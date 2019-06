MÄRKTE ASIEN/Gewinne auf breiter Front - Schanghai bislang Tagessieger

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkten wird am Dienstag Hoffnung im US-chinesischen Handelsstreit gespielt. Die Hoffnung, dass sich beide Seiten irgendwie einigen werden, wenn US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping im Laufe des Monats beim G20-Gipfel in Japan zusammentreffen. Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, dass Trump angedrohte Strafzölle auf Mexiko im letzten Moment noch aussetzte.

Trump hat derweil den Druck auf China zuletzt noch erhöht, indem er neue Strafzölle ankündigte, sollte Xi nicht beim G20-Gipfel erscheinen. Allerdings gibt es dafür seitens Pekings bislang keine Indikation.

Dass an den US-Börsen am Vortag im Handelsverlauf ein Großteil der Gewinne wieder verloren ging, stört die Akteure in Asien offenbar wenig. Immerhin hatte der Dow-Jones-Index dennoch sein sechstes Tagesplus in Folge eingefahren.

In Tokio zieht der Nikkei-Index nur moderat um 0,3 Prozent an auf 21.187 Punkte. In Seoul fällt das Plus ähnlich aus. Kräftiger aufwärts um 1,3 Prozent geht es in Sydney. Dort gibt es noch Nachholbedarf vom handelsfreien Feiertag am Montag. Die Anleger in "Down Under" können erst jetzt auf die Beilegung des US-Handelsstreits mit Mexiko vom Wochenende profitieren.

Auch an den chinesischen Börsen können sich die Gewinne sehen lassen mit 0,8 Prozent in Hongkong und insbesondere in Schanghai, wo es mit 1,9 Prozent am stärksten nach oben geht.

Hilfreich dürfte dabei sein, dass Peking die Lokalregierungen bei der Finanzierung von Großprojekten über Zweckanleihen besser unterstützen will. Die Ökonomen der Citigroup gehen davon aus, dass die Infrastrukturinvestitionen vor allem in der zweiten Jahreshälfte zulegen werden. Es sei eine "signifikante Änderung der Politik". China will dieses Jahr Zweckanleihen in Höhe von 2,15 Billionen Yuan, umgerechnet rund 275 Milliarden Euro, zur Ankurbelung der Infrastrukturinvestitionen ausgeben.

Unter den Einzelwerten legen dort Yantai Shuangta Foods um das Tageslimit von 10 Prozent zu. Das Unternehmen hat eine Abmachung über eine indirekte Belieferung des US-Fleischersatzherstellers Beyond Meat mitgeteilt, dessen Aktie zuletzt deutliche Kursgewinne verzeichnete.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.523,90 +1,24% +15,54% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.187,19 +0,25% +5,86% 08:00

Kospi (Seoul) 2.105,62 +0,29% +3,16% 08:00

Schanghai-Comp. 2.905,45 +1,87% +16,50% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.789,05 +0,76% +4,33% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.203,39 +0,48% +3,18% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.654,03 -0,09% -2,08% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:55h % YTD

EUR/USD 1,1315 +0,0% 1,1313 1,1296 -1,3%

EUR/JPY 122,88 +0,2% 122,68 122,72 -2,3%

EUR/GBP 0,8923 +0,1% 0,8916 0,8901 -0,9%

GBP/USD 1,2681 -0,1% 1,2688 1,2690 -0,5%

USD/JPY 108,60 +0,2% 108,43 108,63 -1,0%

USD/KRW 1180,20 -0,3% 1184,05 1187,06 +5,9%

USD/CNY 6,9172 -0,2% 6,9310 6,9344 +0,6%

USD/CNH 6,9290 -0,2% 6,9436 6,9549 +0,9%

USD/HKD 7,8380 -0,1% 7,8428 7,8427 +0,1%

AUD/USD 0,6955 -0,1% 0,6960 0,6966 -1,3%

NZD/USD 0,6595 -0,2% 0,6608 0,6618 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 7.965,75 +0,2% 7.946,75 7.717,25 +114,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 53,58 53,26 +0,6% 0,32 +13,3%

Brent/ICE 62,44 62,29 +0,2% 0,15 +13,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.328,67 1.328,10 +0,0% +0,57 +3,6%

Silber (Spot) 14,71 14,70 +0,1% +0,01 -5,1%

Platin (Spot) 805,78 807,00 -0,2% -1,22 +1,2%

Kupfer-Future 2,68 2,66 +0,6% +0,02 +1,4%

===

