MÄRKTE ASIEN/Gute Stimmung mit Blick auf USA - Toshiba haussieren

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen herrscht am Montag im späten Verlauf Optimismus, festzumachen an überwiegend steigenden Kursen. Händler begründen die positive Stimmung mit Hoffnungen auf zusätzliche Staatsausgaben in den USA zur Abfederung der Coronakrise. Während sich die US-Legislative noch über das billionenschwere Konjunkturpaket von US-Präsident Joe Biden streite, setzten einige Investoren schon auf mehr, heißt es.

Andere Teilnehmer setzen auf die US-Notenbank und darauf, dass das Zurückfahren der quantitativen Lockerungen auf deren Sitzung in dieser Woche kein Thema sein wird. Regionale Themen in Asien gibt es dagegen kaum. Der chinesische Präsident Xi Jinping wird sich am Montag auf dem virtuellen Weltwirtschaftsforum in Davos zu Wort melden.

Der Nikkei-225 in Tokio steigt um 0,4 Prozent auf 28.736 Punkte. Aufschläge in den Sektoren Chemie und Pharmazie machen Verluste in den Bereichen Maschinenbau und Kosmetik wett. Toshiba schnellen um 16,8 Prozent in die Höhe. Der Börsenbetreiber in Tokio nimmt die Aktie des Industrieunternehmens wieder in die erste Börsenreihe auf. Ansonsten achten Anleger auf die anstehenden Geschäftsberichte der Unternehmen.

Hongkong und Seoul sehr fest - Tencent mit Kurssprung auf Allzeithoch

In China steigen die Kurse deutlicher: Der Schanghai-Composite liegt 0,7 Prozent im Plus, der HSI in Hongkong gewinnt gar über 2 Prozent und erholt sich damit von den jüngsten Verlusten. Gesucht sind vor allem Technologiewerte - die Gewinner der Coronapandemie. Das Indexschweregwicht Tencent macht einen Satz um 9,4 auf ein Allzeithoch an und Meituan um 5,8 Prozent. Die Citi-Analysten haben sich positiv zur Geschäftsentwicklung von Tencent geäußert und das Kursziel erhöht.

Der Subindex der Technologiewerte hat erstmals die Marke von 10.000 Punkten überschritten. Gerade nach der in China wieder grassierenden Coronapandemie lägen die Hoffnungen auf den Branchenunternehmen, heißt es. Nach einem Gewinnsprung um 62 Prozent legt die Aktie des Telekommunikationskonzerns ZTE um 7,7 Prozent zu.

Neben Hongkong zeigt sich auch der Kospi in Südkorea sehr fest mit einem Aufschlag von über 2 Prozent. Aktuelle Umfragen legen nahe, dass die südkoreanische Volkswirtschaft im vierten Quartal an Schwung verloren haben dürfte, doch tut das der Stimmung keinen Abbruch. Neben Technologiewerten sind Titel von Fluggesellschaften und Pharmaunternehmen gesucht. Samsung Electronics steigen um 1,2 Prozent. Korean Air Lines legen um 12 Prozent zu und verbuchen damit die fünfte Sitzung in Folge Aufschläge. Die Behörden prüfen derzeit die die geplante Fusion mit Asiana. Asiana liegen 2 Prozent höher.

In Sydney hat der Markt etwas fester geschlossen. Handelsdaten aus dem Dezember offenbaren ein Exportplus von 16 und 9 Prozent höhere Importe.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.824,70 +0,36% +3,61% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.729,61 +0,34% +4,33% 07:00

Kospi (Seoul) 3.207,25 +2,12% +11,62% 07:00

Schanghai-Comp. 3.630,83 +0,67% +4,54% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 30.060,91 +2,08% +8,12% 09:00

Straits-Times (Sing.) 2.983,70 -0,26% +5,19% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.592,55 -0,26% -1,87% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:33 % YTD

EUR/USD 1,2180 +0,1% 1,2168 1,2155 -0,3%

EUR/JPY 126,32 +0,0% 126,31 126,01 +0,2%

EUR/GBP 0,8882 -0,1% 0,8894 0,8891 -0,6%

GBP/USD 1,3713 +0,2% 1,3680 1,3671 +0,3%

USD/JPY 103,71 -0,1% 103,82 103,67 +0,5%

USD/KRW 1105,54 +0,5% 1105,54 1104,21 +1,8%

USD/CNY 6,4819 +0,3% 6,4819 6,4736 -0,7%

USD/CNH 6,4838 -0,1% 6,4934 6,4816 -0,3%

USD/HKD 7,7517 -0,0% 7,7522 7,7518 -0,0%

AUD/USD 0,7742 +0,4% 0,7709 0,7728 +0,5%

NZD/USD 0,7212 +0,6% 0,7172 0,7181 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 33.396,00 +3,8% 32.182,00 31.364,00 +15,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,34 52,27 +0,1% 0,07 +7,6%

Brent/ICE 55,46 55,41 +0,1% 0,05 +7,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.852,87 1.855,78 -0,2% -2,91 -2,4%

Silber (Spot) 25,56 25,49 +0,3% +0,07 -3,2%

Platin (Spot) 1.104,15 1.100,68 +0,3% +3,48 +3,2%

Kupfer-Future 3,63 3,63 +0,1% +0,01 +3,3%

===

