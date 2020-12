MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen in Tokio - Kospi fest und auf Rekordhoch

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz ausmachen. In Tokio kommt es nach der Rally des Vortags zu kleineren Gewinnmitnahmen. Die chinesischen Börsen liegen jedoch klar im Plus. Die Umsätze sind nach Angaben aus dem Handel kurz vor dem Jahresende allgemein dünn. Unternehmensnachrichten, die die Kurse bewegen könnten, sind Mangelware.

Dass der US-Senat am Dienstag die vom Repräsentantenhaus beschlossene Erhöhung von Einmalzahlungen an die Bürger blockiert hat, spielt nach Aussage von Beobachtern in Asien keine Rolle. Es sei zu erwarten gewesen, dass der republikanisch dominierte Senat die Aufstockung der Corona-Hilfe auf 2.000 von 600 Dollar ablehne. Das lasse sich auch an den Futures auf die US-Indizes ablesen, die nach anfänglichem Einknicken etwas fester tendierten.

An der Börse in Tokio gibt der Nikkei-225-Index um 0,3 Prozent nach auf 27.480 Punkte. Am Dienstag hatte er einen Satz von 2,7 Prozent auf den höchsten Stand seit 30 Jahren gemacht. In Japan wird am Mittwoch letztmals in diesem Jahr gehandelt. Am Donnerstag und Freitag bleibt die Börse wegen der Feiertage zum Jahreswechsel geschlossen. Das gilt auch für den Aktienmarkt in Seoul. Dort steigt der Kospi im späten Handel um 1,9 Prozent auf ein Rekordhoch.

Verluste verbuchte dagegen der Aktienmarkt in Sydney, wo der Index 0,3 Prozent niedriger aus dem Handel ging. In Australien drohen wegen steigender Corona-Infektionszahlen wieder strengere Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. In Neuseeland schloss die Börse nach dem Rekordhoch am Vortag 0,2 Prozent niedriger.

Kräftige Kursgewinne in Schanghai und Hongkong

Kursgewinne von durchschnittlich 0,8 Prozent weist die Börse in Schanghai auf. Sie hatte allerdings am Dienstag auch mit Verlusten geschlossen. In Hongkong geht es mit dem Hang-Seng-Index um 1,5 Prozent nach oben. Dort setzen Internetwerte die am Vortag begonnene Erholung fort. Alibaba gewinnen 6,0 Prozent. Die Aktie hatte jüngst Federn gelassen, weil die chinesischen Behörden eine kartellrechtliche Untersuchung der Geschäftspraktiken eingeleitet haben. Tencent steigen um 5,4 Prozent.

Am Ölmarkt legen die Preise etwas zu, gestützt vom schwächeren Dollar und von der Erwartung, dass die US-Rohölvorräte gesunken sind. Der US-Branchenverband API hatte am späten Dienstag einen überraschend deutlichen Rückgang der Ölbestände gemeldet. Die Akteure spekulieren nun darauf, dass die offiziellen Daten der Energy Information Administration diese Tendenz bestätigen. Das Barrel der global gehandelten Ölsorte Brent verteuert sich um 0,3 Prozent auf 51,26 Dollar.

Der Goldpreis zeigt sich ebenfalls etwas fester. Der nachgebende Dollar sorgt auch hier für Auftrieb. Die Feinunze kostet 0,2 Prozent mehr, 1.882 Dollar.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.682,40 -0,27% -0,03% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.479,78 -0,32% +16,53% 07:00

Kospi (Seoul) 2.873,57 +1,85% +30,76% 07:00

Schanghai-Comp. 3.406,10 +0,80% +11,67% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.967,07 +1,50% -6,60% 09:00

Straits-Times (Sing.) 2.865,28 +0,60% -11,82% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.637,28 +0,14% +2,91% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2289 +0,3% 1,2253 1,2246 +9,6%

EUR/JPY 126,97 +0,1% 126,88 126,94 +4,2%

EUR/GBP 0,9071 -0,1% 0,9076 0,9075 +7,2%

GBP/USD 1,3548 +0,3% 1,3503 1,3493 +2,2%

USD/JPY 103,31 -0,2% 103,55 103,67 -5,0%

USD/KRW 1086,25 -0,5% 1091,74 1092,27 -6,0%

USD/CNY 6,5262 -0,1% 6,5308 6,5309 -6,3%

USD/CNH 6,5063 -0,2% 6,5198 6,5182 -6,6%

USD/HKD 7,7530 -0,0% 7,7543 7,7537 -0,5%

AUD/USD 0,7663 +0,8% 0,7604 0,7602 +9,4%

NZD/USD 0,7188 +0,6% 0,7145 0,7127 +6,8%

Bitcoin

BTC/USD 27.980,00 +3,5% 27.028,25 26.281,50 +288,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 48,23 48,00 +0,5% 0,23 -13,4%

Brent/ICE 51,26 51,09 +0,3% 0,17 -15,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.882,22 1.877,80 +0,2% +4,42 +24,0%

Silber (Spot) 26,32 26,28 +0,2% +0,05 +47,5%

Platin (Spot) 1.062,85 1.055,78 +0,7% +7,08 +10,1%

Kupfer-Future 3,57 3,55 +0,5% +0,02 +26,1%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2020 01:05 ET (06:05 GMT)