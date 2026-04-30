MÄRKTE ASIEN/Hausse in Seoul treibt Kospi auf Rekordhoch

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich im Handelsverlauf am Montag überwiegend mit Gewinnen. Nachdem am Freitag, dem 1. Mai, weder in China, Südkorea, Singapur, Taiwan oder Hongkong gehandelt wurde, pausiert zu Beginn der neuen Woche das Geschäft in China und Tokio feiertagsbedingt. Klarer Ausreißer nach oben ist die Börse in Seoul, wo der Kospi einen Satz um 4,6 Prozent nach oben macht und auf einem Rekordhoch steht. Aber auch in Hongkong legt das Börsenbarometer kräftig zu, der HSI gewinnt 1,7 Prozent. in Singapur, Indonesien und Malaysia ist die Tendenz freundlich. In Sydney geht es für den S&P/ASX 200 dagegen um 0,4 Prozent nach unten.

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Allenfalls für etwas Zuversicht sorgen laut Händlern Pläne von US-Präsident Donald Trump, in der Straße von Hormus festsitzende Schiffe zu eskortieren. Wie genau dies geschehen solle, sagte er nicht. Zugleich warnte der Iran vor einem solchen Eingreifen. Bei den Ölpreisen sorgt die Trump-Ankündigung für keine Entlastung, Brent-Öl kostet aktuell knapp 109 Dollar. Zuvor bereits hatte der Iran erklärt, die USA hätten über Pakistan auf seinen 14-Punkte-Vorschlag geantwortet und man prüfe die Antwort. Allerdings hieß es dazu wiederum von Trump, es sei unwahrscheinlich, dass dies akzeptiert werde.

Treiber an der technologielastigen Börse in Seoul sind starke Kursgewinne der Speicherchiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix, nachdem beide Unternehmen in der vergangenen Woche starke Quartalszahlen vorgelegt hatten. Beide erzielten im ersten Quartal außergewöhnlich hohe Gewinne und erklärten, dass anhaltende Lieferengpässe auf dem Speichermarkt die Preise und Umsätze weiter antreiben dürften. Für Unterstützung im Technologiesektor dürften auch die stark ausgefallenen Apple-Zahlen vom späten Donnerstag sorgen, auf den viele Aktien in Ostasien erst heute reagieren können.

SK Hynix machen einen Satz um fast 12 Prozent nach oben, Samsung Electronics legen um 4,2 Prozent zu. In Hongkong verteuert sich die Chip-Aktie Hua Hong um 4,1 Prozent, für SMIC geht es um gut 3 Prozent nach oben. Marktteilnehmer in Hongkong sprechen von anhaltender Euphorie über Chinas KI-Potenzial.

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Xiaomi springen um fast 9 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen bekannt gab, im April über 30.000 Elektrofahrzeuge verkauft zu haben - ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vormonat.

In Sydney bremsen derweil Spekulationen, dass die australische Notenbank am Dienstag die Zinsen um weitere 25 Basispunkte anheben wird. Bislang erhöhte sie die Zinsen in diesem Jahr bereits um insgesamt 50 Basispunkte und warnte zuletzt vor weiteren Anhebungen angesichts der hartnäckig hohen Inflation.

Der Kurs der National Australia Bank fällt um 1,5 Prozent, nachdem die Bank einen Gewinnrückgang von 19 Prozent für das erste Halbjahr meldete.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.690,80 -0,5 -0,3 08:00

Topix 500 (Tokio) Feiertag +9,4

Kospi (Seoul) 6.902,40 +4,6 +63,8 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 26.216,39 +1,7 +2,3 10:00

Shanghai-Composite Feiertag +3,6

Straits-Times (Singapur) 4.942,18 +0,6 +6,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.988,95 +0,5 -19,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.730,27 +0,5 +3,0 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 12:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1729 +0,1 1,1720 1,1709 -0,1

EUR/JPY 183,81 -0,1 184,07 185,41 -0,1

EUR/GBP 0,8629 NULL 0,8629 0,8662 -1,0

USD/JPY 156,66 -0,2 157,03 158,31 +0,0

USD/KRW 1.470,89 0,0 1.470,84 1.474,23 +2,1

USD/CNY 6,8273 -0,2 6,8273 6,8260 -2,4

USD/CNH 6,8202 -0,1 6,8292 6,8283 -2,2

USD/HKD 7,8334 -0,0 7,8343 7,8339 +0,7

AUD/USD 0,7208 +0,1 0,7203 0,7154 +8,0

NZD/USD 0,5920 +0,4 0,5898 0,5860 +2,9

BTC/USD 80.238,46 +1,7 78.902,41 76.008,79 -8,5

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 101,55 -0,4 -0,39 101,94

Brent/ICE 108,18 +0,0 0,01 108,17

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.608,36 -0,1 -5,26 4.613,62

Silber 75,57 +0,3 0,23 75,34

Platin 2.003,25 +0,7 14,34 1.988,92

Angaben ohne Gewähr

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2026 00:36 ET (04:36 GMT)