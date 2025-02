MÄRKTE ASIEN/Hausse in Hongkong - Tesla-Spekulation treibt Nissan

DOW JONES--Uneinheitlich haben sich die Börsen in Ostasien und Australien zum Wochenausklang gezeigt. Während starke Geschäftszahlen von Alibaba die Technologiewerte in Hongkong und damit auch den Gesamtmarkt auf Hausse-Kurs schickten, bremsten Zinserhöhungserwartungen den japanischen Aktienmarkt.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong (Späthandel) schoss um 3,4 Prozent nach oben, der Technologie-Subindex sogar um fast 6 Prozent. Alibaba machten einen Satz um 13,8 Prozent, nachdem der Kurs an der Wall Street bereits mit einem Plus von gut 8 Prozent auf die Zahlenvorlage reagiert hatte. Das E-Commerce-Unternehmen steigerte in seinem dritten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn überraschend stark. Das Cloud-Geschäft profitierte dabei sehr stark von der KI-Initiative Alibabas. Im Sog von Alibaba verbesserten sich andere Branchenaktien wie JD.com um 3,4 Prozent. Meituan rücken um 3,3 Prozent vor und Tencent um 5,4 Prozent.

Nicht so gut lief das Berichtsquartal für Standard Chartered. Die multinationale Bank verbuchte im vierten Quartal einen Gewinnrückgang, kündigte aber einen Aktienrückkauf an und will die Dividende künftig weiter erhöhen. Die Aktie erholt sich von anfangs deutlicheren Verlusten und lieht noch 0,5 Prozent im Minus.

In Schanghai gewann der Composite-Index 0,8 Prozent. Auch hier verwiesen Händler auf die guten Zahlen von Technologieunternehmen, namentlich Alibaba. Die Aktie des chinesischen Halbleiterherstellers SMIC verbesserte sich um rund 2 Prozent. In Shenzhen verteuerten sich Contemporary Amperex Technology (CATL) um 2 Prozent. CATL wird mit Volkswagen bei der Entwicklung von Batterien für Elektrofahrzeuge, neuen Materialien und anderen Autoteilen zusammenarbeiten.

An der Tokioter Börse schloss der Nikkei 0,3 Prozent höher bei 38.777 Punkten. Die japanischen Verbraucherpreise stiegen im Januar in der Kernrate zwar stärker als erwartet, der Yen wertete nach Veröffentlichung der Daten aber dennoch ab, nachdem er am Vortag noch stark gestiegen war. Dazu trug auch bei, dass Notenbankchef Kazuo Ueda gesagt hatte, die Bank of Japan werde auf ungewöhnliche Anstiege der Anleiherenditen reagieren. Daraufhin waren die zunächst gestiegenen japanischen Marktzinsen wieder gesunken, was am Aktienmarkt positiv wirkte.

Die Abweichung des Preisauftriebs von der Prognose sei nicht so gravierend ausgefallen, hieß es unterdessen im Handel. Nach Meinung der Volkswirte von SMBC Nikko Securities dürfte sich die Bank of Japan aufgrund der Daten nicht genötigt sehen, rasch die Zinsen zu erhöhen. Sie rechnen mit einer Zinserhöhung im dritten Kalenderquartal.

Unter den Einzelwerten verteuerten sich Nissan in Tokio um 9,5 Prozent. Einem Bericht der Financial Times zufolge versucht eine Gruppe unter der Führung des ehemaligen Tesla-Boardmitglieds Hiromichi Mizuno, den US-Hersteller von Elektroautos zu einem Investment in Nissan zu bewegen. Derweil senkte die Ratingagentur Moody's die Bonitätsnote für Nissan auf Ba1 ("Junk") von Baa3 und begründete dies mit der schwachen Profitabilität des japanischen Autokonzerns.

Kaum verändert zeigte sich der Kospi in Seoul. Die Aktien der Stahlkonzerne Posco und Hyundai Steel verbesserten sich um 5 und 3,5 Prozent. Dongkuk Steel Mill machten einen Sprung von 12 Prozent. Treiber war, dass Südkorea Anti-Dumping-Zölle auf chinesische Stahlprodukte prüft.

Der australische Aktienmarkt schloss 0,3 Prozent im Minus. Aktien des Versicherers QBE gewannen 3 Prozent. Das Unternehmen hatte Geschäftszahlen zum vergangenen Jahr vorgelegt und die Dividende erhöht.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.296,20 -0,3% +1,7% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.776,94 +0,3% -3,0% 07:00

Kospi (Seoul) 2.654,58 +0,0% +10,6% 07:00

Schanghai-Comp. 3.378,25 +0,8% +0,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.340,54 +3,4% +12,5% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.925,01 -0,1% +3,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.585,80 +0,5% -3,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0496 -0,0% 1,0498 1,0429 +1,3%

EUR/JPY 157,99 +0,6% 157,00 156,47 -3,0%

EUR/GBP 0,8281 -0,1% 0,8288 0,8279 +0,1%

GBP/USD 1,2676 +0,1% 1,2666 1,2597 +1,3%

USD/JPY 150,46 +0,6% 149,55 150,05 -4,3%

USD/KRW 1.434,10 +0,1% 1.432,71 1.438,85 -2,8%

USD/CNY 7,1607 +0,3% 7,1400 7,1672 -0,7%

USD/CNH 7,2478 +0,2% 7,2363 7,2707 +2,0%

USD/HKD 7,7718 -0,1% 7,7766 7,7784 +0,0%

AUD/USD 0,6391 -0,1% 0,6398 0,6367 +3,3%

NZD/USD 0,5760 -0,0% 0,5760 0,5722 +2,9%

Bitcoin

BTC/USD 98.492,45 +0,3% 98.187,95 96.905,30 +4,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,27 72,48 -0,3% -0,21 +2,0%

Brent/ICE 76,28 76,48 -0,3% -0,20 +2,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.932,12 2.939,03 -0,2% -6,91 +11,7%

Silber (Spot) 32,98 32,98 +0,0% +0,00 +14,2%

Platin (Spot) 976,75 981,90 -0,5% -5,15 +7,7%

Kupfer-Future 4,56 4,61 -1,0% -0,05 +13,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

