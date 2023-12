MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen geben Richtung vor

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach den jüngsten teils kräftigen Gewinnen und dem Erreichen von Mehrwochenhochs ist es an den Aktienmärkten in Ostasien und in Sydney zum Start der neuen Woche überwiegend etwas nach unten gegangen. Teilnehmer berichteten von Gewinnmitnahmen, aber auch einer positiven Grundstimmung nach den zuletzt von der US-Notenbank avisierten Zinssenkungen im kommenden Jahr.

Lediglich in Seoul schloss das Marktbarometer im Plus, allerdings auch nur minimal über dem Stand vom Freitag. In Sydney ging es nach sechs Gewinntagen in Folge um 0,2 Prozent nach unten. Mehr tat sich an den chinesischen Plätzen: Schanghai kam um 0,4 Prozent zurück, Hongkong (Späthandel) um 1,1 Prozent. Hier hofften und warteten die Akteure weiter auf ein Maßnahmenpaket zur Stimulierung der mauen chinesischen Wirtschaft und insbesondere des Immobiliensektors. Immobilientitel tendierten überwiegend schwächer.

In Tokio büßte der Nikkei-225 rund 0,6 Prozent ein auf 32.759 Punkte. Dort zeigte sich der Yen auf dem zuletzt deutlich erhöhten Niveau gegenüber dem US-Dollar stabil und setzte die Seitwärtsbewegung fort. Ein stärkerer Yen verteuert die Ausfuhren japanischer Unternehmen und lässt die im Ausland erzielten und nach Japan rücktransferierten Gewinne der Unternehmen auf Yen-Basis schrumpfen. Die vor diesem Hintergrund unter anderen zuletzt schwachen Autoaktien zeigten sich uneinheitlich.

Der Markt wartet nun gespannt auf die Beschlüsse der japanischen Notenbank am Dienstag. Bislang fährt sie weiter einen ultraexpansiven Kurs. Zuletzt hatten Aussagen aus Kreisen der Notenbank immer wieder für Spekulationen gesorgt, dass diese den Markt auf eine Änderung ihres geldpolitischen Kurses vorbereiten wolle.

In Sydney machten Tabcorp einen Satz um 23 Prozent nach oben. Das Glücksspielunternehmen hatte den Erhalt einer neuen Lizenz für den Bundesstaat Victoria mitgeteilt, wodurch der Gewinn deutlich steigen soll. Einen noch größeren Sprung machen Adbri mit gut 31 Prozent. Der Baustoffhersteller hat ein Übernahmeangebot von CRH erhalten. Neuren Pharmaceuticals (+30%) profitierten von positiven Studienergebnissen.

