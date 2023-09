MÄRKTE ASIEN/Habachtstellung vor US-Inflationsdaten

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkten sowie in Australien hat am Mittwoch Zurückhaltung das Geschehen bestimmt. Die meisten Indizes bewegten sich nur wenig. Dazu heizten ausgerechnet vor den wichtigen US-Verbraucherpreisdaten später am Tag weiter gestiegene Ölpreise die Inflationssorgen an. Der Ausfall libyschen Öls infolge der verheerenden Überschwemmungen und die weiter gedrosselte Förderung in Saudi-Arabien und Russland trieben die Erdölpreise auf neuerliche Zehnmonatshochs, mit 92,57 Dollar nähert sich der Brentpreis allmählich der 100-Dollar-Marke.

Mehrheitlich wird davon ausgegangen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen in der kommenden Woche unverändert lassen wird. Sollten die Preisdaten nun aber eine gestiegene Inflation offenbaren, könnte diese Überzeugung wanken.

In China gab der Schanghai-Composite um 0,5 Prozent nach, der HSI schloss knapp behauptet. In der Volksrepublik bestimmten eher Deflationsängste in Folge der wirtschaftlichen Talfahrt die Stimmung. Dort wartet man gespannt auf Einzelhandelsdaten am Freitag. Sie könnten Auskunft über die Effektivität der staatlichen Stimuli liefern. Mit den schwachen US-Vorgaben im Technologiesektor zählten auch in China die Branchen Halbleiter und Software zu den schwächsten, auch Automobilwerte gaben deutlicher ab. Energietitel profitierten dagegen von der Ölpreisrally.

Country Garden weiter aufwärts

In Hongkong kletterten Country Garden um weitere 4,7 Prozent. Der krisengeplagte Immobilienentwicklers hatte sich jüngst mit Gläubigern über einen Zahlungsaufschub bei mehreren in Renminbi denominierten Anleihen verständigt.

In Tokio büßte der Nikkei-225-Index 0,2 Prozent ein. Händler sprachen auch hier von Zurückhaltung vor den US-Inflationsdaten. In Südkorea sank der Kospi um 0,1 Prozent. Unerwartet starke Arbeitsmarktdaten für August sorgten eher für Zinserhöhungsspekulationen. Laut den ING-Analysten dürften die Daten aber kaum zu einer Leitzinsanhebung in Südkorea führen. Zuletzt schwache Handels- und mauen Investitionsdaten dürften die südkoreanische Notenbank bis zum Jahresende von Zinsanhebungen abhalten.

Unter den Einzeltiteln stürzten Netmarble mit Gewinnmitnahmen um 12 Prozent ab. Ein gut laufendes Handyspiel hatte zuvor für eine Kursrally gesorgt.

Der australische Leitindex S&P/ASX-200 schloss 0,7 Prozent tiefer - gedrückt von schwachen Technologiewerten, die der schwachen US-Vorgabe folgten. Qantas sanken um 0,2 Prozent nach einem verlorenen Prozess über die Ausgliederung von Beschäftigten. Nach einer Übernahmeofferte durch Kin Group stieg die Aktie des Verpackungsunternehmens Pact um 7,4 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.153,90 -0,7% +1,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.706,52 -0,2% +25,6% 08:00

Kospi (Seoul) 2.534,70 -0,1% +13,3% 08:00

Schanghai-Comp. 3.123,07 -0,4% +1,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.988,41 -0,2% -8,8% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.581,51 +0,1% +17,3% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.216,03 +0,0% -1,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.451,38 -0,1% -2,8% 11:00

BSE (Mumbai) 67.228,19 +0,0% +10,5% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:41 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0744 -0,1% 1,0760 1,0722 +0,4%

EUR/JPY 158,28 -0,0% 158,29 157,50 +12,8%

EUR/GBP 0,8619 +0,1% 0,8613 0,8585 -2,6%

GBP/USD 1,2465 -0,2% 1,2493 1,2486 +3,1%

USD/JPY 147,30 +0,1% 147,11 146,90 +12,3%

USD/KRW 1.328,27 +0,2% 1.326,25 1.326,26 +5,3%

USD/CNY 7,2848 +1,3% 7,1931 7,2945 +5,6%

USD/CNH 7,2879 -0,2% 7,3014 7,3065 +5,2%

USD/HKD 7,8258 -0,0% 7,8268 7,8304 +0,2%

AUD/USD 0,6412 -0,2% 0,6425 0,6431 -5,9%

NZD/USD 0,5901 -0,0% 0,5902 0,5911 -7,1%

Bitcoin

BTC/USD 25.900,34 -0,8% 26.105,19 25.801,08 +56,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,40 88,84 +0,6% +0,56 +14,2%

Brent/ICE 92,58 92,06 +0,6% +0,52 +12,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,25 34,70 +1,6% +0,55 -57,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.911,59 1.913,55 -0,1% -1,97 +4,8%

Silber (Spot) 22,92 23,10 -0,8% -0,18 -4,4%

Platin (Spot) 908,95 915,03 -0,7% -6,08 -14,9%

Kupfer-Future 3,80 3,79 +0,1% +0,00 -0,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

