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MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen im Technologiesektor - Kospi sackt um 5,2% ab

05.06.26 06:59 Uhr
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Advantest Corp.
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Gewinnmitnahmen insbesondere bei Chipaktien und Papieren von Unternehmen, die im Zuge der KI-Rally deutlich zulegten, verstetigen sich. Zugleich berichten Marktteilnehmer von Umschichtungen in zyklische Aktien, wie bereits am Donnerstag an der Wall Street zu beobachten. Das sorgt am Freitag an den Börsen in Ostasien unter dem Strich für Verluste.

Am besten lässt sich das im südkoreanischen Seoul ablesen, wo der als besonders technologielastige Leitindex Kospi um 5,2 Prozent einknickt. In Tokio verliert der Topix dagegen nur 0,2 Prozent, der als etwas technologielastigere Nikkei-225 kommt mit 0,7 Prozent etwas stärker zurück. In Japan bremsen auch zunehmende Spekulationen, dass die Notenbank des Landes bei ihrem Treffen Mitte des Monats die Zinsen anheben dürfte. Dazu trägt auch ein im Mai beschleunigtes Wachstum der Löhne bei.

Der HSI in Hongkong gibt 0,8 Prozent ab, der Leitindex in Sydney 0,6 Prozent. Shanghai führt wie oft ein Eigenleben, dort geht es um 0,4 Prozent leicht nach oben.

Leichter Gegenwind kommt von der Geopolitik. Nachdem Israel und Libanon zuletzt eine Waffenruhe vereinbarten, gibt es wieder Nachrichten über gegenseitigen Beschuss mit der proirainischen Hisbollah-Miliz im Libanon. Bei den Ölpreisen herrscht gleichwohl Ruhe, sie bewegen sich nach dem jüngsten Rückgang kaum. Dazu trägt bei, dass Golfstaaten eine Erholung der Produktion nach einer eventuellen Beendigung der Blockade der Straße von Hormus in Aussicht stellen. Das staatliche Ölunternehmen Kuwaits gibt an, innerhalb von sechs bis acht Wochen fast 70 Prozent seiner Ölproduktion wiederherstellen zu können.

Im Fokus der Märkte stehen auch die später am Tag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für Mai mit möglichen Hinweisen auf Folgen des Nahost-Konflikts für die Konjunktur der weltgrößten Volkswirtschaft.

Unter den Einzelwerten knicken in Seoul die Highflyer-Aktien Samsung Electronis um 6,4 Prozent und SK Hynix um 8,4 Prozent ein. Laut Händlern tragen zu den Gewinnmitnahmen Aussagen des Arbeitsministers bei, wonach die größten Technologieunternehmen des Landes mehr von ihren KI-Gewinnen mit Zulieferern, Subunternehmern und Arbeitnehmern teilen sollten.

In Tokio weisen Aktien wie Advantest, Sumco, Ibiden, Rohm oder Renesas größere Verluste auf. Softbank Group zeigen sich dagegen mit einem nur kleinen Minus von 0,5 Prozent stabilisiert, nachdem der Kurs am Vortag eingebrochen war. In Hongkong geben die Halbleiteraktien SMIC um 3,9 und Hua Hong um 5,0 Prozent nach, in Taipeh kommen TSMC um 1,1 Prozent zurück, obwohl der Unternehmenschef auf der Hauptversammlung am Vortag viel Optimismus hinsichtlich der Geschäftsperspektiven verbreitete.

Als globalen Belastungsfaktor für Aktien aus dem Technologiesegment sehen Marktbeobachter auch den anstehenden Börsengang von Elon Muks SpaceX sowie die angekündigte Kapitalerhöhung von Meta. In beiden Fällen wollen die Unternehmen rund 80 Milliarden Dollar einsammeln. Um dafür Platz zu schaffen, dürften viele Akteure Platz in ihren Portfolios schaffen, mithin Aktien verkaufen müssen, heißt es.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.636,40 -0,6 -0,9 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.088,45 -0,2 +16,1 08:00

Kospi (Seoul) 8.188,30 -5,2 +94,3 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.047,83 -0,8 -2,3 10:00

Shanghai-Composite 4.075,31 +0,4 +2,7 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.052,75 -0,3 +8,7 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.722,41 -2,0 -33,8 10:00

KLCI (Malaysia) 1.694,70 +0,7 +0,9 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:24 % YTD

EUR/USD 1,1614 +0,0 1,1609 1,1607 -1,1

EUR/JPY 185,79 +0,0 185,78 185,59 +1,0

EUR/GBP 0,8647 +0,0 0,8646 0,8646 -0,8

USD/JPY 159,94 -0,0 160,01 159,87 +2,1

USD/KRW 1.544,70 +0,8 1.531,88 1.534,50 +7,2

USD/CNY 6,7747 +0,0 6,7735 6,7747 -3,1

USD/CNH 6,7756 -0,0 6,7766 6,7753 -2,9

USD/HKD 7,8328 -0,0 7,8344 7,8362 +0,7

AUD/USD 0,7125 -0,1 0,7133 0,7134 +6,8

NZD/USD 0,5863 -0,1 0,5866 0,5867 +1,9

BTC/USD 62.668,31 -1,5 63.588,57 63.542,99 -28,5

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,06 +0,0 0,02 93,04

Brent/ICE 95,40 +0,4 0,37 95,03

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.439,99 -0,8 -33,90 4.473,89

Silber 72,59 -1,7 -1,28 73,87

Platin 1.880,12 -1,1 -20,13 1.900,25

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

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17.03.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing overweightMorgan Stanley
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01.06.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing neutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing holdJefferies & Company Inc.
08.10.2009Taiwan Semiconductor DowngradeUBS AG
06.01.2009Taiwan Semiconductor neues KurszielCredit Suisse Group
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28.04.2006Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Am Tech/ JSA Research
08.03.2005Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Susquehanna Financial

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