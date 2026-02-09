DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 +0,4%Nas23.239 +0,9%Bitcoin58.245 -1,1%Euro1,1908 -0,1%Öl68,86 -0,4%Gold5.039 -0,4%
MÄRKTE ASIEN/Freundlich - "Takaichi-Trade" in Tokio: Nikkei weiter auf Rekordjagd

10.02.26 06:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mazda Motor Corp.
6,53 EUR -0,23 EUR -3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
2,14 EUR -0,06 EUR -2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
166.400,00 KRW 7.800,00 KRW 4,92%
Charts|News|Analysen
Semiconductor Manufacturing International Corp Registered Shs
3,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sims Group LtdShs
12,10 EUR 0,70 EUR 6,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SK hynix Inc.
887.000,00 KRW 48.000,00 KRW 5,72%
Charts|News|Analysen
Toyota Motor Corp.
19,92 EUR -0,24 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Nikkei 225
57.749,7 PKT 1.385,8 PKT 2,46%
Charts|News|Analysen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach den teils massiven Kursgewinnen zum Start in die Woche geht es am Dienstag an den meisten Börsen in Ostasien noch etwas weiter nach oben. In der Breite sorgt die freundliche Tendenz an der Wall Street vom Vortag für Rückenwind. Klarer Favorit ist die Börse in Tokio, wo der Nikkei-225 nach dem klaren Wahlsieg der Regierungspartei LDP am Wochenende erneut stark zulegt. Er steigt nach dem knapp 4-prozentigen Vortagesplus um weitere 2,3 Prozent auf 57.681 Punkte und erreicht damit erneut ein vorher nie gesehenes Niveau.

Im Handel ist vom sogenannten "Takaichi-Trade" die Rede. Die als unternehmensfreundlich und sehr populär geltende Ministerpräsidentin Sanae Takaichi dürfte auf höhere Staatsausgaben und eine lockere Geldpolitik zur Ankurbelung der Konjunktur setzen, so die Spekulation der Börsianer. Dass dies problematisch für die bereits hohe Staatsverschuldung werden könnte, bremst die Stimmung erneut nicht und belastet - anders als am Vortag - auch nicht die Anleihekurse. Dort sinken die Renditen sogar etwas.

Auch der festere Yen tut der guten Stimmung keinen Abbruch. Der Dollar gibt weiter nach auf 155,12 Yen, nachdem es regierungsseitig am Vortag eine verbale Intervention zugunsten des Yen gegeben hatte.

In Seoul legt der Kospi nach dem Kurssprung am Vortag um ein halbes Prozent weiter zu, ebenso der HSI in Hongkong. Auf dem chinesischen Kernland tendiert der Shanghai-Composite dagegen nur behauptet. Bereits beendet ist der Handel in Sydney. Dort folgte dem knapp 2-prozentigen Anstieg am Vortag ein weiterer um 0,2 Prozent.

Zu den Favoriten gelten weiter Aktien aus dem Technologiesegment, nachdem sich in den USA vielfach Papiere von Unternehmen mit KI-Fantasie erholt haben.

Unter den Einzeltiteln gewinnen in Tokio Softbank 11,0 Prozent, in Hongkong steigt der Kurs des Halbleiterherstellers SMIC um weitere 0,7 Prozent, in Seoul zeigen sich dagegen Samsung Electronics und SK Hynix nur gut behauptet bzw. sogar knapp im Minus. Kräftige Kursgewinne verzeichnen dagegen japanische Autotitel, die am Vortag noch gegen den sehr festen Markt deutlich nachgegeben hatten. Mazda schießen um über 12 Prozent nach oben, nachdem der Autobauer während des Handels Neunmonatszahlen präsentiert hat. Nissan verteuern sich um 2,2 Prozent, ebenso Toyota.

In Sydney verbesserten sich Sims um 2,4 Prozent, nachdem der Metallrecycler mitgeteilt hat, seine Aktivitäten in Houston zu konsolidieren, sein Mayo Shell Property zu verkaufen und Vermögenswerte von Tri Coastal Trading zu erwerben. Dazu haben die Analysten der UBS die Aktie nun zum Kauf empfohlen.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.887,70 +0,2% -0,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 57.681,23 +2,3% +7,8% 07:00

Kospi (Seoul) 5.322,23 +0,5% +26,3% 07:30

Shanghai-Comp. 4.122,34 -0,0% +2,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.173,55 +0,5% +3,6% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:09 % YTD

EUR/USD 1,1906 -0,1 1,1914 1,1852 +0,6%

EUR/JPY 184,85 -0,5 185,71 185,54 +1,0%

EUR/GBP 0,8703 0,0 0,8700 0,8708 -0,4%

GBP/USD 1,3681 -0,1 1,3698 1,3610 +1,0%

USD/JPY 155,24 -0,4 155,86 156,55 +0,4%

USD/KRW 1.456,85 -0,2 1.459,54 1.461,26 +1,6%

USD/CNY 6,9352 -0,1 6,9387 6,9473 -1,1%

USD/CNH 6,9078 -0,1 6,9162 6,9260 -0,7%

USD/HKD 7,8161 0,0 7,8152 7,8165 +0,4%

AUD/USD 0,7072 -0,2 0,7090 0,7039 +5,2%

NZD/USD 0,6038 -0,2 0,6053 0,6026 +4,4%

BTC/USD 69.734,20 -0,9 70.357,00 70.609,00 -19,9%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,22 64,36 -0,2% -0,14 +10,5%

Brent/ICE 68,93 69,04 -0,2% -0,11 +11,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.031,22 5.059,06 -0,6% -27,84 +14,9%

Silber 81,32 83,326 -2,4% -2,00 +9,3%

Platin 1.754,17 1.782,44 -1,6% -28,27 +0,9%

Kupfer 5,91 5,96 -0,9% -0,05 +3,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 00:49 ET (05:49 GMT)

