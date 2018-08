MÄRKTE ASIEN/Handelskonflikt trübt Stimmung ein

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend rote Vorzeichen gibt es bei den ostasiatischen Börsen am Freitag. Einen negativen Akzent setzen Meldungen, wonach US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, bereits in der kommenden Woche seinen Plan weiter zu verfolgen, Importe aus China mit Strafzöllen zu belegen. Dabei geht es um chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar. Zudem drohte Trump, dass die USA sich aus der World Trade Organization (WTO) zurückziehen könnte. Daneben lasten weiter die Sorgen um die Schwellenländer, die am Vortag die Börsen weltweit ins Minus geführt hatten.

Allerdings halten sich die Verluste mittlerweile in Grenzen, nachdem es zunächst deutlich stärker nach unten gegangen war. Der japanische Markt hat sogar alle Tagesabgaben wieder aufgeholt, obwohl der Yen - nicht zuletzt mit den Aussagen Trumps - deutlich vorgerückt ist. Aktuell werden für den Dollar knapp 111 Yen bezahlt nach einem Vortageshoch bei 111,76. Teilnehmer begründen die Yen-Stärke mit dem Status als sicherer Hafen. Unter dem festen Yen leiden vor allem Exportwerte, so sinken Honda Motor um 1,5 Prozent und Kobe Steel um 1,4 Prozent. Der Nikkei-225 tendiert minimal leichter bei 22.861 Punkten. Dass die japanische Industrieproduktion im Juli überraschend zurückging, belastet den Markt nur wenig.

Tencent unter Druck

Während es in Schanghai nur leicht abwärts geht, verliert der Markt in Hongkong 0,9 Prozent. Die Ankündigung Chinas, die Zahl neuer Online-Spiele limitieren zu wollen, drückt die Aktie des Internet-Konzerns Tencent um 4,5 Prozent. Die Aktie des Ölgiganten Petrochina verliert 3,8 Prozent, nachdem der Konzern Ergebnisse ausgewiesen hat. Dagegen geht es mit den Titeln des angeschlagenen Telekomausrüsters ZTE um 2 Prozent aufwärts, weil im ersten Halbjahr ein Umsatzzuwachs verzeichnet werden konnte.

Die nur geringen Verluste in Schanghai von 0,1 Prozent führen Teilnehmer auch auf die starken Einkaufsmanager-Indizes zurück. So ist die Aktivität in der chinesischen Industrie im August deutlicher als erwartet gestiegen, und auch in der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage aufgehellt.

Der koreanische Aktienmarkt liegt nach frühen Verlusten nun 0,3 Prozent im Plus. Während die Aktie des Stahlproduzenten Posco gut 2 Prozent nachgibt, rücken Samsung um 1 Prozent vor.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.335,70 -0,25% +4,46% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.860,56 -0,04% +0,42% 08:00

Kospi (Seoul) 2.314,25 +0,30% -6,21% 08:00

Schanghai-Comp. 2.735,51 -0,08% -17,31% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.906,59 -0,91% -5,13% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.219,98 -0,18% -4,67% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do.,10:00h % YTD

EUR/USD 1,1667 -0,0% 1,1672 1,1702 -2,9%

EUR/JPY 129,46 -0,1% 129,55 130,61 -4,3%

EUR/GBP 0,8967 +0,0% 0,8967 0,8984 +0,9%

GBP/USD 1,3010 -0,0% 1,3013 1,3025 -3,8%

USD/JPY 110,97 -0,1% 111,03 111,61 -1,5%

USD/KRW 1113,40 -0,2% 1116,06 1108,93 +4,3%

USD/CNY 6,8342 -0,2% 6,8445 6,8356 +5,0%

USD/CNH 6,8460 -0,3% 6,8633 6,8376 +5,1%

USD/HKD 7,8483 -0,0% 7,8492 7,8494 +0,4%

AUD/USD 0,7254 -0,2% 0,7267 0,7289 -7,2%

NZD/USD 0,6645 -0,2% 0,6657 0,6665 -6,4%

Bitcoin

BTC/USD 6.974,05 +0,3% 6.952,42 7.001,92 -48,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,29 70,25 +0,1% 0,04 +19,7%

Brent/ICE 77,69 77,77 -0,1% -0,08 +21,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.204,49 1.199,92 +0,4% +4,57 -7,6%

Silber (Spot) 14,61 14,55 +0,4% +0,06 -13,7%

Platin (Spot) 794,45 790,50 +0,5% +3,95 -14,5%

Kupfer-Future 2,67 2,69 -0,9% -0,03 -20,2%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2018 00:47 ET (04:47 GMT)