MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Zuversicht vor US-Preisdaten und Biden-Xi-Treffen

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkten und auch an der Börse in Sydney ist es am Dienstag nach oben gegangen. Lediglich die chinesischen Börsen hinkten etwas hinterher, hier gab es nur kleine Gewinne der Leitindizes.

Im Fokus standen die im späteren Verlauf des Tages anstehende Inflationsdaten aus den USA, denen die Akteure offenbar zuversichtlich entgegenblickten. Die Hoffnung ist, dass die Inflation weiter zurückgeht und damit die Spekulation gestützt wird, dass der Zinshöhepunkt bereits gesehen wurde - trotz zuletzt vermehrt falkenhafter Töne aus Kreisen der US-Notenbank. Für die Gesamtrate wird ein weiterer Rückgang der Verbraucherpreise im Oktober auf 3,3 von 3,7 Prozent im Vormonat jeweils gegenüber dem Vorjahr erwartet. In der Kernrate soll es bei 4,1 Prozent bleiben.

Daneben warteten die Marktteilnehmer auf das am Mittwoch stattfindende Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem Pendant Xi Jinping, das erste seit über einem Jahr. Der Stimmung am Markt zuträglich sei in diesem Zusammenhang gewesen, dass beide Seiten Berichten zufolge vor dem Treffen versöhnliche Töne angeschlagen haben sollen, hieß es von den Marktstrategen von Saxo Markets.

Am deutlichsten nach oben ging es für den Kospi in Seoul, er legte um 1,2 Prozent zu. In Sydney betrug das Plus 0,8 Prozent. Gesucht waren hier vor allem Aktien aus dem Rohstoffsektor. BHP, Rio Tinto und Fortescue legten zwischen 1,4 und 2,7 Prozent zu. Commonwealth Bank verteuerten sich trotz eines Gewinnrückgangs im ersten Quartal um 1,0 Prozent. National Australia Bank (-3,2%) wurden ex Dividende gehandelt.

Der Nikkei-225-Index zeigte sich 0,3 Prozent höher bei 32.695 Punkten, nachdem im späten Handel die Gewinne noch etwas abgebröckelt waren. Unter den Einzelwerten ging es jeweils nach Vorlage von Quartalszahlen für Mizuho Financial um 3,0 und für Japan Post Bank um 0,8 Prozent nach oben. Weniger gut kamen die Zahlen von Citizen Watch an, der Kurs gab um 0,2 Prozent nach.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.006,70 +0,8% -0,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.695,93 +0,3% +24,9% 07:00

Kospi (Seoul) 2.433,25 +1,2% +8,8% 07:00

Schanghai-Comp. 3.056,07 +0,3% -1,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.463,85 +0,2% -11,8% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.095,73 -0,4% -4,4% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.450,76 +0,4% -3,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo., 9:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0701 +0,0% 1,0699 1,0690 -0,0%

EUR/JPY 162,29 -0,0% 162,29 162,28 +15,6%

EUR/GBP 0,8710 -0,1% 0,8716 0,8738 -1,6%

GBP/USD 1,2286 +0,1% 1,2276 1,2235 +1,6%

USD/JPY 151,65 -0,0% 151,68 151,81 +15,7%

USD/KRW 1.329,34 +0,7% 1.320,29 1.323,22 +5,3%

USD/CNY 7,1859 +0,2% 7,1733 7,2930 +4,2%

USD/CNH 7,3012 +0,1% 7,2923 7,2991 +5,4%

USD/HKD 7,8063 -0,0% 7,8081 7,8099 -0,0%

AUD/USD 0,6370 -0,0% 0,6373 0,6371 -6,5%

NZD/USD 0,5873 -0,1% 0,5876 0,5883 -7,5%

Bitcoin

BTC/USD 36.695,40 +0,6% 36.489,73 37.046,10 +121,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,44 78,26 +0,2% +0,18 +1,5%

Brent/ICE 82,77 82,52 +0,3% +0,25 +1,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.945,33 1.946,20 -0,0% -0,88 +6,7%

Silber (Spot) 22,33 22,38 -0,2% -0,04 -6,8%

Platin (Spot) 874,85 868,50 +0,7% +6,35 -18,1%

Kupfer-Future 3,66 3,67 -0,1% -0,00 -3,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

