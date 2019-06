MÄRKTE ASIEN/Globale Unsicherheiten machen Anleger vorsichtig

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich auch zum Ende der Woche uneinheitlich. Während Hongkong leichte Abgaben verzeichnet, geht es in Tokio etwas nach oben. Die Kursbewegungen halten sich jedoch in engen Grenzen. Viele Anleger scheuen das Risiko aufgrund der vielfältigen Unsicherheiten.

In Hongkong geht es für den Hang-Seng-Index um 0,5 Prozent weiter nach unten. Zwar haben die jüngst stark belastenden Proteste gegen das Abschiebungsgesetz etwas nachgelassen, jedoch sei damit zu rechnen, dass diese am Wochenende wieder zunähmen, heißt es. Bei den zum Teil heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften im Laufe der Woche wurden Berichten zufolge mindesten 79 Menschen verletzt.

Übergeordnet sorgen weiter globale Handelsspannungen - insbesondere zwischen den USA und China - für Zurückhaltung. US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung bekräftigt die US-Zölle gegen chinesische Waren zu erhöhen sollte sich Chinas Präsident Xi Jingping nicht auf dem G20-Treffen Ende des Monats in Japan mit ihm zu einem Gespräch treffen. Chinas Handelsministerium hat derweil am Freitag mitgeteilt, die Importzölle auf Stahlrohre aus der EU und den USA zu erhöhen.

In Tokio legt der Nikkei-Index dennoch 0,3 Prozent zu auf 21.091 Punkte. In Schanghai und Seoul geht es hingegen um jeweils rund 0,3 Prozent abwärts.

Nahost-Spannungen lassen Ölpreis steigen

Nach Angriffen auf zwei Öltanker im Golf von Oman rücken auch geopolitische Spannungen wieder verstärkt in den Fokus. US-Außenminister Mike Pompeo hat dem Iran die Verantwortung für die mutmaßlichen Angriffe zugewiesen. "Es ist die Einschätzung der USA, dass die Islamische Republik für die Angriffe verantwortlich ist", sagte Pompeo in Washington. Konkrete Belege dafür lieferte er jedoch nicht. Iran hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Die Ölpreise waren darauf am Vortag bereits sprunghaft gestiegen. Die global gehandelte europäische Sorte Brent kostet aktuell 61,65 Dollar, ein Plus von 0,6 Prozent. Entsprechend zeigen sich Ölwerte in der gesamten Region fest.

Unter den Einzelwerten legen Sony in Tokio 2,9 Prozent zu, nachdem der aktivistische Investor Daniel Loeb erneut die Abspaltung des Halbleitergeschäfts gefordert hat. Zudem solle Sony auch die Beteiligungen an den Versicherer Sony Financial, dem Technologiekonzern Olympus und den Musik-Streamingdienst Spotify in Betracht ziehen.

