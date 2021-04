MÄRKTE ASIEN/Gewinne in Tokio und Seoul - Schanghai leichter

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien haben sich am Dienstag nach dem Rücksetzer zu Wochenbeginn uneinheitlich gezeigt. Während es in Tokio und Seoul deutlicher nach oben ging, verzeichnete der Aktienmarkt in Schanghai ein Minus von einem halben Prozent. Hier bremsten unter den Erwartungen gebliebene Exporte, die gleichwohl im Jahresvergleich ein deutliches Plus zeigten. Stärker als erwartet entwickelten sich zugleich die ebenfalls sehr stark gestiegenen Importe. Im Handel war zudem weiter von Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik in China zu hören.

Insgesamt sei der Handel eher ruhig gewesen, berichteten Marktteilnehmer. Sie verwiesen auf die im späteren Tagesverlauf anstehende Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise. In der vergangenen Woche hatten die Erzeugerpreise mit einem kräftigen Anstieg überrascht und damit Inflationsängste und Sorgen vor einer in Bälde strafferen US-Geldpolitik geschürt.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 0,7 Prozent auf 29.752 Punkte. Kansai Electric Power gaben 2,0 Prozent nach und Chubu Electric Power um 1,7 Prozent, belastet von Untersuchungen der Handelspraktiken beider Unternehmen. Asahi Glass verteuerten sich um 2,9 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Jahresziele erhöht hat.

Alibaba setzen Erholung fort - Gartner-Bericht stützt Lenovo

Mit einem Plus von 0,3 Prozent zeigte sich der Hang-Seng-Index im späten Handel in Hongkong. Dort gewannen Alibaba nach dem kräftigen Plus vom Vortag weitere 0,9 Prozent. Die Erleichterung über das Ende der kartellrechtlichen Untersuchung durch die chinesischen Behörden wirke fort und überlagere die tatsächlich gefällte hohe Strafe, hieß es. Lenovo stiegen um 1,3 Prozent. Laut dem Branchendienst Gartner profitiert Lenovo von einer höheren Nachfrage aus China und kann im Gegensatz zu HP und Dell den Verkauf von Desktop-PCs steigern.

In Seoul (+1,1%) verbesserten sich SK Bioscience um 4,2 Prozent. Das Unternehmen wird für Novavax deren Covid-19-Impfstoff herstellen. Neuaufträge verhalfen den Aktien der Werften Hyundai Heavy Industries Holding (+3,7%) und Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (+1,1%) zu Kursgewinnen. Die Batteriehersteller LG Chem (+6,2%) und SK Innovation (+3,9%) profitierten erneut von der Beilegung eines Rechtsstreits. SK Innovation kann damit nun in den USA eine Batteriefertigung aufbauen.

In Sydney bremste der Rohstoffsektor (-0,7%), belastet von den Eisenerz-Schwergewichten Fortescue, BHP and Rio Tinto mit Abschlägen zwischen 0,9 und 1,2 Prozent. Der Energiesektorindex gab ebenfalls 0,7 Prozent ab. Zip machten einen Sprung um 17 Prozent nach oben, nachdem die Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal die Markterwartungen übertroffen hatten. Zudem hatte der Mitbegründer des Finanztechnologieunternehmens angekündigt, künftig auch den Handel mit Kryptowährungen anzubieten. Der Kurs des Bezahldienstleisters Afterpay stieg um 3,1 Prozent. Appen (+0,9%) zeigten wenig Reaktion auf die Übernahme des KI-Rivalen Nuance durch Microsoft mit einer kräftigen Prämie auf den Aktienkurs.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.976,90 +0,04% +5,92% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.751,61 +0,72% +7,63% 08:00

Kospi (Seoul) 3.169,08 +1,07% +10,29% 08:00

Schanghai-Comp. 3.396,47 -0,48% -2,21% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.539,87 +0,30% +4,35% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.824,91 -0,21% +14,20% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.184,85 +0,34% +11,61% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.598,59 -0,61% -1,15% 11:00

BSE (Mumbai) 47.941,80 +0,12% +0,15% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:16 % YTD

EUR/USD 1,1894 -0,2% 1,1913 1,1887 -2,6%

EUR/JPY 130,36 +0,0% 130,30 130,22 +3,4%

EUR/GBP 0,8652 -0,2% 0,8668 0,8662 -3,1%

GBP/USD 1,3747 +0,0% 1,3743 1,3723 +0,5%

USD/JPY 109,60 +0,2% 109,38 109,55 +6,2%

USD/KRW 1124,93 -0,0% 1125,44 1125,86 +3,6%

USD/CNY 6,5493 +0,0% 6,5483 6,5527 +0,4%

USD/CNH 6,5531 +0,1% 6,5487 6,5572 +0,8%

USD/HKD 7,7743 +0,0% 7,7741 7,7777 +0,3%

AUD/USD 0,7608 -0,2% 0,7620 0,7617 -1,2%

NZD/USD 0,7017 -0,2% 0,7030 0,7035 -2,3%

Bitcoin

BTC/USD 60.583,25 +1,0% 59.980,50 60.888,50 +108,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,12 59,70 +0,7% 0,42 +23,5%

Brent/ICE 63,75 63,28 +0,7% 0,47 +23,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.724,83 1.733,40 -0,5% -8,58 -9,1%

Silber (Spot) 24,86 24,88 -0,1% -0,02 -5,8%

Platin (Spot) 1.171,70 1.174,50 -0,2% -2,80 +9,5%

Kupfer-Future 4,01 4,02 -0,1% -0,01 +13,9%

===

