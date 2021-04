MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Übernahmefantasie um Hitachi Metals

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend aufwärts ist es am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Sydney gegangen. Am meisten tat sich in Hongkong und Sydney, wo die Aufschläge über 1 Prozent betrugen. In Sydney war es bereits das fünfte Plus in Folge. Hauptgewinner in Australien waren Aktien aus dem Rohstoffsektor. Der entsprechende Subindex legte um 2,2 Prozent zu, befeuert von der derzeit herrschenden Konjunkturzuversicht, nicht zuletzt dank der Pläne der US-Regierung, ein billionenschweres Infrastrukturprogramm auflegen zu wollen.

An den anderen Plätzen tat sich nach in engen Grenzen uneinheitlichen Vorgaben der Wall Street wenig. Der japanische Nikkei-225 bewegte sich wie am Vortag unter dem Strich erneut kaum vom Fleck und gab minimal nach auf 29.708 Punkte. In Seoul bremsten Kurseinbußen bei Samsung Electronics und LG Electronics von rund 1 Prozent den Kospi etwas. Beide Unternehmen hatten am Vortag Ergebnisindikationen abgegeben, die vom Markt verhalten aufgenommen worden waren, weil sie weitgehend den Erwartungen entsprachen.

Zur insgesamt positiven Stimmung an den Börsen trug laut Beobachtern das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung vom Vorabend bei. Ihm zufolge wollen die Notenbanker weiter zuwarten, bis ihre Ziele erreicht sind, ehe sie an eine restriktivere Geldpolitik denken. Ähnlich gestaltet sich die Lage in Australien, folgt man den Analysten der HSBC. Dort habe die Notenbank Bereitschaft signalisiert, die Wirtschaft des Landes auch eine Zeit lang heiß laufen zu lassen. Hinzu kam als Stimmungsmacher eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften, wie eine neue Untersuchung der monatlichen Jobangebote zeigt.

Nach Toshiba nun Hitachi Metals mit Übernahmefantasie

Unter den Einzelwerten in Tokio legten Hitachi Metals um 4,9 Prozent zu. Für Auftrieb sorgte laut Händlern ein Zeitungsbericht über Übernahmeinteresse einer Investorengruppe unter Führung von Bain Capital. Im unmittelbaren Vorfeld der Quartalszahlen gewannen Fast Retailing 1,7 Prozent, während Seven & I Holdings um 2,5 Prozent zurückfielen. Toshiba, die am Vortag nach langer Kursermittlung zum Handelsende 18 Prozent höher gestellt wurden, nachdem das Unternehmen ein Übernahmeangebot erhalten hatte, gaben um 0,4 Prozent nach.

Zu den Bremsern gehörten Aktien von Fluglinien wie ANA Holdings (-2,8%) und Japan Airlines (-3,3%). Japan Airport gaben um 1,5 Prozent nach. Die Kurse dürften dürften unter in einigen Teilen Japans wieder steigenden Corona-Infektionszahlen gelitten haben.

In Hongkong litten Tencent (-0,4%) darunter, dass sich der Großaktionär Naspers von 2 Prozent seiner Beteiligung an dem Technikriesen trennen will.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.998,80 +1,02% +6,25% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.708,98 -0,07% +8,33% 08:00

Kospi (Seoul) 3.143,26 +0,19% +9,39% 08:00

Schanghai-Comp. 3.482,55 +0,06% +0,25% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 29.011,29 +1,17% +5,11% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.926,44 +0,66% +14,89% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.190,72 -0,16% +12,38% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.600,98 +0,02% -1,64% 11:00

BSE (Mumbai) 50.020,96 +0,72% +4,50% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:02 % YTD

EUR/USD 1,1878 +0,1% 1,1870 1,1878 -2,8%

EUR/JPY 130,22 -0,1% 130,37 130,42 +3,3%

EUR/GBP 0,8626 -0,2% 0,8639 0,8603 -3,4%

GBP/USD 1,3770 +0,2% 1,3739 1,3807 +0,7%

USD/JPY 109,63 -0,2% 109,84 109,81 +6,2%

USD/KRW 1116,49 -0,3% 1119,41 1117,71 +2,8%

USD/CNY 6,5484 +0,1% 6,5425 6,5419 +0,3%

USD/CNH 6,5548 +0,1% 6,5483 6,5473 +0,8%

USD/HKD 7,7839 -0,0% 7,7852 7,7830 +0,4%

AUD/USD 0,7637 +0,4% 0,7610 0,7635 -0,8%

NZD/USD 0,7033 +0,3% 0,7010 0,7038 -2,1%

Bitcoin

BTC/USD 57.197,57 +1,8% 56.178,48 57.830,51 +96,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,24 59,77 -0,9% -0,53 +21,7%

Brent/ICE 62,64 63,16 -0,8% -0,52 +21,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.743,38 1.737,60 +0,3% +5,78 -8,1%

Silber (Spot) 25,30 25,14 +0,6% +0,16 -4,1%

Platin (Spot) 1.233,18 1.230,05 +0,3% +3,13 +15,2%

Kupfer-Future 4,08 4,05 +0,6% +0,03 +15,8%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2021 03:09 ET (07:09 GMT)