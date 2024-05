MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Zinssenkungshoffnungen leben wieder auf

Von Steffen Gosenheimer

HONGKONG (Dow Jones)--Nach der festen Tendenz an der Wall Street am Freitag in Reaktion auf die aus Börsianersicht günstig ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten für April geht es auch an den Aktienmärkten in Ostasien am Montag auf breiter Front nach oben - allerdings moderater. Die Jobdaten hatten die Hoffnungen auf sinkende US-Zinsen im Jahresverlauf wieder belebt.

In Sydney legte der S&P/ASX-200 am Tag vor der Zinsentscheidung der australischen Notenbank um 0,7 Prozent zu, in Schanghai ging es um 1,2 Prozent nach oben und in Hongkong (Späthandel) um 0,2 Prozent. In Schanghai wurde erstmals seit der dreitägigen Feiertagspause zum 1. Mai wieder gehandelt, so dass Marktbeobachter hier auch von Nachholbedarf sprachen. In Tokio und in Seoul wurde feiertagsbedingt zum Wochenstart nicht gearbeitet.

Neue Einkaufsmanagerdaten aus Hongkong und China sorgten kaum für positive Impulse. In beiden Fällen sank der jeweilige Index gegenüber dem Vormonat leicht, liegt aber noch im Expansion anzeigenden Bereich. Vorausschauende Subindizes des Index für Hongkong wie der Index der Auftragseingänge seien zurückgegangen und deuteten auf eine Abschwächung in der Zukunft hin, erläuterte Ökonom Jingyi Pan von S&P Global Market Intelligence. Die Unternehmen äußerten sich besorgt über den zunehmenden Wettbewerb.

Westpac von Dividenden und Aktienrückkauf gestützt

Unter den Einzelwerten verteuerten sich Westpac in Sydney um 2,6 Prozent. Die Bank hat zwar im ersten Halbjahr weniger verdient als erwartet, kündigte aber neben einer erhöhten regulären Dividende eine Sonderdividende an und erhöht ihr Aktienrückkaufprogramm.

Ebenfalls in Sydney legten BHP um 0,8 Prozent zu. Nach Ansicht von Ben Cleary, Portfoliomanager des Tribeca Global Natural Resources Fund, hat der Rohstoffrieseden richtigen Zeitpunkt gewählt, um sich auf den langjährigen Rivalen Anglo American zu stürzen. Eine Übernahme sei zwar kompliziert, aber wenn "wir in den kommenden Jahren aufgrund der Dekarbonisierung in einen strukturellen Wandel auf dem Kupfermarkt eintreten, wovon wir ausgehen, dann muss BHP jetzt handeln", sagte Cleary zum Wall Street Journal. Unterdessen soll im Ringen um Anglo American laut einem Reuters-Bericht am Freitag auch Glencore Interesse an Anglo American haben.

Qantas machten 0,3 Prozent gut. Die Fluglinie hat sich bereit erklärt, eine zivilrechtliche Strafe in Höhe von 100 Millionen australischen Dollar zu zahlen, um ein Gerichtsverfahren beizulegen. Qantas wurde vorgeworfen, Tickets für mehr als 8.000 Flüge beworben zu haben, die bereits gestrichen worden waren.

Yen kommt etwas zurück

Der Yen kam nach dem laut Commerzbank "Interventions-Doppelschlag des japanischen Finanzministeriums" etwas zurück. Der Dollar stieg von 153,00 auf zuletzt 153,75 Yen. Ein Teil der Yen-Stärke an den beiden Vortagen, als es keine Interventionen mehr gab, könne darauf zurückzuführen sein, dass einige Marktteilnehmer für den Montag weitere Interventionen erwartet hätten, weil wie schon bei der ersten Intervention am vergangenen Montag ein Feiertag in Japan sei, meinte Analyst Ulrich Leuchtmann. Weil das aber bislang ausgeblieben sei, komme der Yen etwas zurück.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.682,40 +0,7% +1,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag +14,3%

Kospi (Seoul) Feiertag +0,8%

Schanghai-Comp. 3.140,72 +1,2% +5,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.567,78 +0,5% +8,3% 10:00

Taiex (Taiwan) 20.523,31 +0,9% +14,5% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.302,60 +0,3% +1,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.596,98 +0,5% +9,3% 11:00

BSE (Mumbai) 74.020,44 +0,2% +2,5% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:53 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0765 -0,0% 1,0765 1,0733 -2,5%

EUR/JPY 165,45 +0,6% 164,51 164,55 +6,3%

EUR/GBP 0,8569 -0,1% 0,8578 0,8556 -1,2%

GBP/USD 1,2563 +0,1% 1,2550 1,2546 -1,3%

USD/JPY 153,69 +0,6% 152,84 153,28 +9,1%

USD/KRW 1.360,08 +0,6% 1.351,47 1.362,99 +4,8%

USD/CNY 7,1434 +1,0% 7,0722 7,0748 +0,6%

USD/CNH 7,2187 +0,3% 7,1949 7,2003 +2,0%

USD/HKD 7,8173 +0,1% 7,8117 7,8161 +0,1%

AUD/USD 0,6622 +0,2% 0,6609 0,6574 -2,7%

NZD/USD 0,6014 +0,1% 0,6010 0,5972 -4,8%

Bitcoin

BTC/USD 64.217,45 +0,6% 63.812,56 59.199,79 +47,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,75 78,11 +0,8% +0,64 +8,6%

Brent/ICE 83,60 82,96 +0,8% +0,64 +9,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.314,47 2.301,75 +0,6% +12,72 +12,2%

Silber (Spot) 27,06 26,56 +1,9% +0,50 +13,8%

Platin (Spot) 958,83 958,68 +0,0% +0,15 -3,3%

Kupfer-Future 4,60 4,57 +0,6% +0,03 +17,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

