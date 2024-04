MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Yen lotet neue Tiefs aus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit Aufschlägen haben sich die Börsen in Ostasien am Freitag präsentiert. In Sydney (-1,4%) ging es dagegen nach unten, dort wurde die stark negative Tendenz der Nachbarbörsen vom Vortag nachgeholt, als in Sydney wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde.

Zur Stimmungsaufhellung trugen Microsoft und Alphabet mit gut ausgefallenen Geschäftsausweisen bei. Dass der Chiphersteller Intel dagegen mit dem Ausblick enttäuschte, ging darüber etwas unter. Zudem waren aus der Branche zuvor bereits negative Nachrichten gekommen.

Der Nikkei-Index in Tokio gewann 0,8 Prozent auf 37.985 Punkte. Rückenwind erhielt er vom Yen, der auf seinem 34-Jahrestief nochmals deutlich nachgab, wodurch sich die internationale Wettbewerbsfähigkeit japanischer Unternehmen verbessert. Zugleich hielt die japanische Notenbank an ihrem bisherigen geldpolitischen Kurs fest und straffte sie nicht etwa, worüber im Vorfeld vereinzelt spekuliert wurde. Laut den Ökonomen von Capital Economics schwinden allmählich die Argumente für eine weitere Straffung der Geldpolitik .

Am Devisenmarkt nimmt somit die Spannung zu, ob und wann es zu Interventionen zur Stützung des Yen kommen wird. Ein echtes Interesse an einem festeren Yen dürften die japanischen Währungshüter aber kaum haben, zumal neue Preisdaten aus Tokio im März einen unerwartet deutlichen Rückgang der Inflation zeigten.

Unter den Einzelwerten in Tokio knickte der Chemietitel Shin-Etsu nach Quartalszahlen um gut 6 Prozent ein. Ebenfalls nach Vorlage des Geschäftsberichts büßten Fujitsu 2,3 Prozent ein. Astellas Pharma stiegen dagegen um 3,5 Prozent, ebenso Daiwa Securities um 0,3 Prozent.

HSI auf Fünfmonatshoch

In Hongkong kletterte der HSI um 2,2 Prozent (Späthandel) auf ein Fünfmonatshoch. Der Schanghai-Composite verbesserte sich um 1,2 Prozent. Der Ölwert CNOOC zog in Hongkong nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen um 4,0 Prozent an, im Energiesektor gewannen in der Folge Petrochina 2,6 Prozent. Guolian Securities schossen um 27 Prozent empor, beflügelt von der Nachricht, dass das Unternehmen einen kontrollierenden Anteil an Minsheng Securities erwerben will. Fuyao Glass Industry verteuerten sich nach positiven Erstquartalszahlen um 11,5 Prozent.

Der südkoreanische Kospi legte um 1,1 Prozent zu - gestützt von Halbleiter- und Werftaktien. Händler sprachen von Schnäppchenjagden nach den Vortagesverlusten. Im Technologiesektor erholten sich SK Hynix um 4,2 Prozent und Samsung Electronics um 0,5 Prozent. Shinhan Financial Group machten nach guten Erstquartalszahlen einen Satz um 7,5 Prozent.

In Sydney standen BHP im Fokus mit dem Übernahmegebot für Anglo American, worauf der Markt wegen des Feiertags erst verspätet reagieren konnte. Mittlerweile wies Anglo American das Gebot als zu niedrig zurück. BHP gingen mit einem Minus von 4,6 Prozent aus dem Tag.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.575,90 -1,4% -0,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.934,76 +0,8% +12,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.656,33 +1,1% +0,0% 08:00

Schanghai-Comp. 3.088,64 +1,2% +3,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.660,21 +2,2% +1,0% 10:00

Taiex (Taiwan) 20.120,51 +1,3% +12,2% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.280,13 -0,2% +1,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.574,30 +0,3% +7,9% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:44 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0728 -0,0% 1,0729 1,0717 -2,9%

EUR/JPY 168,08 +0,7% 166,95 166,72 +8,0%

EUR/GBP 0,8582 +0,1% 0,8573 0,8575 -1,1%

GBP/USD 1,2502 -0,1% 1,2514 1,2498 -1,8%

USD/JPY 156,64 +0,7% 155,60 155,60 +11,2%

USD/KRW 1.376,18 +0,3% 1.372,71 1.372,93 +6,0%

USD/CNY 7,2459 +1,0% 7,1715 7,2471 +2,1%

USD/CNH 7,2580 +0,0% 7,2555 7,2665 +2,0%

USD/HKD 7,8293 +0,0% 7,8281 7,8299 +0,3%

AUD/USD 0,6543 +0,4% 0,6520 0,6520 -3,9%

NZD/USD 0,5960 +0,2% 0,5948 0,5953 -5,7%

Bitcoin

BTC/USD 64.397,95 -0,5% 64.731,69 63.904,79 +47,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,15 83,57 +0,7% +0,58 +16,0%

Brent/ICE 89,57 89,01 +0,6% +0,56 +16,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.343,88 2.332,03 +0,5% +11,85 +13,7%

Silber (Spot) 27,68 27,44 +0,9% +0,25 +16,4%

Platin (Spot) 923,68 918,65 +0,5% +5,03 -6,9%

Kupfer-Future 4,58 4,52 +1,4% +0,06 +17,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

