydney, Seoul und Hongkong fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit teils deutlicheren Aufschlägen sind die asiatischen Börsen am Freitag aus dem Handel gegangen. Positiv aufgenommene Zentralbank-Kommentare, die die Erwartung bald fallender Zinsen unterstreichen, hoben die Stimmung. Dazu kam eine positive Vorgabe der Wall Street.

Während seiner Anhörung vor dem Bankenausschuss des US-Senats am Donnerstag wiederholte US-Notenbankchef Powell zwar mehr oder weniger das, was er am Mittwoch vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses gesagt hatte. Positiv wurde aber seine Aussage aufgenommen, dass die Fed nicht mehr weit von Zinssenkungen entfernt sei. Zugleich brachte EZB-Chefin Lagarde den Juni als möglichen Zeitpunkt für eine erste Zinssenkung ins Spiel.

In Sydney stieg von seinem Rekordhoch um weitere 1,1 Prozent. Für den HSI in Hongkong (Späthandel) ging es nach dem sehr schwachen Vortag um 1,6 Prozent nach oben, während der Index in Schanghai um 0,6 Prozent zulegte. In Tokio gewann der Nikkei-225-Index 0,2 Prozent auf 39.689 Punkte. Er hinkte hinterher im Umfeld der jüngst wieder stärkeren Spekulation über eine baldige Abkehr der Bank of Japan von ihrer ultraniedrigen Zinspolitik.

Der Yen zeigte sich dazu passend auf seinem zuletzt deutlich zum Dollar erhöhten Niveau stabil. Der Dollar kostete zuletzt weniger als 148 Yen, nachdem er am Dienstag erst unter die 150er Marke und ein Einmonatstief zum Yen gefallen war. Mit der Aussicht auf eine straffere Geldpolitik gehörten Bankaktien zu den Tagessiegern. Mizuho Financial Group gewannen 5,1 und Sumitomo Mitsui Financial 2,2 Prozent.

Nach dem Kursdebakel vom Vortag mit Einbußen von je über 20 Prozent zeigten sich Wuxi Apptec und Wuxi Biologics um knapp 4 bzw knapp 3 Prozent ein wenig erholt. Hintergrund der jüngsten Kursverluste sind fortgeschrittenen Pläne in den USA, die gegen die US-Geschäfte chinesischer Biotechnologieunternehmen gerichtet sind. Bilibili verbilligten sich um 3,0 Prozent nach schwächeren Gaming-Umsätzen im vierten Quartal. JD.com waren nach den kräftigen Gewinnen der beiden Vortage einer der wenigen Verlierer mit einem Minus von 3,7 Prozent.

Im Immobiliensektor rückten Country Garden Services um knapp 2 Prozent vor nach einem positiv aufgenommenen Ausblick. Auch der Kurs der Mutter Country Garden stieg um knapp 2 Prozent.

In Seoul (+1,2%) waren nach guten Vorgaben der US-Halbleiterwerte SK Hynix (+4,2%) und Samsung Electronics (+1,5%) gesucht.

Den nächsten größeren Akzent insbesondere an den chinesischen Aktienmärkten könnte die Bekanntgabe der chinesischen Verbraucherpreise für Februar setzen. Sie werden am Samstag veröffentlicht. Analysten erwarten einen Preisanstieg von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

===

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.847,00 +1,1% +3,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.688,94 +0,2% +18,3% 07:00

Kospi (Seoul) 2.680,35 +1,2% +0,9% 07:00

Schanghai-Comp. 3.046,02 +0,6% +2,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.445,70 +1,3% -4,8% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.147,41 +0,4% -3,3% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.539,35 +0,2% +5,6% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8.50 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0944 -0,0% 1,0948 1,0894 -0,9%

EUR/JPY 161,99 +0,0% 161,92 161,30 +4,1%

EUR/GBP 0,8545 -0,0% 0,8546 0,8553 -1,5%

GBP/USD 1,2807 -0,0% 1,2809 1,2737 +0,6%

USD/JPY 148,01 +0,1% 147,92 148,06 +5,0%

USD/KRW 1.319,09 -0,4% 1.323,96 1.331,24 +1,6%

USD/CNY 7,1896 +1,3% 7,0981 7,1987 +1,3%

USD/CNH 7,1991 -0,0% 7,2006 7,2115 +1,1%

USD/HKD 7,8203 -0,0% 7,8207 7,8193 +0,1%

AUD/USD 0,6628 +0,2% 0,6617 0,6584 -2,7%

NZD/USD 0,6173 -0,0% 0,6174 0,6148 -2,3%

Bitcoin

BTC/USD 67.605,26 +0,5% 67.250,97 66.301,67 +55,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,55 78,93 +0,8% +0,62 +9,9%

Brent/ICE 83,46 82,96 +0,6% +0,50 +8,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.160,70 2.160,03 +0,0% +0,67 +4,8%

Silber (Spot) 24,46 24,33 +0,6% +0,13 +2,9%

Platin (Spot) 920,03 920,50 -0,1% -0,47 -7,3%

Kupfer-Future 3,93 3,93 +0,1% +0,00 +0,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

