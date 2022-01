MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen - US-Zinsen belasten Technologiewerte

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend mit negativen Vorzeichen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zur Wochenmitte. In vielen Fällen nehmen Anleger die Gewinne des Vortags mit. Beobachter verweisen auf die in Erwartung baldiger Zinserhöhungen der Federal Reserve gestiegenen US-Anleiherenditen. Diese hatten am Dienstag an den US-Börsen vor allem den Technologiesektor belastet, denn die Aktien stark wachstumsorientierter Unternehmen gelten als besonders zinsreagibel. Letztlich könnten die hohen US-Zinsen auch dazu führen, dass Anleger verstärkt Geld aus Asien abzögen, geben Marktteilnehmer zu bedenken.

Zunächst aber gibt der Anstieg der US-Zinsen dem Dollar Auftrieb. Zum Yen notiert der Greenback auf dem höchsten Stand seit fünf Jahren. Ein schwächerer Yen wiederum ist positiv für exportorientierte japanische Unternehmen, was den Druck auf den Aktienmarkt in Tokio mildert. Der Nikkei-225-Index tendiert kaum verändert, nachdem er am Dienstag um 1,8 Prozent gestiegen ist. Unter den Einzelwerten verbessern sich Toyota um gut 2 Prozent, zwischenzeitlich notierten die Aktien auf Rekordhoch. Der Autohersteller hat im vergangenen Jahr in den USA erstmals mehr Autos verkauft als General Motors (GM). Gesucht sind auch Aktien von Versicherungen, die als Nutznießer höherer Zinsen gelten. Hier steigen Dai-ichi Life um 2,9 Prozent.

Technologiewerte folgen US-Sektor nach unten

Kräftig abwärts geht es dagegen mit den Technologiewerten, die an vielen asiatischen Börsen stark vertreten sind. So fallen etwa in Seoul die schwergewichteten Samsung-Aktien um 2,7 Prozent und ziehen damit auch den Leitindex Kospi nach unten. Dieser gibt um 1,7 Prozent nach.

Auch an der Börse in Hongkong haben Technologiewerte großes Gewicht. Der Hang-Seng-Index liegt 1,1 Prozent im Minus. Technologiewerte verlieren dort im Schnitt über 3 Prozent, zusätzlich von neuen Vorschriften der chinesischen Regierung belastet, mit denen diese den Internetsektor stärker kontrollieren will. Der Kurs von Tencent fällt um 3,7 Prozent und profitiert damit nicht vom Verkauf eines Aktienpakets der in Singapur ansässigen Sea Ltd, mit dem Tencent rund 3 Milliarden US-Dollar erlöst hat. In Schanghai gibt der Composite-Index um 1,2 Prozent nach. Technologiewerte gehören hier ebenfalls zu den größten Verlierern.

Am Aktienmarkt im australischen Sydney, wo der Handel schon beendet ist, gab der S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent nach. Die Aktien der Hochtief-Tochter Cimic stiegen dort um 0,2 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Auftrag aus Indonesien erhalten hat.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.565,80 -0,3% +1,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.315,67 +0,0% 0% 07:00

Kospi (Seoul) 2.938,24 -1,7% -1,7% 07:00

Schanghai-Comp. 3.589,32 -1,2% -1,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.027,96 -1,1% -0,5% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.163,23 -0,6% +0,2% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.545,73 +0,2% -1,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1289 +0,0% 1,1285 1,1288 -0,7%

EUR/JPY 131,03 -0,0% 131,07 130,62 +0,1%

EUR/GBP 0,8348 +0,1% 0,8343 0,8380 -0,7%

GBP/USD 1,3524 -0,0% 1,3528 1,3470 -0,1%

USD/JPY 116,06 -0,1% 116,15 115,72 +0,8%

USD/KRW 1.198,45 +0,1% 1.197,54 1.195,01 +0,8%

USD/CNY 6,3722 -0,0% 6,3726 6,3748 +0,3%

USD/CNH 6,3746 -0,0% 6,3761 6,3783 +0,3%

USD/HKD 7,7932 -0,0% 7,7943 7,7957 -0,0%

AUD/USD 0,7225 -0,2% 0,7237 0,7207 -0,5%

NZD/USD 0,6800 -0,0% 0,6803 0,6790 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 46.255,66 +0,2% 46.163,98 46.489,08 +0,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,88 76,99 -0,1% -0,11 +2,2%

Brent/ICE 79,86 80,00 -0,2% -0,14 +1,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.815,20 1.814,53 +0,0% +0,67 -0,8%

Silber (Spot) 22,92 23,05 -0,6% -0,13 -1,7%

Platin (Spot) 971,01 977,40 -0,7% -6,39 +0,1%

Kupfer-Future 4,44 4,48 -0,8% -0,04 -0,5%

