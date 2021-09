MÄRKTE ASIEN/Freundliche Börsen in Tokio und China

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones--Ein ähnliches Bild wie am zum Wochenstart zeigt sich am Dienstag an den ostasiatischen Börsen. In Tokio (+0,7% auf 29.881 Punkte) und an den chinesischen Plätzen in Hongkong und Schanghai steigen die Indizes, wobei der Nikkei-Index im Verlauf erstmals seit April auch wieder die 30.000er Marke überwand. In Seoul und in Sydney kommt es zu Abgaben.

Während in Tokio weiter die Hoffnung gespielt wird, dass der aktuell von der Regierungspartei LDP gesuchte Nachfolger für das Amt des Ministerpräsidenten neue Stimuli für die Wirtschaft initiieren wird, helfen in China gute Außenhandelsdaten. Sowohl die Exporte wie auch die Importe China stiegen im August überraschend deutlich stärker, als Analysten erwartet hatten, zumal zuletzt vermehrt maue Konjunkturdaten aus der Volksrepublik gemeldet wurden.

In Sydney (-0,2%) wiederum warten die Anleger auf die Zinsentscheidung der australischen Notenbank. Mehrheitlich herrschte zuletzt die Erwartung vor, dass das avisierte Zurückfahren der Anleihekäufe wegen der jüngst schwachen Konjunkturentwicklung verschoben werden dürfte. Der Austral-Dollar zeigt sich im unmittelbaren Vorfeld wenig verändert.

IG glaubt, dass es an den Börsen zu einem kleinen Lauf kommen könnte, weil nach den jüngsten US-Arbeitsmarktdaten an den Märkten wieder spekuliert wird, dass die US-Notenbank das sogenannten Tapering im laufenden Monat noch nicht ankündigen wird.

Unter den Einzelwerten gewinnen Murata Manufacturing 5,6 und Keyence 4,8 Prozent mit der Nachricht, dass beide Aktien in den Nikkei-Stock-Average-Index aufgenommen werden.

In Seoul berichten Händler von Gewinnen bei Stahlaktien wie Hyuandai Steel (+4,9%) und Dongkuk Steel Mill (+5,3%). Hintergrund sei, dass der Golf-Kooperationsrat beschlossen hat, keine Schutzzölle auf Stahlimporte zu erheben.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.508,80 -0,3% +14,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.880,39 +0,7% +6,1% 08:00

Kospi (Seoul) 3.179,05 -0,8% +10,6% 08:00

Schanghai-Comp. 3.649,66 +0,8% +5,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.415,18 +1,0% -4,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.096,94 -0,1% +8,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.581,08 -0,0% -2,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo,9:18 % YTD

EUR/USD 1,1878 +0,1% 1,1871 1,1867 -2,8%

EUR/JPY 130,43 +0,0% 130,40 130,42 +3,4%

EUR/GBP 0,8578 +0,0% 0,8578 0,8573 -4,0%

GBP/USD 1,3847 +0,1% 1,3839 1,3844 +1,3%

USD/JPY 109,81 -0,0% 109,85 109,92 +6,4%

USD/KRW 1.157,36 0,07 1.156,51 1.156,07 +6,6%

USD/CNY 6,4548 -0,1% 6,4582 6,4533 -1,1%

USD/CNH 6,4500 +0,0% 6,4498 6,4463 -0,8%

USD/HKD 7,7731 -0,0% 7,7736 7,7744 +0,3%

AUD/USD 0,7440 +0,0% 0,7438 0,7438 -3,4%

NZD/USD 0,7137 +0,0% 0,7135 0,7143 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 52.581,01 +0,9% 52.121,51 51.810,76 +81,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,14 68,89 -0,2% -0,15 +44,0%

Brent/ICE 72,51 72,22 +0,4% 0,29 +42,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.822,43 1.823,28 -0,0% -0,85 -4,0%

Silber (Spot) 24,65 27,53 -10,4% -2,87 -6,6%

Platin (Spot) 1.024,30 1.023,48 +0,1% +0,83 -4,3%

Kupfer-Future 4,31 4,33 -0,4% -0,02 +22,2%

