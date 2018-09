MÄRKTE ASIEN/Handelskonflikt und "Mangkhut" drücken auf die Kurse

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Der Handel an den ostasiatischen Aktienmärkten wird zu Wochenanfang durch den weiter eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China sowie durch Taifun "Mangkhut" belastet. Die Handelsplätze in der Region liegen durch die Bank im negativen Terrain - einzig die Börse in Sydney hält sich gegen den Trend im Plus. An der Börse in Tokio findet wegen eines Feiertages kein Handel statt.

Im weiter schwelenden Handelsstreit zwischen den USA und China droht die nächste Eskalationsstufe. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, plane die Trump-Administration innerhalb weniger Tage neue Zölle auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar anzukündigen. Die Zölle sollen 10 Prozent betragen. Damit soll Peking vor den anstehenden Handelsgesprächen weiter unter Druck gesetzt werden. Die Führung in Peking hatte bereits angekündigt, in diesem Fall mit Gegenmaßnahmen zu reagieren. Mit den Verhandlungen vertraute Personen zufolge erwägt die chinesische Regierung gar das Gesprächsangebot der US-Regierung abzulehnen.

Nicht eine mögliche Krise der Schwellenländer oder die Zwischenwahlen in den USA bereitet den Anlegern die größten Sorgen, vielmehr sei es die Angst vor einem ausgewachsenen Handelskrieg zwischen den USA und China, heißt es von einem Marktteilnehmer.

Zudem tobt sich in Asien weiterhin der Supertaifun "Mangkhut" aus. Nachdem er am Wochenende über die Philippinen und Taiwan hinweggezogen ist und dort mindestens 65 Menschenleben gefordert hat, hat er nun auch Hongkong und die dicht besiedelten Städte an der Küste des chinesischen Festlandes heimgesucht und dort schwere Schäden angerichtet.

In Macau wurden vor diesem Hintergrund vorsorglich alle Kasinos geschlossen. Dies sorgt für Abgaben bei den entsprechenden Einzelwerten. Für die Aktien von Melco geht es um 2,5 Prozent nach unten, die Papiere von Galaxy büßen sogar 2,8 Prozent ein.

Technologiewerte belasten HSI - Sydney gegen den Trend im Plus

In Hongkong fällt der Hang-Seng-Index um 1,6 Prozent, belastet von kräftigen Verlusten bei den Werten aus dem Technologie-Sektor. Hier drücken die Sorgen eines immer weiter eskalierenden Handelstreits auf das Sentiment, heißt es. AAC Technologies reduzieren sich um 5,8 Prozent, die Aktien von Index-Schwergewicht Tencent fallen um 3,1 Prozent zurück. Für die Titel des Autoherstellers Geely geht es um 3,9 Prozent abwärts. Auf dem chinesischen Festland verliert der Schanghai-Composite 1,1 Prozent.

In Seoul verliert der Kospi 0,9 Prozent. Die Papiere von Index-Schwergewicht Samsung büßen hier 1,9 Prozent ein. Auch in Taiwan stehen die Technologiewerte unter Druck: Taiwan Semiconductor verlieren 1,3 Prozent, Largan fallen um 1,8 Prozent und Foxconn liegen 1,3 Prozent im Minus.

Gegen den allgemeinen Trend behauptet sich die Börse in Australien mit einem Plus. Zur Begründung verweisen Teilnehmer auf die Gewinne bei Finanz- und Konsumwerten. Dies hievt den S&P/ASX-200 um 0,4 Prozent nach oben. Die Rohstoffwerte geben, belastet von höheren Rohstoffpreisen aufgrund des weiter festen Dollars, hingegen leicht nach. Rio Tinto verlieren 0,2 Prozent, BHP Billiton liegen 0,7 Prozent im Minus. Die Papiere von Fortescue büßen 1,4 Prozent ein.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.187,90 +0,37% +2,02% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG

Kospi (Seoul) 2.298,02 -0,87% -6,87% 08:00

Schanghai-Comp. 2.653,15 -1,06% -19,80% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.856,58 -1,58% -8,83% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.140,74 -0,65% -7,10% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:25 % YTD

EUR/USD 1,1636 +0,1% 1,1630 1,1713 -3,2%

EUR/JPY 130,29 +0,0% 130,27 131,00 -3,7%

EUR/GBP 0,8894 -0,0% 0,8895 0,8924 +0,0%

GBP/USD 1,3082 +0,1% 1,3073 1,3127 -3,2%

USD/JPY 111,98 -0,0% 112,02 111,85 -0,6%

USD/KRW 1121,70 -0,0% 1121,70 1117,55 +5,1%

USD/CNY 6,8690 +0,4% 6,8690 6,8502 +5,6%

USD/CNH 6,8749 -0,1% 6,8802 6,8463 +5,5%

USD/HKD 7,8478 +0,0% 7,8467 7,8484 +0,4%

AUD/USD 0,7156 +0,0% 0,7156 0,7211 -8,5%

NZD/USD 0,6555 +0,0% 0,6554 0,6592 -7,7%

Bitcoin

BTC/USD 6.500,78 -0,1% 6.509,01 6.551,13 -52,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,88 68,99 -0,2% -0,11 +17,3%

Brent/ICE 77,98 78,09 -0,1% -0,11 +22,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.194,92 1.193,61 +0,1% +1,31 -8,3%

Silber (Spot) 14,09 14,06 +0,2% +0,02 -16,8%

Platin (Spot) 793,50 795,05 -0,2% -1,55 -14,6%

Kupfer-Future 2,61 2,63 -0,9% -0,02 -22,1%

